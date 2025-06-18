Сколько Джордан будет получать за возвращение в НБА? Слухи на грани взрыва

Иногда кажется, что чуть ли не любое, за что берётся Майкл Джордан, превращается в деньги. Не стало исключением и его назначение на должность аналитика телевизионных эфиров канала NBC. Конечно, стороны не стали себя утруждать, чтобы раскрыть финансовую составляющую соглашения. Зато за них это сделали журналисты, как всегда поспешившие поделиться своими горячими инсайдами. А куда без них, когда речь заходит о деньгах? Тем более что в случае с Эм Джеем они могут быть только большими.

И всё же едва ли многие были способны предположить, что на банковский счёт Его Воздушества может упасть сумма, которая сделает его самым высокооплачиваемым спортивным аналитиком в истории. Между тем портал Athlon Sports выступил именно с таким утверждением. Неплохо, если вспомнить, какие оклады получают топы спортивной журналистики. Не так давно широкой общественности стало известно о новом контракте эксперта Стивена Эй Смита с ESPN. Сколько же выторговал себе главный критик Леброна Джеймса? Согласно The Athletic, который, как известно, не врёт, эпатажный ведущий согласовал контракт на пять лет и $ 100 млн. Это кругленькая сумма сделает его самым успешным в финансовом плане обозревателем своего издания и одним из самых высокооплачиваемых аналитиков в спорте.

Сам Стивен Эй, кстати, недавно отреагировал на готовящийся шаг Джордана, отметив, что Его Воздушество будет говорить, как есть, стараясь быть откровенным, насколько это возможно. Но Смит, как уже отмечалось, лишь один из. Выше него по окладам со своими работодателями находятся другие эксперты. К примеру, Чарльз Баркли. Ещё в 2022 году он заключил 10-летнее соглашение с TNT, по итогам которого каждый год на его счёт должны падать $ 21 млн. Как нетрудно подсчитать, в общей сложности Баркли за экспертизу и аналитику должен получить $ 210 млн.

Майкл Джордан Фото: Sean Gardner/Getty Images

Но и Баркли — не самый-самый. Возглавляет список бывший игрок НФЛ Том Брэди. Ещё до завершения карьеры в 2022 году спортсмен договорился с Fox Sports о контракте на 10 лет на общую сумму $ 375 млн. Это больше, чем ВВП таких стран, как Кирибати или Маршалловы Острова. Государства совсем маленькие, но всё же.

Сколько же заработает Майкл Джордан, если действительно допустить, что самым высокооплачиваемым аналитиком будет именно он? Журналисты Athlon Sports не стали уточнять, о какой сумме идёт речь, однако вот вездесущие инсайдеры этой информацией охотно поделились. По данным некоторых из них, речь о $ 40 млн в год. Пока непонятно, ограничится ли сотрудничество сторон одним сезоном, но в любом случае, даже если в соглашении Эм Джея и NBC прописан лишь год, легенда «Чикаго» за это время будет получать больше, чем Брэди.

Майкл Джордан Фото: James Gilbert/Getty Images

И всё-таки, несмотря на очевидные преимущества, зачем легендарному баскетболисту, чьё состояние оценивается в $ 3,5 млрд или даже более чем в $ 4 млрд с учётом инфляции, обременять себя экспертизой. Баскетболисту, который после завершения карьеры ушёл в тень, а когда из неё вышел, предстал перед изумлённой общественностью в образе успешнейшего бизнесмена. Джоржан действительно предпочитает не давать многочисленные интервью, зато любит зарабатывать хорошие деньги. В этом и может крыться ответ. Ранее отмечалось, что роль Эм Джея на NBC будет совсем небольшой. Дозированное присутствие по расписанию и никакого прямого эфира. Если за такое ещё и предлагают сумму с семью нулями, то это и есть та самая сделка, которую не оформить чуть ли не грех.

При этом не стоит думать, что в плюсе останется исключительно Майкл. Различные клиенты Эм Джея выбирают его не просто так. В своё время удача улыбнулась Nike. С момента заключения соглашения компании с Его Воздушеством прошло более 40 лет, и обе стороны за это время получили и продолжают получать миллиарды. Только в 2024 году линейка Air Jordan отчиталась о прибыли в $ 7 млрд, продемонстрировав самые высокие результаты во всей компании Nike. Какую выгоду получит NBC? Можно не сомневаться, что все стороны останутся довольны. Будем надеяться, что довольными останемся и мы. Джордан действительно нечасто радует болельщиков своими комментариями. И за всем этим рефреном с деньгами можно было легко упустить, что этой тенденции наконец придёт конец.