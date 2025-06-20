Кто станет чемпионом НБА? LIVE

Самые животрепещущие два слова в спортивном мире — седьмая игра!

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В ночь с 22 на 23 июня состоится решающая седьмая игра финала НБА — 2025 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Иноходцы» сумели перевести серию в важнейший матч за чемпионство, но хватит ли у них сил одолеть «громовержцев» с MVP в составе на выезде? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного противостояния в сезоне-2024/2025.