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Драфт НБА — 2025, Егор Дёмин: прямая онлайн-трансляция, где смотреть и во сколько начало и дата, Купер Флэгг, Владислав Голдин

Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Артемий Берстенев
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. LIVE
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Важное событие для российского баскетбола.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 25 на 26 июня стартует первый раунд драфта НБА — 2025. У 19-летнего Егора Дёмина есть шанс попасть в одну из команд уже в первом раунде. Также ждём новостей о 24-летнем Владиславе Голдине — его имя теоретически могут назвать во втором раунде, который начнётся ночью 27 июня. Оба раунда стартуют в 3:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех важных событиях.

До драфта НБА — 2025 осталось:

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра драфта НБА — 2025. Прямую трансляцию этого мероприятия покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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Новости. Баскетбол
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