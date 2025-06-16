Беги, Джа! «Мемфис» решил уйти в перестройку, но Моранту она не нужна

Накануне вечером в НБА если не взорвалась бомба, то состоялась достаточно крупная сделка, которая де-факто ознаменовала старт межсезонья. Несмотря на финал между «Оклахомой» и «Индианой», остальные 28 команд уже готовятся к следующему сезону. Пока все ждут обмена Янниса Адетокунбо, Кевина Дюранта и многих других, инфополе решили сотрясти «Мемфис» и «Орландо». И это неожиданная сделка, ведь один из лидеров «Гриззлиз» Десмонд Бейн глобально не фигурировал в потенциальных списках на обмен. Об этом чуть ниже.

Как выглядит обмен:



«Орландо» получает: Десмонд Бэйн.



«Мемфис» получает: Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Десмонд Бэйн. Коул Энтони , четыре незащищённых пика первого раунда и одно право на обмен выборами в первом раунде (16-й пик драфта-2025, выбор «Финикса» в первом раунде 2026 года, а также незащищённые пики в 2028 и 2030 годах. Обмен выборами в 2029 году будет слабо защищён).

Логика этого трейда для «Орландо» более чем ясна: «Мэджик» были худшей командой лиги по трёхочковым броскам и, очевидно, искали снайпера; им нужно было избавиться от не очень комфортного контракта Кентавиуса Колдуэлл-Поупа; уход Коула Энтони тоже напрашивался, ведь молодой защитник из-за перегруза в задней линии «Орландо» не получал должных игровых минут.

А вот по «Мемфису» после этого обмена больше вопросов, чем ответов. Мнения достаточно сильно разделились. Кто-то считает, что «мишки» создали глубину и готовы к новым свершениям; кто-то выразил мнение, что «Гриззлиз» по большей части пошли на эту сделку ради пиков, а КСП и Энтони могут быть задействованы в дальнейших обменах; есть даже тезис, что «Мемфис» с запасом стал победителем сделки и точно будет бороться за прямое попадание в плей-офф.

В целом в это всё можно было бы поверить, если бы не очень странное увольнение главного тренера Тейлора Дженкинса прямо перед стартом плей-офф-2025. Теперь каждое решение фронт-офиса «Мемфиса» нужно разглядывать под микроскопом с разных сторон. И куда важнее — что будет дальше. И будет ли что-то…

Десмонд Бейн, сезон-2024/2025 Фото: David Jensen/Getty Images

Очевидно, что сейчас невозможно назвать победителя и проигравшего в этой сделке. Трудно сказать, что происходит внутри «Мемфиса» и какие в команде настроения. В современной НБА ценность драфт-пиков очень просела, поэтому аплодировать «Гриззлиз» за пять драфт-активов пока тоже нет смысла. Как упоминалось в начале материала, Десмонд Бейн не фигурировал в списках на обмен. И это тоже если не настораживает, то оставляет много вопросов по «внутрянке» «Мемфиса». Да, иногда всплывали тезисы, что связка Морант — Бейн себя изжила и их нужно разводить, однако это было не повсеместно и не имело под собой почвы.

После очень удачного сезона-2021/2022, когда Морант был признан самым прогрессирующим игроком лиги, а «Мемфис» стал вторым на Западе и во втором раунде плей-офф очень достойно бился с «Голден Стэйт», который в тот год взял титул, произошёл небольшой спад. В первую очередь это было связано именно с Морантом: сначала – глупейшее отстранение на 25 матчей из-за демонстрации оружия, затем – травма до конца сезона.

В минувшем сезоне он как будто не вышел на прежний уровень, и в связи со всем этим казалось, что если кто и будет первым на выход у «Мемфиса», то это как раз Джа. Сейчас же инсайдеры пишут, что Морант и Джарен Джексон останутся в команде и речь об их обмене не идёт. Если это действительно так, тогда вопросов к «Мемфису» ещё больше. Казалось, с увольнением Тейлора Дженкинса фронт-офис «Гриззлиз» объявил, что намерен уйти в перестройку, и вроде бы обмен Бейна это подтверждает. Но при этом если теперь оставлять всё как есть…

Джа Морант, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Вместо Дженкинса был назначен финн Туомас Иисало, который ранее не имел опыта работы в НБА в качестве главного тренера, да и вообще провёл только один сезон в Америке. Тренеры без опыта, тем более из-за океана — это всегда кот в мешке и, как правило, провал. Есть версия, что «Гриззлиз» попробуют поиграть от обороны (10-я защита и шестое нападение по итогам минувшего сезона), и если это действительно произойдёт, то Морант станет слабейшим звеном команды на своей половине. Далеко не факт, что неизвестный европеец станет для него авторитетом и всё пойдёт как по маслу. Конечно, можно надеяться, что Джа за лето преисполнится в мудрости и станет лидером как по учебнику, но верится в это с огромным трудом. По Джарену Джексона сомнений нет, он подстроится под ситуацию, тем более перед получением нового контракта.

Представим, что «Мемфис» действительно оставляет всё как есть: Джексон играет на своём уровне, Морант глобально не прибавляет и остаётся с линейкой вроде 23+6+3, Кентавиус уже в «Орландо» был больше мёртв, чем жив, выдав худший сезон (после дебютного), и воскрешение, скорее всего, не планируется, Коул Энтони, который хотел бы получать больше игрового времени, как и в «Мэджик», будет его выгрызать, только уже у Моранта и Скотти Пиппена-младшего. Остальные тоже не выходят на новый уровень, и-и-и… это действительно претендент на прямое попадание в плей-офф? Серьёзно? На таком дичайшем Западе с «Оклахомой», «Лейкерс», «Денвером», «Миннесотой», «Хьюстоном», «Сан-Антонио» и многими другими? Это даже не смешно.

Уповать на тренерский гений ноунейма, квантовый скачок молодых, пересмотр характера Моранта и воскрешение КСП? Да вероятнее Купер Флэгг не станет первым номером драфта, чем произойдёт всё вышеперечисленное. Какие-то отдельные вспышки могут быть, однако этого явно недостаточно для борьбы за прямое попадание в плей-офф. И верить в какую-то дальнейшую конвертацию драфт-пиков в надежде заполучить звезду бессмысленно. Всё останется как есть.

Стоит отметить — нет критики обмена Бейна, в целом всё логично. Но если уж решили уходить в перестройку — делайте дальше, иначе это всё смех и не более. Нужна ли вся эта неясность Джа Моранту и нужен ли «Мемфису» сам Джа? Одним обменом, пока Морант правда очень дорого стоит, можно действительно создать крутую глубину и начать строить команду вокруг Джарена Джексона. Да и Моранта как будто бы хочется увидеть в более интересной и перспективной франшизе. Джа не похож на парня, который готов всю карьеру провести в Теннесси, он создан для «большого» рынка и шумихи вокруг него. Понятно, что сейчас обмена не будет, однако он возможен в дедлайн или даже следующим летом.

Нынешняя формация семейной и перспективной команды ограничилась сезоном-2021/2022, и дальше у этой линии нет будущего. Нужно двигаться дальше, многое ломать и строить новое. Но для этого нужно время, сезоны. Есть перспективные Уэллс, Джи Джи Джексон, да и всё тот же Коул Энтони. Джарен Джексон входит в свой прайм и готов стать первой скрипкой. Стоит ли ждать у моря погоды Джа Моранту? Если у него есть хотя бы какие-то амбиции — точно нет. Мы видели кучу плачевных примеров, когда франчайзы пересидели в своих «родных» командах и остались ни с чем: Лиллард, Уолл, Кемба Уокер. Не хочется такой участи для Моранта, поэтому ему лучше уйти – и как можно быстрее.