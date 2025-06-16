Кто выигрывает пятый матч, тот с вероятностью в 80% — чемпион НБА. LIVE

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В ночь с 16 на 17 июня в финале НБА — 2025 состоится пятый матч между «Оклахомой» и «Индианой». Интересно, что победа в этой встрече часто оказывается решающей: за всю историю финалов команда, выигрывавшая пятый матч при равном счёте, брала титул в 80% случаев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 3:30 мск.
Трэйси Макгрэди поделился своим мнением о Шее Гилджес-Александере накануне пятого матча финальной серии между «Оклахомой» и «Индианой».
«Я считаю его выдающимся игроком. Не хочу сказать, что он возвращает ту эпоху, но, став MVP, он ясно показал: для большого успеха не обязательно бросать огромное количество трёхочковых. Не нужно постоянно атаковать из-за дуги — можно эффективно действовать со средней дистанции и создавать моменты для себя и команды. Когда игра становится напряжённой, я могу работать в районе линии штрафных и находить свою позицию. Мне не требуется придумывать что-то из дриблинга ради трёхочкового броска. Он играет в баскетбол так, как играли Коби и Майкл Джордан».
Тайриз Халибёртон поделился своими ожиданиями перед пятой игрой против «Оклахомы»:
«Самое замечательное в плей-офф — это шанс взять реванш. Думаю, именно в этом и заключается вся магия спорта. В течение серии случаются как удачные, так и неудачные матчи, но нет ничего лучше возможности реабилитироваться и доказать себе и всем окружающим, на что ты способен. Я с нетерпением жду этого момента вместе со своими партнёрами по команде. Мы выйдем на площадку сражаться и должны быть максимально готовы к серьёзному испытанию, которое нас ожидает».