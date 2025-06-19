Историческая сделка. «Лейкерс» продадут за невероятные $ 10 млрд — это рекорд в спорте!

Кто стал новым владельцем, что это значит для легендарной франшизы и как сложится судьба Леброна и Дончича — в материале «Чемпионата».

Луку Дончича за последние полтора года «продавали» уже дважды. Сначала — вместе с «Далласом», теперь — с «Лейкерс». Складывается впечатление, что тем, кто мечтает заполучить Дончича, достаточно просто выставить свой клуб на продажу.

Шутки в сторону — в Лос-Анджелесе действительно завершается целая эпоха. «Лейкерс» — это не баскетбольная команда в привычном смысле, а подлинный культурный феномен: символ Лос-Анджелеса, центр притяжения для медиа, а также место, где рождаются династии и легенды. С 1979 года клуб стал ещё и семейным бизнесом, когда Джерри Басс приобрёл его за $ 68 млн. Спустя 46 лет и 10 чемпионских титулов семья Басс расстаётся с «Лейкерс», заключая сделку на рекордную сумму — $ 10 млрд.

Покупателем стал Марк Уолтер, хорошо известный в мире спорта. Глава Guggenheim Partners, управляющий активами на $ 325 млрд, в 2012 году спас бейсбольный клуб «Доджерс» от банкротства и превратил его в одну из самых успешных в профессиональном спорте организаций. С тех пор команда стабильно выходит в плей-офф, выиграла две Мировые серии и в этом году вновь входит в число претендентов на титул.

Теперь Уолтер расширяет свою спортивную империю. Формально он был миноритарным акционером «Лейкерс» с 2021 года (совместно с Тоддом Боули владел 27%), однако теперь речь идёт о полном контроле над клубом. Сделка оценена в $ 10 млрд, но, по некоторым данным, итоговая сумма может достичь и $ 12 млрд. Это почти вдвое превышает стоимость недавней продажи «Бостон Селтикс» за $ 6,1 млрд.

Джинни Басс и Марк Уолтер Фото: Getty Images

Формально Джинни Басс останется во главе клуба — и будет представлять «Лейкерс» на уровне лиги, однако реальное управление перейдёт к Марку Уолтеру. Это неудивительно: прежняя структура собственности «Лейкерс» была тесно связана с семейным капиталом, что накладывало ограничения на масштабные инвестиции и требовало особой осторожности в финансовых вопросах. Теперь же клуб оказывается в руках бизнесмена, управляющего активами, сопоставимыми с экономиками целых государств, и готового активно инвестировать ради ощутимых результатов.

Что это сулит самой команде? Прежде всего — новый уровень инфраструктуры. На примере «Доджерс» Уолтер уже доказал, что вкладывается не только в звёздных игроков, но и в развитие всех процессов внутри организации. При нём клуб перестал экономить на аналитике, оборудовании тренировочных баз, медицинской поддержке и даже маркетинге — везде был зафиксирован заметный рост. С большой долей вероятности нечто подобное ждёт и «Лейкерс».

Кроме того, «озёрники» теперь становятся частью широкой сети активов, объединённых единой стратегией развития. Уолтер управляет не одними лишь «Доджерс», он также владеет женским баскетбольным клубом WNBA «Спаркс», женской хоккейной командой, а также футбольными клубами – английским «Челси» и французским «Страсбургом». Это не обычный инвестиционный портфель с широким набором активов – настоящая бизнес-империя, в которой ключевую роль играет эффект синергии. Взаимосвязи между лигами, странами, рынками и аудиториями здесь не пустые слова, а реальный инструмент для масштабного роста.

И, наконец, главное — игроки. В феврале «Лейкерс» провернули обмен, который может стать определяющим для будущего клуба: в команду перешёл Лука Дончич. Ему всего 26, он уже входит в элиту лиги и этим летом может подписать продление контракта на $ 229 млн. Для клуба, который традиционно не славился щедростью в вопросах инвестиций в скаутинг, драфт-пики и тренерский штаб, приход нового владельца меняет правила игры: теперь финансовые ограничения уходят на второй план.

Что касается Леброна Джеймса — ему уже 40, и он публично поддержал сделку, фактически благословив новый этап в истории клуба. Его уход не только прощание с целой эпохой, но и переход к новому будущему, в котором у «Лейкерс» появляется шанс обрести второе дыхание. Дончич станет лицом следующего десятилетия, и, если вокруг него удастся грамотно выстроить команду и усилить тренерский штаб, «Лейкерс» вновь могут превратиться в клуб, с которым придётся считаться всем.

Есть и важный культурный аспект. Марк Уолтер не просто инвестор с внушительным капиталом, он стратег, способный выстраивать долгосрочные отношения. Показателен пример с Сёхэем Отани: звезда МЛБ выбрал «Доджерс» во многом благодаря тому, что Уолтер и президент клуба Эндрю Фридман были включены в контракт как гаранты стабильности — если кто-то из них покинет клуб, Отани сможет расторгнуть соглашение. То есть к Уолтеру звёзды идут не только за деньгами, но и за уверенностью в завтрашнем дне. Если такую же репутацию он создаст и для «Лейкерс», перед командой откроются по-настоящему долгосрочные перспективы.

Однако вместе с новыми возможностями приходит и момент прощания. Эпоха семьи Басс в истории «Лейкерс» подходит к концу. Как трудно представить себе «Ювентус» без династии Аньелли, так и в Лос-Анджелесе связь между «Лейкерс» и фамилией Басс казалась нерушимой. Именно в их период руководства клуб стал мировым брендом, превратившись в точку притяжения как для баскетбольных звёзд, так и для людей, стремящихся к статусу и признанию.

Впереди — новая глава. С новыми амбициями, свежим взглядом и, возможно, иными стандартами успеха. Пока остаётся только отметить: если «Доджерс» под руководством Уолтера стали эталоном эффективности и роста, то у «Лейкерс» есть все предпосылки повторить этот путь. И, возможно, это окажется куда более значимым, чем рекордная сумма сделки в $ 10 млрд. Для всего спорта.