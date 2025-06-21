Разница впечатляет! Американки установили рекорд, унизив соперниц в баскетбольном матче

Иногда табло говорит само за себя. А иногда — буквально кричит. 131:12 в пользу сборной США — результат, который заставляет усомниться: не перепутали ли мы трансляцию с тренировкой на закрытой базе?

В четвертьфинале чемпионата Америки среди девушек до 16 лет сборная США стёрла с площадки Панаму, одержав победу с разницей в 119 очков. Это новый рекорд турнира. Американки играли с абсолютной лёгкостью, и уже с первых секунд стало ясно: у Панамы нет ни малейшего шанса. К середине первой четверти на табло горели 27:0, а стартовый рывок завершился абсурдными 44:0 — интрига исчезла быстрее, чем успела появиться.

Иванна Уилсон-Маньяцка набрала 26 очков, но на фоне общего размаха это выглядело почти скромно. В составе США все 12 баскетболисток отличились в графе «набранные очки», команда выдала 36 результативных передач, демонстрируя практически эталонный баскетбол: высокий процент реализации, давление по всей площадке, идеальное взаимодействие. При этом тренерский штаб даже не стал выкручивать прессинг на максимум — необходимости в этом просто не было.

США — Панама Фото: usab.com

К большому перерыву счёт был уже 76:8. А за вторую четверть Панама смогла реализовать только два броска с игры (лучший показатель за встречу!); всё остальное — потери, пробежки и безуспешные попытки пересечь центральную линию. США же хладнокровно следовали своему сценарию: жёсткая защита — перехват — быстрый отрыв — лёгкие очки. Всё просто, чётко, без излишеств.

Во второй половине игры темп немного сбавился, однако разрыв на табло продолжал увеличиваться. Тати Гриффин добавила восемь очков за третью четверть, а сборная Панамы встретила финальную четверть с 12 набранными очками — и с этим скромным багажом дошла до финальной сирены. Последние 10 минут прошли под диктовку США и завершились сухими 25:0. Тут, кажется, комментарии излишни.

Видео можно посмотреть на канале USA Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Эта встреча моментально вошла в историю турнира: рекорд по разнице в счёте, повторение антирекорда по набранным соперником очкам, тотальное доминирование от первой и до последней секунды. Причём подобное для США уже становится привычным: в нынешнем розыгрыше американки с внушительным перевесом уже переиграли Бразилию, Аргентину и Пуэрто-Рико. Теперь их баланс — 4-0, и складывается впечатление, что они даже не включили максимальные обороты.

В полуфинале их ждёт Мексика, одолевшая Венесуэлу со счётом 69:44. Для одной из этих команд — шанс войти в четвёрку сильнейших. Для сборной США — очередной шаг к титулу. И остаётся лишь один вопрос: найдётся ли в этом турнире хоть кто-то, способный бросить им настоящий вызов?