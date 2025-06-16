У «Оклахомы» и «Индианы» — 2-2.

Кто выигрывает пятый матч, тот с вероятностью в 80% — чемпион НБА. LIVE

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В ночь с 16 на 17 июня в финале НБА — 2025 состоится пятый матч между «Оклахомой» и «Индианой». Интересно, что победа в этой встрече часто оказывается решающей: за всю историю финалов команда, выигрывавшая пятый матч при равном счёте, брала титул в 80% случаев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 3:30 мск.