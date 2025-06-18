Ушла эпоха. Каким был последний сезон Паскуаля в «Зените»?

Сезон-2024/2025 в Единой лиге ВТБ подошёл к концу. Мы наконец узнали имя победителя: им второй год подряд стал московский ЦСКА. И в рамках нашей серии материалов, посвящённой итогам года, мы ещё поговорим о чемпионе поподробнее. А в этой статье речь пойдёт о вице-чемпионе — петербургском «Зените», который внезапно ударился в перестройку. Что не получилось в плей-офф? И почему Хавьер Паскуаль оставил свой пост? Отвечаем на насущные вопросы.

Общая оценка

В прошлое межсезонье в «Зените» решили: бронза — это не уровень сине-бело-голубых. Поэтому десятерых причастных к поражению от ЦСКА в полуфинальной серии — включая Томаса Эртеля, тогда отправили на выход, подписав на их место целый отряд американских легионеров. К Тренту Фрейзеру и Винсу Хантеру присоединились Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмен и Ксавьер Мун, которые суммарно провели 330 матчей в НБА, а ещё вернувшийся после двухлетнего перерыва на Евролигу Алекс Пойтресс. Вместе с Андреем Воронцевичем, который не нуждается в представлении, и Александром Щербенёвым из «Локомотива» обновлённый «Зенит» начал продвигаться по сезону. В стартовой пятёрке, которая состояла исключительно из американцев, с самого начала выделялся Дуэйн Бэйкон, о нём мы ещё поговорим подробнее.

Обилие сильных индивидуальных исполнителей сразу отразилось на игре «Зенита». Хавьеру Паскуалю, который привык играть в комбинационный, организованный баскетбол, пришлось поступиться принципами и принять тот факт, что его коллектив стал во многом зависеть от настроения отдельных персонажей. И пока на старте сезона «Зенит» находился в поисках баланса между индивидуальным мастерством и слаженной командной игрой, соперники по «большой четвёрке» доставляли ему проблемы. Однако со временем петербуржцы начали больше двигать мяч, допускать меньше потерь, лучше переключаться из нападения в оборону и наоборот. С конца октября по конец декабря они выдали победную серию из 12 матчей, которую в итоге прервал УНИКС.

Уже в новом календарном году «Зениту» было уготовано ещё одно поражение от казанцев, а затем разгром от «Локомотива-Кубань». Ещё через неделю клуб ждала серьёзная встряска: Ксавьер Мун выбыл до конца сезона с травмой колена, а с Омари Спеллменом пришлось расторгнуть контракт из-за внутренних разногласий. «Зениту» нужно было усиление, и в итоге им оказался не кто-то там, а вернувшийся из Китая Алексей Швед. Ещё одним новичком стал Окаро Уайт, в прошлом выступавший за «Локомотив-Кубань». С ними «Зенит» продолжил новую победную серию, начавшуюся в январе и в итоге продлившуюся аж до полуфинала. 25 матчей! Это абсолютный рекорд клуба и Единой лиги в целом.

Наконец приостановить петербуржцев удалось «Локомотиву», на который подопечные Паскуаля вышли после того, как уверенно одолели «Парму» в первом раунде плей-офф. Серия получилась напряжённой — железнодорожники боролись до решающего седьмого матча. Но удача была на стороне «Зенита»: во-первых, все матчи серии завершались победой хозяев, а седьмой матч проходил в Санкт-Петербурге. Во-вторых, у «Зенита» был Андрей Воронцевич — единственный в Единой лиге, кто за всю карьеру не проиграл ни одного седьмого матча. Конечно, это не умаляет заслуг команды на площадке: Бэйкон собрался, перестал швыряться стульями и показал свою лучшую игру, Швед страховал в ключевые моменты, Хантер со Жбановым доминировали в обороне. «Зенит» отвоевал путёвку в финал — однако там всё закончилось сплошным разочарованием.

В заключительной серии мы наблюдали битву двух столиц: соперником команды Паскуаля стал московский ЦСКА. После обидного поражения в первом матче «Зенит» сконцентрировался, надавил на слабые места оппонента и сравнял счёт в серии, а затем и вышел вперёд благодаря выигранной концовке в третьей встрече. Увы, за всем этим последовал монументальный крах: виной тому то ли нестабильность Бэйкона, то ли травмы Карасёва, Шведа, Жбанова и Пойтресса. Так или иначе, ЦСКА без особого труда сделал счёт в серии 2-2. Совсем безнадёжно «Зенит» начал смотреться тогда, когда упустил победу в пятом матче, ведя с двузначным преимуществом за восемь минут до конца четвёртой четверти. В шестой встрече чуда не произошло — команда с берегов Невы осталась с серебром. Как итог — уход спортивного директора Маноса Пападопулоса и увольнение Хавьера Паскуаля. Вот такое неоднозначное завершение сезона.

Что удивило

Алексей Швед (справа) Фото: Единая лига ВТБ

36-летний Алексей Швед вернулся в Россию нежданно-негаданно. Ещё в октябре он продлил контракт с «Шаньси», в ноябре сыграл в новом сезоне китайского чемпионата, а уже в начале декабря пошли слухи, что россиянин может быть отчислен из команды. Фактически об уходе баскетболиста из «Шаньси» стало известно спустя ещё три недели. Его агент рассказывал: накануне сезона Швед мог перейти в другой китайский коллектив, но «Шаньси» хотел удержать его. Затем в команду был назначен новый главный тренер, с которым у Алексея не срослось. Тогда было принято решение расторгнуть контракт и провести переговоры с российскими клубами. Довольно быстро выяснилось — ни возраст, ни неудачное начало сезона в Китае не отразились на стоимости услуг игрока. Об этом рассказал президент УНИКСа Евгений Богачёв: по его словам, агенты запрашивали «нереальные» условия по контракту. Было понятно — «Зенит» с его обширным бюджетом будет для Шведа единственным вариантом.

Менее чем через месяц о переходе Алексея было объявлено официально. Ему потребовалось какое-то время на то, чтобы набрать форму, однако в итоге защитник грамотно вписался в систему тренера Паскуаля. В «Зените» он превратился в качественного ролевика, на которого можно было положиться в важный момент. Индивидуальный перформанс отошёл на второй план, в то время как приоритетом для Шведа стал именно командный результат. Благодаря качественному плеймейкингу и умению реализовывать броски в самых сложных ситуациях он не раз спасал «Зенит», выходя со скамейки. Контракт Алексея истёк по завершении сезона — и продлить его было бы справедливым решением.

Что разочаровало

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И хотя в свои 36 лет Алексей Швед остаётся лидером Единой лиги по количеству набранных очков, передач, всевозможных попаданий и эффективности, после возвращения из НБА в далёком 2015-м он так и не добрался до второго в своей карьере чемпионского титула. В пятый раз его команда выходит в финал – и в пятый раз остаётся без трофея. Такая же участь в прошлом постигла и «Химки», и ЦСКА. Кстати, двухлетняя «засуха» красно-синих пришлась именно на тот период, когда за них выступал Алексей Швед. Возможно, именно так зарождается своеобразное проклятие. Но поражение от ЦСКА, конечно, не дело рук одного только Шведа, хотя перед серией петербуржцев и называли фаворитами. На их стороне было первое место в регулярном сезоне и две победы над соперником во второй его половине, преимущество домашней площадки, более сильные игровой и тренерский составы.

Однако вся уверенность улетучилась в пятом матче серии — его «Зенит» отдал на домашнем паркете, ведя с преимуществом в 13 очков за восемь минут до финальной сирены. Несколько обидных промахов, потерь и упущенных подборов — и вот ЦСКА выходит вперёд. На камбэк «Зенит» не хватило — в первую очередь с психологической точки зрения. В шестом матче, который оказался заключительным, сине-бело-голубые много ошибались, за что каждый раз были наказаны соперником, и окончательно развалились уже к большому перерыву. Тогда ЦСКА показал не только практически безупречную игру, но ещё и дисциплину, а также куда большее рвение к победе. Жаль, что именно так, безо всякой интриги завершился сезон для «Зенита». Доминировали весь год — и ради чего?

Лучшая история сезона

Дуэйн Бэйкон и Илона Корстин Фото: БК «Зенит»

На бумаге у «Зенита» лучший состав в Единой лиге в минувшем сезоне. И главным его украшением, конечно, был Дуэйн Бэйкон — лучший баскетболист турнира с индивидуальной точки зрения. При этом на протяжении всего сезона к нему, как ни крути, возникали вопросы. Периодически складывалось впечатление, что он ставит собственные перформансы выше результата команды. В то же время в «Зените» делали на Бэйкона серьёзный упор, прощая нестабильность и периодические проблемы с реализацией. Степень его ответственности возросла, когда из-за травмы на продолжительный период выбыл Ксавьер Мун. Но Дуэйн не растерялся и только прибавил во второй половине сезона: в марте стал MVP месяца, а потом – и всего регулярного сезона, где на его счету было 16,3 очка, 3,6 подбора, 1,9 передачи в среднем. Чтобы в полной мере оценить, насколько американец был важен для «Зенита», стоит взглянуть на рекорды, которые он установил в Единой лиге: по результативности за сезон (1022 очка), количеству сыгранных минут (1562) и бросков с игры (805). В плей-офф у Бэйкона также было несколько успешных выступлений — чего стоят хотя бы 34 очка в седьмом матче с «Локомотивом» (рекорд турнира).

За взлётами и падениями американца было интересно наблюдать, однако в «Зените» он всё-таки не задержится — по слухам, игрок может составить компанию Алексе Аврамовичу в «Дубае». Но если своего сильнейшего легионера питерскому клубу сохранить не удалось, то лучшего отечественного игрока продлили аж на три года. Речь не об Алексее Шведе или Андрее Воронцевиче, а о Георгии Жбанове — самом прогрессирующем россиянине в составе «Зенита». Его важность для команды невозможно переоценить. Конечно, главным оружием в арсенале 27-летнего екатеринбуржца остаются его оборонительные навыки — не просто так Георгий был номинирован на награду лучшему защищающемуся игроку сезона. Его невероятная энергия и самоотдача были выше всяких похвал. Однако россиянин также прибавил и в нападении: показал, что способен взять игру в свои руки и оформить точный бросок в нужный момент. Благодаря ему осталась жива победная серия «Зенита», благодаря ему победой завершилось противостояние с «Локомотивом». Теперь ясно одно — в Санкт-Петербурге Жбанов задержится надолго. И это хорошая новость для всех болельщиков сине-бело-голубых.

Как стать лучше

Хавьер Паскуаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная перестановка, которая могла случиться в «Зените» этим летом, всё-таки случилась — свой пост после пяти лет в клубе покинул тренер Хавьер Паскуаль. Сообщается, что наставнику предложили остаться, но тот предпочёл попробовать вернуться в Евролигу. Поэтому, прежде чем подробно рассуждать о будущем «Зенита», стоит всё-таки дождаться назначения в команду нового специалиста. По слухам, им может стать Деян Радонич, который провёл последние два года в турецком «Бахчешехире», а до этого работал в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».

Уже сейчас можно сказать, что в предстоящем сезоне мы увидим новый «Зенит». Потому что системой, выстроенной Паскуалем, может управлять только сам Паскуаль. Да и от системы этой, возможно, мало что останется. Пока из стана петербуржцев пришло совсем мало новостей относительно продлений: известно только о вышеупомянутом контракте Жбанова и возвращении Артёма Антипова из аренды в «Нижнем Новгороде». При этом действующие соглашения остаются только у Трента Фрейзера, Александра Щербенёва, Сергея Карасёва (все — до 2027 года), Игоря Вольхина (до 2026-го) и Андрея Воронцевича (до 2026-го с опцией выхода этим летом). Остальные находятся в подвешенном состоянии. Так что объём работы руководству клуба предстоит колоссальный. И насколько к этому готовы во фронт-офисе — пока непонятно. Вряд ли там ожидали глобальной перестройки после триумфа в регулярке и серии из 25 побед.

Цитата

Алексей Швед и Георгий Жбанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Точнее всего настроения внутри «Зенита» можно описать дерзкой цитатой Георгия Жбанова:

«Мы все прекрасно понимаем, что в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов. Я думаю, между строк прочитаете, что я хочу сказать. Поэтому это незаслуженная серебряная медаль. Мы заслуживали быть чемпионами и обязательно заберём своё».