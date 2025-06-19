«Всех волнует, когда я закончу — уже не раз списывали». Понкрашов в 39 даст фору многим

Победа на Евробаскете-2007 постепенно становится таким же легендарным событием, как успех футболистов на Евро-2008 или финал баскетбольной Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. В конце концов, даже про волейбол на Олимпиаде-2012 уже сняли фильм! Тем не менее до сих пор в деле, например, Антон Понкрашов — важный элемент той великой команды Дэвида Блатта.

Прошедший сезон 39-летний Понкрашов отыграл в Суперлиге за «Динамо» из Владивостока и завершать карьеру не планирует. Сейчас Антон рассматривает разные варианты как в России, так и за рубежом. Вместе с Евгением Вороновым, Алексеем Шведом и Андреем Воронцевичем Понкрашов остаётся важным напоминанием о лучшей вехе российского баскетбола в этом веке.

Мы поговорили с Антоном в Норильске во время Заполярного матча звёзд и узнали у него, как сохранять силы и мотивацию после 30 лет в баскетболе, как проще переносить перелёты через всю страну и какие перспективы будут у Егора Дёмина в НБА.

Антон Понкрашов на Заполярном матче звёзд Фото: Пресс-служба компании «Норникель»

«Уверен, что будет достаточно предложений, тело всё ещё позволяет двигаться»

— Какие у вас остались впечатления от поездки в Норильск?

— В Заполярном матче звёзд я участвую уже второй год. В целом нам удаётся каждый раз устроить отличное шоу. В первую очередь — для болельщиков. У местных жителей непростая работа, перед игрой мы ездили на производство, видели, насколько это тяжёлый труд. Условия спартанские, нужно находиться под землёй много времени, без света, в холоде.

Хочется их порадовать, добавить красок в их жизнь, вдохновить красивой игрой, положительными эмоциями. Так что это важный обмен энергией, который становится доброй традицией, и её нужно продолжать. Рад, что стал частью такого масштабного проекта. Когда находишься в такой команде, начинаешь понимать, какой масштабный объём работы проделывается для того, чтобы доставить людям удовольствие.

— Стали иначе смотреть на жизнь, глядя на будни горняков, металлургов и шахтёров?

— Я в целом уже давно смотрю на жизнь, дело не только и не столько в горняках. Любая профессия и любой труд тяжелы по-своему, труд горняка и шахтёра в том числе. Это повод ещё раз вспомнить, как нам, спортсменам, повезло по жизни. Мы играем в баскетбол и зарабатываем на жизнь любимым делом. Я понимаю, что другим людям деньги достаются куда сложнее, чем нам, сколько времени и сил на это уходит. Молодое поколение точно должно это видеть, это нужно и важно. А для нас, для тех, кто постарше — мы и так понимаем в целом как устроена жизнь.

— Вы играли вместе с баскетболистами, любителями, которые находят время на баскетбол после многочасовых смен в шахте. Такие люди вдохновляют?

— Я понимаю их мотивацию. Спорт — это отдушина, хобби, которое помогает разгрузить голову. Отличная возможность просто пообщаться с друзьями, здорово провести вместе время. У меня много знакомых, которые занимаются по жизни чем-то вообще далёким от баскетбола, но встречаются на паркете пару раз в неделю и играют для души. Почему нет, это же здорово. Они любят эту игру.

Антон Понкрашов в шахте в Норильске Фото: Пресс-служба компании «Норникель»

— Для вас баскетбол хоть и работа, но в каком-то смысле также ведь и отдушина? Иначе откуда найти мотивацию продолжать играть в 39 лет.

— Это любовь всей моей жизни. Я отдал этому спорту больше 30 лет — если бы не любил так сильно баскетбол, то давно бы закончил с ним. Мне хочется продолжать, прошлый сезон был достаточно неплохим, тело всё ещё позволяет двигаться. Морально я точно готов, так почему нет?

— Нет никаких сомнений касательно продолжения карьеры?

— Вижу, как многих очень сильно волнует этот вопрос, а я об этом даже не задумываюсь. Как будет — так будет. Я открыт для предложений, их, уверен, будет достаточно. Выберу то, что подойдёт мне и в игровом плане, и в бытовом. Самое главное, чтобы клуб подходил не только мне, но и моей семье — семья для меня всегда будет в приоритете. Посмотрим.

— Конкретики пока никакой нет?

— У нас только закончился сезон, ещё на прошлой неделе играли матчи Единой лиги ВТБ. Так что надо подождать, активный трансферный процесс будет запущен, думаю, через месяц. Пока были только разговоры, обсуждения. Без конкретики.

— Приоритетный вариант — вернуться в Лигу ВТБ?

— Желание большое, у меня есть несколько незакрытых личных рекордов, и, если будет хороший вариант с клубами Единой лиги ВТБ, это здорово, подумаем. В этом году я отыграл сезон в Суперлиге, также нельзя сказать, что был сильно разочарован. Уровень очень хороший, много достойных команд. Во всех регионах, в которых мы играли, безумно любят баскетбол, что меня радует. Везде много болельщиков — и, что приятнее всего, много моих персональных болельщиков. В каждом городе были персональные фанаты, которые следят именно за мной, моей игрой, а также за моим влогом, моим YouTube-каналом. Это здорово — отличная возможность выдалась посмотреть на Россию и показать себя. Я ни одной игры не пропустил в чемпионате, сыграл во всех выездных матчах и выдал максимум возможностей на текущий момент.

— Получается, вас приятно удивил уровень Суперлиги?

— Изначально понимал, что он достаточно серьёзный, у меня много знакомых, которые играют в Суперлиге, так что я отдавал себе отчёт, где буду играть. Какого-то сюрприза на этот счёт не было. В России много людей умеет играть в баскетбол. Вопрос разных жизненных ситуаций: кто-то оказался в Суперлиге по одной причине, кто-то — по другой. В любом случае три-четыре ведущие команды Суперлиги показывают очень высокий уровень игры. И я был к этому готов.

Антон Понкрашов в составе «Динамо» Владивосток Фото: bcdynamo25.ru

«Владивосток давно заслуживает быть в Единой лиге ВТБ — там искренне любят баскетбол»

— Игра во Владивостоке — это особый для организма опыт, связанный с логистикой, перелётами. Как это повлияло на вас? Как готовились?

— Непростой процесс. Каждый выезд из Владивостока — это восемь часов полёта, если играешь в Москве. А бывают игры в Ростове, Кранодаре, Тамбове, Барнауле — география лиги обширная. Серьёзное испытание для всего организма, поскольку и по времени нужно перестраиваться, и в сидячем положении много времени проводить.

Команды Суперлиги не летают бизнес-классом. Если повезло — взял аварийное кресло у окна. Если нет — летишь в обычном экономе у прохода. Важная задача была адаптироваться, справиться с этими процессами, чтобы здоровье не подвело. И, как мне кажется, я смог подобрать ключи к своему организму на отлично, нашёл способ не ломать биологические часы при постоянной смене часовых поясов. Разница во времени с Москвой — семь часов. И тебе надо подбирать время так, чтобы ты мог спокойно выспаться.

Для себя я выработал чёткий алгоритм, который позволял как высыпаться, так и нормально играть. Потому что если ты нормально не спишь, то и игру нормальную показать не можешь. Сон — самый главный аспект при восстановлении.

— Многие команды сейчас практикуют жизнь по одному часовому поясу, вне зависимости от переездов. Вы так не делали?

— Нет, мы перестраивались. Лично мой график был таким: из Владивостока приезжаю в московский регион, ложусь спать в 10 часов вечера по местному времени. В первый день просыпаюсь в 5:30 по Москве и дальше добавляю каждый день по полчаса вперёд. Спать до момента отбоя нельзя, условно говоря, прилетел в 12 часов дня, как бы ни хотелось спать — ничего. Терпишь до вечера и уходишь в ночной сон. Этот график подходил мне.

Я слышал про теории, что лучше жить всегда по одному времени, но у нас складывалась такая ситуация, что, как правило, наш выездной тур не был ограничен одной игрой. У нас тур мог включать в себя четыре матча, пять, шесть. Хочешь не хочешь, а придётся перестраиваться, неделю жить по другому часовому поясу не выйдет. На один матч так можно — прилетел, ничего не поменял в распорядке дня, сыграл, вернулся домой. А тут приходится адаптироваться. Уже ко второму выезду из Владивостока я смог подобрать для себя чёткий алгоритм и придерживался его в дальнейшем всегда, не придумывая ничего и не усложняя. Не буду говорить, что он идеальный, не факт на самом деле, что он подойдёт кому-то ещё, партнёры по команде действовали иначе.

— То есть всё индивидуально?

— Разумеется. Есть люди, которые могут спать сколько угодно. К примеру, Андрей Геннадьевич Кириленко. Мы вчера прилетели в Норильск с задержкой. Он поспал днём до вечера, поужинал и ушёл в ночной сон. Я так не могу — если посплю днём, то при переходе на другой часовой пояс не смогу спать вечером. Поэтому держался до ночи, чтобы нормально выспаться. Нужно искать ключи к своему организму самостоятельно, благо у нас был лояльный подход в этом плане, никто не настаивал на том, в каком графике ему следует жить. Для себя я нашёл такой алгоритм, для кого-то будет другой.

Андрей Кириленко на Заполярном матче звёзд Фото: Пресс-служба компании «Норникель»

— У вас было большое преимущество, когда играли дома?

— На самом деле, нет, я бы так не сказал. Многие команды к нам приезжали и не уступали по физике. К примеру, мы проиграли дома «Зениту», хотя они играли, по сути, с самолёта. Прилетели в день игры, передохнули чуть больше часа и сразу выехали на арену. Но мы им уступили. Проиграли в регулярном чемпионате «Химкам», хотя ребята там тоже приехали в день игры. Всё непредсказуемо, это скорее оправдание и простой поиск виноватых. На опыте наших матчей могу сказать, что это не решающий фактор, будто бы время вообще не играло существенной роли.

— Фактор перелётов и часовых поясов может помешать Владивостоку попасть в Единую лигу ВТБ?

— Есть пример КХЛ, где это не особо кому-то мешает. Я давно говорю о том, что Владивосток заслуживает быть в Единой лиге. Там искренне любят баскетбол, и, как мне кажется, прилететь на Дальний восток один-два раза за сезон — это не такая большая проблема. Тем более если лига будет подстраивать грамотно графики, к примеру, добавлять двойной выезд, условно, совмещая Владивосток и Красноярск. Это уже не будет так сложно. Во времена моей молодости в ЦСКА у нас был тройной выезд, мы закрывали Владивосток, Красноярск и Сургут. И это не было существенной проблемой ни для кого. Выезжаешь в первых турах во Владивосток, пролетаешь всю Сибирь и дальше об этом не думаешь, весь остальной сезон живёшь в относительно удобном для себя часовом поясе. Если брать Краснодар, то и там локация в силу текущих обстоятельств не самая простая, логистика имеет свои нюансы. Но ничего — это не мешает им быть серьёзным клубом с чемпионскими амбициями.

«Настоящего болельщика не обмануть. Если играл спустя рукава — это сразу видно»

— Вы довольны своим сезоном в «Динамо»? И с точки зрения командного результата, и с точки зрения личных успехов.

— Для меня самый важный результат в том, что я не пропустил ни одной игры. И по статистике провёл хороший год, умудрился сыграть практически на всех позициях по ходу сезона. Играл и первого номера, и второго, и третьего, и четвёртого — и обратно. Поэтому впечатления положительные, что подтверждается цифрами и своими ощущениями, физическим состоянием. Командный результат не самый хороший, скорее неудовлетворительный. Мы заходили в чемпионскую команду, поэтому пятое место — неудача. Однако у неё были свои причины, были факторы, которые не позволили нам выступить успешнее, забраться так высоко, как мы бы того, наверное, хотели. Была тяжёлая серия с «Химками», череда травм, нелепых травм. Теряли на долгое время важных игроков. Неоднозначный сезон, все рассчитывали на золотые медали, но я в любом случае рад, что играл в этом прекрасном городе, что в моей жизни был такой опыт.

Антон Понкрашов в матче за «Динамо» Владивосток Фото: bcdynamo25.ru

Атмосфера, которая царила на матчах — это навсегда в сердце. Чувствовалась поддержка каждого болельщика, помню, как мы проводили прощальный матч для фанатов, и огромное число людей сказали мне много добрых слов. По поводу моей игры, моего канала, моей карьеры… Я всегда играю с душой, настоящего болельщика не обмануть. Если выкладываешься на полную и делаешь всё искренне, то тебе никто дурного слова не скажет даже в случае поражения. Все всё понимают, это спорт. Однако если ты играл спустя рукава — это сразу видно, это не скроешь. Можно обманывать игру на дистанции нескольких матчей, но не весь сезон.

— По какой причине тогда ваши пути с «Динамо» разошлись?

— Это спорт. Это наша работа. Не всегда всё происходит так, как мы того хотим. Не всё завязано на болельщиках, есть ещё руководство клуба. Мы посидели, поговорили о концепции команды, дальнейших планах, пришли к совместному мнению, что на данный момент и для меня, и для клуба будет лучше завершить сотрудничество. Расстались в хороших отношениях, у меня сразу появились новые проекты, связанные с Медиалигой, с развитием моего канала. Я пошёл дальше своей дорогой, Владивостоку искренне желаю развиваться и двигаться дальше. Это город с крутыми традициями, который заслуживает команду Единой лиги ВТБ.

— Как удаётся находить баланс между спортивной карьерой и медийными проектами?

— Стараюсь. У меня уже большая аудитория — как для баскетбольного блогера в России, так точно. Это уже и моя обязанность, обязательно нужно показывать баскетбол с разных сторон, рассказывать про него. Через такие проекты мы прививаем интерес к спорту. В каком-то смысле это и моя работа. Не всегда это просто, иногда мы даже ругаемся дома, потому что много времени приходится проводить за телефоном, за ноутбуком.

Так или иначе, команда «ПонкраShow» растёт, у меня есть люди, которые помогают с оформлением видео. Это серьёзный процесс, не какой-то детский уровень. Мы рассчитываем на серьёзный качественный контент, который требует средств и усилий. Продакшен, финансирование, внимание — только вместе это может дать хороший продукт. Я за этим слежу, с первого выпуска «ПонкраShow» мне показалось что показывать это круто, здорово, но важно ещё и следить за качеством контента. Я держусь за качество — пока удаётся сочетать это с профессиональной карьерой без ущерба для неё.

Ситуации бывают разные, однако мне всё нравится. Залетаю в разные истории, Норильск — одна из них, ждите влог. Людям нравится, показываю не только красивые картинки, но и настоящую жизнь, такую, какая она есть. Развиваюсь в разных направлениях.

— YouTube-проект можно рассматривать в том числе и как подушку безопасности после завершения карьеры? Один из вариантов того, в каком направлении развиваться.

— В этом году я впервые выступал и в качестве комментатора, и в качестве аналитика в тележурнале «Вид сверху». У нас была совместная коллаборация с ними — это уже в каком-то смысле подушка на будущее, перспектива развиваться в спортивной журналистике. YouTube-канал помог мне развиваться в плане красноречия, вести диалог на камеру. Я спокойно могу доносить свои мысли на камеру без стеснения. И я всё-таки неплохо понимаю баскетбол, поэтому могу быть востребован и успешен и в этом направлении. Весь год работал с этой командой, у меня была своя рубрика, последнюю серию комментировал из студии. Есть желание развиваться и дальше, по крайней мере, отзывы о моей работе были приятные. Где окажусь после завершения карьеры? Я пока не знаю, но и канал, и тележурналистику как одну из опций буду рассматривать.

Антон Понкрашов в своём шоу «PonkraShow» в YouTube Фото: Скриншот из видео

— Тренерская работа вас не интересует?

— Почему? Я думаю и над этим вариантом. Однако телевидение — это более эксклюзивная история, не так много спортсменов делают по-настоящему успешную карьеру на телевидении. Нужны и профессиональные журналисты, и бывшие спортсмены, которые знают игру изнутри. Просто жить баскетболом мало, нужно ещё уметь упаковывать свои мысли, быть интересным и понятным зрителю. Можно много болтать, но бессмысленно, несвязно. Баскетбол — шахматы на площадке, важно погружать болельщика в тонкие нюансы этой игры. Что всё не так просто — взял мяч и бросил в кольцо из-за дуги. Это не так работает, процессы куда сложнее. Хочется доносить через баскетбол в том числе и какие-то философские мысли.

«Никто не будет выстилать ковровую дорожку перед Дёминым — впереди большой путь»

— Вы, возможно, единственный российский баскетболист, который успел поиграть во всех грандах отечественного баскетбола — у вас был опыт и в «Химках», и в «Локомотиве-Кубань», и в «Зените», и в УНИКСе, и в ЦСКА. С какими эмоциями и чувствами смотрите решающие игры Единой лиги ВТБ?

— Когда анализируешь или комментируешь баскетбол, смотришь на игру уже совсем иначе. Подмечаешь какие-то интересные моменты, тренерские решения, реакции игроков. Изучаешь реакцию коллективов на действия того или иного игрока. Ищешь в этом потоке изюминку, за которую можно зацепиться. Я болею за определённых людей. Если играет Алексей Швед, то болею за Лёшу, потому что с ним выигрывал вместе медаль Олимпийских игр. Играет Андрей Воронцевич — болею за него, с ним вместе я тоже много играл. Это уже скорее персональные истории. Но они играли за «Зенит», условно, а Никита Курбанов или Семён Антонов играл за ЦСКА. И все эти люди мне дороги, как мне разорваться? Переживаю персонально за ребят, а так стараюсь смотреть со стороны — как нейтральный зритель, изучать саму модель игры, подмечая важные её аспекты.

— Любимого клуба нет?

— Не думаю, что кто-то в этом признается, даже если он у него есть. Разве что человек всю жизнь отыграл за один клуб — и то, возможно, будет лукавить. У меня любимого клуба нет, скажу честно, я не смотрю на спорт через такую призму.

— У вас нет ощущения, что поколение Евробаскета-2007 и Лондона-2012 до сих пор остаётся ведущим в нашем баскетболе?

— Пусть и так, разве это плохо? Все говорят, что не хватает молодых ребят, в то же время мы видим, как прекрасно сыграли в финале Воронцевич со Шведом, в какой форме Евгений Воронов. Но я не вижу в этом никакой проблемы. У нас в стране слишком много говорят о возрасте, хотя весь мир смотрит на этот вопрос уже иначе. А у нас какие-то барьеры, рамки, внутри которых мы застряли. Почему возраст должен быть показателем того, должен ты заканчивать или нет, можешь ты играть на этом уровне или нет.

Антон Понкрашов в составе сборной России на Евробаскете-2007 Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

— Не шутите вместе с Воронцевичем, Вороновым и Шведом на тему того, кто из вас продержится дольше в профессиональном баскетболе?

— Все эти шутки уже в прошлом, закончили с ними. Нас всех регулярно списывали — и не раз, поэтому каждый раз, когда встречаемся все вместе, просто подбадриваем друг друга. По крайней мере, я всегда так делаю, когда есть возможность, говорю, что они крутые. Продолжайте разрывать. Потому что знаю, как это тяжело. И неприятно слышать все эти разговоры про возраст.

Мне кажется, мы своим примером показываем, как можно держать себя в форме, и это здорово. Это стимул для всех думать, что всё возможно. Пусть радуют нас настолько долго, насколько смогут, насколько хватит здоровья и желания.

Допустим, если говорить про Леброна Джеймса, он уже доказывает своим примером, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. При профессиональном подходе, умении работать со своим телом это не преграда. Не стоит придавать такое большое значение возрасту спортсмена. Правильно питайся, не забрасывай тренировки, следи за восстановлением — и будешь вывозить на том же уровне, что и 20-летние ребята. 40 лет — это не приговор, но у нас в России живут с таким менталитетом, что сразу ставят на людях крест.

— Речь скорее о другом. Конечно, здорово, что до сих пор выдерживают высокий уровень наши ветераны. Но нет ли проседания среди молодёжи?

— Тут уже вопрос к молодому поколению — где вы? Если они не могут выдавить ветеранов — это их проблемы. Мы следим за собой, выдерживаем уровень. До сих пор держат уровень Воронцевич со Шведом, поэтому Паскуаль их и выпускает в финале. Он же ставит их в состав не за прежние заслуги, не за имя или договорённости какие-то, а поскольку они и сейчас лучше своих конкурентов за место в составе. Они до сих пор в числе лучших в стране.

Мы сильны ментально, выиграли медали Олимпиады, стали чемпионами Евробаскета, через нас молодые должны учиться, брать пример, смотреть на то, как мы подходим к тренировкам, к матчам. Я рад, что играл вместе с Сергеем Моней. Видел, как он готовится за час до каждого занятия, как профессионально и грамотно подходил к своему здоровью, думал о своём организме. Это показатель. Если молодое поколение начнёт профессионально относиться к своему здоровью, то и результаты будут совсем другими. Через определённый промежуток времени они смогут показывать другой баскетбол.

Это и ментальная часть, и вопрос того, насколько ты можешь соблюдать режим, контролировать себя на дистанции. Мало тренироваться упорно, условно, месяц. Нужно выдерживать определённый темп годами, десятилетиями. Мы по 30 лет в зале, думаете, нам не хочется всё бросить и выпить пива? Это самодисциплина, которой важно учиться с юных лет.

Егор Дёмин на драфт-комбайне НБА Фото: Michael Reaves/Getty Images

— Егор Дёмин сможет вывести российский баскетбол из кризиса?

— Совершенно точно. Я уверен, что его выберут на драфте, у нас вообще трое претендентов на выбор на драфте, всем желаю успеха, надеюсь, у них будет возможность зацепиться в лучшей лиге мира. Всё в их руках, они сейчас в тренировочных лагерях, стараются показать себя. Если говорить про Дёмина, то нет сомнений, что ему дадут шанс, он подпишет контракт, однако впереди ещё большой путь становления в баскетболе. Никто не будет выстилать перед тобой ковровую дорожку, по которой ты легко сможешь подняться, после чего тебе тут же отдадут корону. Люди хотят подписать максимальные контракты и показать себя. В то же время он может стать той самой молодой звездой, которая вновь заставит говорить о российском баскетболе.