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Финал НБА — 2025, Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс, смотреть онлайн-трансляцию седьмого матча от 23 июня, во сколько начало

Кто станет чемпионом НБА? LIVE
Артемий Берстенев
Финал НБА — 2025. LIVE
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Самые животрепещущие два слова в спортивном мире — седьмая игра!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 22 на 23 июня состоится решающая седьмая игра финала НБА — 2025 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Иноходцы» сумели перевести серию в важнейший матч за чемпионство, но хватит ли у них сил одолеть «громовержцев» с MVP в составе на выезде? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного противостояния в сезоне-2024/2025.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

В России нет официальных платформ для легального онлайн-просмотра матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс». Прямую трансляцию этой встречи покажет североамериканский телеканал ESPN/ABC.
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Новости. Баскетбол
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