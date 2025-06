Все сходят с ума по ней. Как незначительный конфликт принёс целое состояние

Если бы маркетологи WNBA могли создать идеальный вирусный момент, он выглядел бы именно так: жёсткий фол, эмоциональная потасовка, задетая звезда, стремительный рост числа подписчиков и джерси, разлетающиеся с полок за считаные часы. Всё это произошло с Софи Каннингем — и всего за сутки она превратилась из ролевого игрока в одну из самых обсуждаемых фигур лиги.

Матч между «Индианой Фивер» и «Коннектикут Сан» подходил к концу без особой интриги — 88:71 в пользу «Индианы». Но за 46 секунд до финальной сирены Каннингем грубо остановила защитницу соперников Джейси Шелдон, что спровоцировало небольшую стычку на площадке. Причиной стало то, что минутой ранее, по мнению игроков «Индианы», Шелдон угодила пальцем в глаз Кейтлин Кларк — главной звезде команды и уже всей лиги. Каннингем первой пришла на защиту партнёрше: получила штраф в $ 400 за неспортивный фол и ещё один, нераскрытый — за участие в потасовке. Однако самое интересное началось после.

Всего за три дня количество её подписчиков в TikTok увеличилось на 700 тысяч, в запрещённой соцсети — на 244 тысячи. Джерси с её фамилией исчезли из официального магазина команды, следующее поступление ожидается только 8 июля. Комментарии под её постами пестрят прозвищем Enforcer — так называют тех, кто всегда готов встать на защиту своих. То, что обычно карается дисциплинарными санкциями, неожиданно принесло ей такую популярность, на которую не хватило бы ни одного маркетингового бюджета.

По оценке маркетингового агентства STN Digital, чтобы набрать такое количество подписчиков с нуля, бренду пришлось бы потратить свыше $ 1 млн. А значит, и рекламная ценность Каннингем выросла пропорционально. Ещё совсем недавно она размещала спонсорские публикации за $ 10 тыс., но теперь, по мнению экспертов, за один пост может получать вдвое больше. К ней уже проявили интерес новые партнёры, а контракты с adidas и Quest Nutrition — только начало.

Кевин Дюрант и Софи Каннингем, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Сама Софи не упустила свой шанс: уже на следующий день после инцидента она выложила в TikTok шуточный ролик под песню I can't keep my hands to myself, который собрал 3,1 млн просмотров меньше чем за сутки. Ещё через день — пост с благодарностью за миллион подписчиков. Медийный эффект оказался практически идеальным. Важно понимать: Каннингем далеко не новичок в публичной сфере. В «Финиксе» она уже работала аналитиком на трансляциях НБА, а за дерзкий стиль игры болельщики прозвали её Spicy Sophie. Но даже её собственные агенты признаются — такой взрыв интереса стал полной неожиданностью.

Контракт с «Фивер» у неё рассчитан всего на один год и составляет $ 100 тыс. — сумма довольно скромная даже по меркам WNBA. Однако благодаря тому, что она играет рядом с Кейтлин Кларк, внимание к «Индиане» в этом сезоне огромно. Матчи «Фивер» регулярно выходят в национальный эфир, а аудитория — миллионы зрителей. И это уже не просто рост личного бренда, а реальный шанс превратить игровую роль в коммерчески ценный актив. В условиях WNBA, где зарплаты далеки от мужских стандартов, подобная стратегия становится всё более важной для игроков. И Софи Каннингем, как бы неожиданно это ни звучало, уже входит в число тех, кто понимает, как устроена лига в 2025 году.