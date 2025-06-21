Это всем пойдёт на пользу. Почему «Индиана» больше заслуживает титула чемпиона НБА?

Если прошлый сезон был очень серым и предсказуемым — отсутствие громких трейдов в дедлайн и самый очевидный чемпион, то в розыгрыше-2024/2025 всё кардинально иначе. Всё началось с громкого обмена Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты» в «Нью-Йорк», продолжилось шоковой терапией после сумасшедшего перехода Луки Дончича в «Лейкерс» из «Далласа», а завершается седьмой игрой финала между «Оклахомой» и «Индианой». Если этот безумный сезон и должен был закончиться как-то эпично, то именно так.

И если «Оклахому» ждали в финале с самого первого дня этого сезона, то «Индиана» оказалась в решающей серии чемпионата максимально неожиданно, но справедливости ради — абсолютно заслуженно. Весь путь «Пэйсерс» — как проход по канату через ущелье, где сначала «Инди» очень неровно начала сезон, затем в каждой серии плей-офф была аутсайдером, а теперь подходит к концу на эмоциональном подъёме и вполне способна совершить дичайшую сенсацию, став тем самым громоотводом всея НБА.

По «Оклахоме» комментарии излишни: явный фаворит, который играет дома; мощная сила с историческими цифрами; одна из самых глубоких и разносторонних команд прямо сейчас. Безусловно — мяч на их стороне. Но мы-то любим баскетбол как раз за то, что он всё равно непредсказуем, за то, что не всё решают цифры, и за то, что у нас действительно есть все основания ждать сенсации.

Всё или ничего. 23 июня мы точно узнаем нового чемпиона, это седьмая игра — дальше только или на пьедестал, или домой. Примечательно, что это чемпионство в любом случае станет историческим, так как для обеих команд оно будет первым. Вы ведь согласны, что глупо приписывать «Тандер» чемпионство «Сиэтл Суперсоникс» 1979 года, так как де-факто это разные франшизы. Просто в 2008 году «Соникс» переехали в Оклахому и стали «Тандер». На этом их связь заканчивается. В 2012 году у «Оклахомы» уже была попытка завоевать титул, но тогда будущие MVP Дюрант, Уэстбрук и Харден угодили под каток «Майами» с праймовыми Леброном, Уэйдом и Бошем. «Индиана», в свою очередь, последний и единственный раз играла в финале аж 25 лет назад — в 2000 году, где тоже была жёстко бита «Лейкерс» с Шакилом и Коби.

Шей Гилджес-Александр (с мячом), финал НБА — 2025 Фото: William Purnell/Getty Images

Ещё нынешний финал выделяется и привлекает тем, что это новый виток истории НБА. В решающую серию вышли новые лица, свежая кровь. Уже нет возрастных Леброна, Стефена Карри. Нет «Бостона», к контендерству которого тоже привыкли. Забавно, что ещё три сезона назад «Оклахома» и «Индиана» не могли одержать и 30 побед в регулярном чемпионате, а сейчас абсолютно заслуженно будут рубиться в седьмой игре финала.

Как и говорилось выше — «Оклахома» является явным фаворитом. Но ведь это так скучно. У «Тандер» ещё всё впереди, у них есть в запасе пять и более лет в суперпраймовом состоянии, способном не раз затащить их в финал. У «Индианы» такой роскоши и возможности нет, предстоящий седьмой матч, возможно, их единственный шанс на историческое достижение. Кто знает, может следующий вновь предоставится через более чем 20 лет.

«Индиана» — команда не то чтобы непростой судьбы, но точно звёзд с неба не хватавшая. 90-летний скупой владелец никогда не платил налог на роскошь, тем самым лишая франшизу реальных усилений. «Пэйсерс» всегда были командой с «маленького» рынка, которая довольствовалась тем, что имела. И вот сейчас есть реальный шанс вписать свои имена золотыми буквами. Этот финал в том числе и про личные истории.

Тайриз Халибёртон, сезон-2024/2025 Фото: Scott Taetsch/Getty Images

В этом году действующие игроки НБА приняли участие в анонимном голосовании, по итогам которого они признали Тайриза Халибёртона самым переоценённым игроком лиги. Нельзя сказать, что он как-то сильно переживал и рефлексировал на эту тему, по крайней мере публично, однако как будто этот «статус» действительно не отражал реального положения дел. И именно в плей-офф Тайриз доказал и продолжает доказывать всем обратное — он реализовывал решающие и победные броски в каждой серии, в том числе и в финале. Затем он получил травму, но, несмотря на боль и скованность, продолжает биться за титул.

Камерунский форвард Паскаль Сиакам начал играть в баскетбол только в 17 лет. Но спустя пять лет он уже попал в НБА! Первые два сезона прошли в формате адаптации, затем он был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2018/2019 и в том же розыгрыше стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс», одолев легендарных «Голден Стэйт» с Карри, Дюрантом, Томпсоном и Грином. Однако в какой-то момент показалось, что он достиг своего потолка и больше прогрессировать не будет. В Канаде решили его не продлевать, и зимой 2024 года Паскаль оказался в «Индиане». Тогда казалось, что это почти ужасный трейд для «Пэйсерс». Складывалось впечатление, что Сиакам не подходит для возрастной политики клуба и не сможет справиться с супербегущим ритмом команды. Было очевидно, что ему предложат новый крупный контракт, и казалось, как иногда бывает, после получения хороших денег баскетболисты теряют мотивацию и играют без должной самоотдачи.

Но, как оказалось — это не про Паскаля. Наоборот, он обозначил, что готов работать на 100% и не строить из себя звёздную приму, отдав все лучи славы Халибёртону. Однако при этом при очень нестабильной игре Тайриза именно Сиакам был одним из самых надёжных звеньев команды. Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл очень классно встроил Сиакама в свою систему и доверил ему быть первой скрипкой, прекрасно выстроив рисунок под него. Сейчас Паскаль может завоевать второй титул и стать одним из самых успешных африканских баскетболистов, осталось провести ещё один матч жизни.

Защитник Ти Джей Макконнелл всегда был классным парнем, классическим разыгрывающим, который за последние восемь лет лишь 29 раз выходил в стартовом составе. По ходу всего этого сезона он частенько прикрывал Тайриза Халибёртона в его провальные отрезки, а в плей-офф и, в частности, в финале полноценно вышел на авансцену. Без него невозможно представить нынешнюю «Индиану» и тем более её успех.

Центровой Майлз Тёрнер был выбран «Индианой» на драфте и проводит в составе «Пэйсерс» 10-й сезон. С одной стороны, он был предан команде, но с другой — клуб не планировал платить ему максимальный контракт и как минимум последние два года пытался его обменять. Но это так и не состоялось. Как и раньше, Майлз – очень важная часть команды, однако теперь, после выхода в финал, очень экономный владелец ради него готов впервые в истории залезть в налог на роскошь, лишь бы Тёрнер не покинул команду.

Ну и нельзя не упомянуть главного тренера «Индианы» Рика Карлайла. Он уже работал четыре сезона в «Пэйсерс» в качестве главного — с 2003-го по 2007-й, но тогда каких-то сенсационных свершений не было. Затем «Даллас» и легендарное чемпионство 2011 года в финале с новым трио «Майами». Именно Карлайл почти с нуля построил ту команду и принёс городу, Дирку Новицки, Джейсону Кидду и многим другим первое и единственное чемпионство. Рик вернулся в «Индиану» в 2021-м и вновь начал строить команду с нуля. За два года он превратил «Пэйсерс» из аутсайдера в кошмар контендеров Восточной конференции и сейчас может добавить в свою коллекцию ещё один титул. Дополнительно прибавляет «ауры» то, что он прямо сейчас является самым возрастным тренером команды в финале в истории НБА! Да, и это на фоне легендарных Грега Поповича, Фила Джексона, Реда Ауэрбаха и многих других.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл во время тайм-аута Фото: Dylan Buell/Getty Images

Как вы могли заметить, этот материал и ожидания (не путать с прогнозом) от седьмой игры — не про цифры. Да, «Оклахома» может выйти на домашний паркет и катком пройтись по «Индиане» в решающей встрече. И «Тандер» абсолютно заслуженно станут чемпионом, ни грамма сомнения. Можно говорить про нападение, защиту, цифры, разницу в опыте тренеров и многом другом — однако это не совсем про баскетбол. Баскетбол — это настоящая жизнь, не только в рамках паркета, но и за его пределами. И чемпионство «Индианы» будет в тысячи раз ценнее и символичнее, чем победа «Оклахомы». Ну а что «Оклахома»? Как говорилось выше — у них всё впереди. Классная и правильная команда, но без какого-то нерва и бэкграунда, который придаст потенциальному чемпионству шарма. У «Индианы» его хоть отбавляй, «Пэйсерс» нужнее этот титул.

Многие критиковали эту решающую серию сезона за «низкорейтинговые» команды, но именно они выдают один из лучших финалов десятилетия. Это уже успех, но болельщики хотят драмы — мы хотим драмы! Только представьте: «Оклахома» уступает у себя дома, выигрывая по ходу серии 3-2, «Индиана» завоёвывает исторический титул, все это обсуждают ещё долгое время. Лиге это пойдёт на пользу, всем пойдёт на пользу. А затем «Оклахома» вернётся в финал, как раз с тем самым бэкграундом и шармом, которого не хватает сейчас, однако это совершенно другая история.

Никаких клубных пристрастий — только баскетбол, эмоции, драма и новая ветвь судьбы. Этот матч нельзя пропускать, 23 июня действительно может произойти очень историческая штука.