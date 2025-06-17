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Финал НБА — 2025, Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер, смотреть онлайн-трансляцию шестого матча от 20 июня, где смотреть

«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
«Оклахома» готова стать чемпионом НБА — LIVE
Комментарии
Сказке конец или ждём ещё одно чудо от «Индианы»?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 июня состоится шестая игра финала НБА — 2025 между «Оклахомой» и «Индианой». У «Тандер» есть шанс впервые с 1979 года стать чемпионами лиги. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча и делиться главными моментами встречи. Начало — в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

Центровой «Индианы» Майлз Тёрнер подчеркнул значимость шестого матча финальной серии НБА.

«Это лучшее время в году. Мы возвращаемся на свою арену, и у нас нет права на ошибку. О таких моментах мечтаешь с детства. Я полон мотивации».
Майлз Тёрнер Подробнее
13:07 Артемий Берстенев

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо поделился своими ожиданиями от шестого матча против «Индианы».

«Это будет самая трудная игра в сезоне. Каждый раз, когда нужно завершить серию, именно решающий матч становится самым сложным. А если речь идёт о финале, то это и вовсе самое трудное испытание за весь год».
Алекс Карузо Подробнее
13:02 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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