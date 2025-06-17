Одна победа до легендарности. «Оклахома» — это теперь неудержимая машина!

Тайриз Халибёртон выглядел настолько плохо, что даже один из самых известных аналитиков НБА — Стивен Эй Смит — в прямом эфире признался: рад его травме. Эта фраза звучит жестоко, но, пожалуй, точнее не скажешь. Иначе объяснить игру лидера «Индианы» в пятом матче финала просто невозможно: четыре очка, ни одного попадания с игры, полная потеря влияния на события на площадке. Да, травма. Да, попытка играть через боль. Но в таком состоянии Халибёртон становится не преимуществом, а настоящей обузой для своей команды.

Смотреть, как он передвигается по площадке, было мучительно. В первой половине — ни одного набранного очка, и даже это выглядело лучше, чем его владение мячом. Только в третьей четверти он открыл счёт своим баллам, реализовав штрафные, но на этом его вклад практически закончился. В итоге «Индиана» вновь осталась без своего главного конструктора игры. Но если раньше команду спасала скамейка, то сейчас никакой помощи не последовало.

У «Оклахомы» всё гораздо проще — у них есть Джейлен Уильямс. Если в первых матчах финала он только набирал обороты, то теперь полностью почувствовал игру. 40 очков — личный рекорд в плей-офф, агрессивные проходы, уверенные броски, хладнокровие в изоляциях. Это не случайный всплеск, а закономерный итог его высокого уровня в последних матчах. Он вытащил команду, особенно в концовке, когда «Пэйсерс» подобрались вплотную. В четвёртой четверти Уильямс набрал 11 очков — каждое из них било точно в самое сердце соперников.

Джейлен Уильямс Фото: William Purnell/Getty Images

«Индиана» вновь попыталась сделать то, что приносило ей успех на протяжении всего плей-офф: ликвидировать отставание в 15 очков и максимально использовать свой статус андердога. И какое-то время эта тактика работала. В третьей четверти Макконнелл задал команде импульс, а в начале четвёртой Сиакам подхватил инициативу. Однако этот шаткий баланс мгновенно рухнул, когда оборона «Тандер» включила свою фирменную агрессию: перехваты на пасовых линиях, плотные ловушки, смена ритма — и вся конструкция «Пэйсерс» рассыпалась на глазах.

Особенно уязвимым положение «Индианы» делала травма Халибёртона. Он не мог ускориться, не мог растянуть защиту, не мог выполнять те роли, за которые его сравнивают с лучшими разыгрывающими лиги. В результате — минус для команды по обе стороны площадки. Рик Карлайл пробовал всё: переходил на зону, удваивал, выпускал нестандартные сочетания игроков, но к четвёртой четверти у него просто не осталось рабочих опций.

На этом фоне действия «Тандер» выглядели особенно структурированно и слаженно. Пока Халибёртон и Нембард отчаянно боролись за каждый метр, Шей Гилджес-Александер и Уильямс легко вскрывали защиту соперников. При этом «Оклахома» не пыталась форсировать события — команда действовала по ситуации: когда «Индиана» сдваивалась на MVP, Уильямс оставался на слабой стороне и спокойно атаковал против сместившейся обороны. Просто, чётко и максимально эффективно.

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Можно было бы подробно разбирать работу тренерского штаба, отмечать выстроенную структуру игры «Тандер» и их спокойствие перед любыми всплесками соперника. Но в этом матче на первый план вышло другое: Джейлен Уильямс впервые по-настоящему проявил себя как звезда финала. Его вклад — это уже не просто поддержка Гилджес-Александера, а самостоятельная и грозная сила, с которой «Индиана» так и не смогла справиться.

Теперь у «Пэйсерс» есть два дня на то, чтобы собраться и попытаться изменить ход серии. Главный вопрос — в каком состоянии будет Халибёртон. Даже при неполной готовности его присутствие критически важно для команды. Без него «Индиана» теряет вектор, а одни лишь всплески глубины не принесут побед в плей-офф. Перед Риком Карлайлом стоит сложная задача — не только вернуть лидера в строй, но и пересмотреть игровые принципы, ведь прежние схемы против нынешней «Оклахомы» уже не работают.

Впервые за всю серию нарушилось равновесие. После пяти матчей преимущество теперь на стороне «Оклахома-Сити» — после домашней победы 120:109 они всего в одной игре от чемпионства.