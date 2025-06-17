«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE

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В ночь с 19 на 20 июня состоится шестая игра финала НБА — 2025 между «Оклахомой» и «Индианой». У «Тандер» есть шанс впервые с 1979 года стать чемпионами лиги. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча и делиться главными моментами встречи. Начало — в 3:30 мск.
Центровой «Индианы» Майлз Тёрнер подчеркнул значимость шестого матча финальной серии НБА.
«Это лучшее время в году. Мы возвращаемся на свою арену, и у нас нет права на ошибку. О таких моментах мечтаешь с детства. Я полон мотивации».
Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо поделился своими ожиданиями от шестого матча против «Индианы».
«Это будет самая трудная игра в сезоне. Каждый раз, когда нужно завершить серию, именно решающий матч становится самым сложным. А если речь идёт о финале, то это и вовсе самое трудное испытание за весь год».
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.