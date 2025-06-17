«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE

Сказке конец или ждём ещё одно чудо от «Индианы»?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 июня состоится шестая игра финала НБА — 2025 между «Оклахомой» и «Индианой». У «Тандер» есть шанс впервые с 1979 года стать чемпионами лиги. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча и делиться главными моментами встречи. Начало — в 3:30 мск.