«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!

Это совсем не тот финал, которого ждали болельщики. И уж точно не тот, который предсказывали эксперты. Когда серия только начиналась, казалось, что молодая, быстрая и переполненная талантом «Оклахома-Сити» без особого труда сломит сопротивление «Индианы» — команды с четвёртого места Востока, без привычной суперзвезды, с нестабильной обороной и опытным тренером у руля. Но после шести игр стало ясно: в этом финале нет места логике — здесь царит момент. И именно в этот момент «Индиана» вышла на пик.

Они не совершили ничего невозможного. Не демонстрировали гениального баскетбола. Просто методично подавляли «Тандер» в каждом эпизоде — за счёт энергии, слаженности, глубины состава и, главное, колоссального настроя. Это редкий случай, когда одна игра способна раскрыть ДНК всей команды. Слишком много игроков «Пэйсерс» провели выдающиеся матчи, чтобы выделить одного героя. Быть может, именно в этом их сила.

Оби Топпин — 20 очков со скамейки, сумасшедшая активность в проходах и быстрых атаках. Ти Джей Макконнелл — девять подборов при росте 185 см и фирменный прессинг, который с самого начала превратил игру для «Оклахомы» в настоящую борьбу за выживание. Эндрю Нембард — хладнокровный контроль темпа и безупречное чтение игры в защите. А Сиакам? Он не стремился быть на виду, но каждый раз, когда «Тандер» пытались нащупать почву под ногами, именно он лишал их этой опоры.

Аарон Несмит и Эндрю Нембард Фото: Getty Images

Но главное событие матча — возвращение Халибёртона. Несмотря на травму и неудачную пятую игру, он вышел на площадку и напомнил всем, почему его считают лицом франшизы. Очков набрал немного, но был везде — перехватывал, ускорял темп, вдохновлял команду. Его трёхочковые стали последними гвоздями в оборону «Оклахомы».

А вот у гостей не получилось абсолютно ничего. Лучше всего их состояние описывает слово «растерянность». Лидеры Запада выглядели потерянными: Шей Гилджес-Александер совершил восемь потерь и ни разу по-настоящему не взял игру под контроль. Джейлен Уильямс вспыхивал лишь эпизодами, не влияя на общий ход матча. Броски летели мимо, передачи оказывались в руках соперников — и всё это в самом важном домашнем матче сезона.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Тандер» искали спасение: выпускали Алекса Карузо, перестраивали нападение, но в третьей четверти просто перестали попадать и… забивать совсем. Пять минут без единого очка — и на табло уже «-30». Финал, ради которого копили силы весь сезон, рассыпался за 20 минут.

Впереди — седьмая игра, первая в финале НБА за девять лет. Да, матч пройдёт в Оклахоме, где статистика на стороне хозяев: 15 побед в 19 аналогичных встречах. Да, «Тандер» — команда с 68 победами, лучшая в регулярном чемпионате. Но и давление будет колоссальным. Ведь напротив — команда, которую невозможно добить, которая не зависит от одного лидера и живёт здесь и сейчас. Итог шестого матча? 108:91 в пользу «Индианы». Теперь всё решит одна–единственная встреча.