Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE

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В ночь с 25 на 26 июня стартует первый раунд драфта НБА — 2025. У 19-летнего Егора Дёмина есть шанс попасть в одну из команд уже в первом раунде. Также ждём новостей о 24-летнем Владиславе Голдине — его имя теоретически могут назвать во втором раунде, который начнётся ночью 27 июня. Оба раунда стартуют в 3:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех важных событиях.

До драфта НБА — 2025 осталось: