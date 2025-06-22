Самый дорогой клуб в спорте — а ведёт себя как бедняк. «Лейкерс» не вписались в будущее

В 2020 году, сразу после завоевания чемпионства, «Лейкерс» подали заявку на федеральную помощь для малого бизнеса — $ 4,6 млн из фонда, созданного для поддержки ресторанов, автомастерских и семейных кафе, отчаянно пытавшихся пережить локдаун. Клуб, чья стоимость измеряется миллиардами, воспользовался программой лишь потому, что это было возможно. Общественное возмущение было столь сильным, что организации пришлось вернуть полученные средства. Но дело оказалось не в ошибке системы — такова была сама система. Именно так «Лейкерс» и работали долгие годы: экономно, закрыто, поразительно просто, даже когда остальной спортивный мир шагал вперёд.

Сегодня клуб оценивается в $ 10 млрд. В июне команда сменила владельца — новым хозяином стал миллиардер Марк Уолтер из Guggenheim Partners. Эта сделка оказалась самой крупной в истории профессионального спорта. Семья Басс, легендарные управленцы, окончательно покинули клуб, и лига надеется, что с этим завершилась целая эпоха — эпоха «Лейкерс» как семейного бизнеса. Ведь за громкими победами и звёздными именами 10-летиями скрывалась одна из самых консервативных и бережливых структур в современной НБА.

Звёздные игроки всегда получали достойные контракты — это было непоколебимым правилом. Однако всё, что касалось аналитики, скаутинга, технологий или расширения штата, финансировалось по остаточному принципу. Команду называли «слишком стройной» — и не в лучшем смысле этого слова. «У них не было Synergy, когда остальные 29 команд уже давно им пользовались», — вспоминал Зак Лоу, имея в виду базовый аналитический инструмент, который сегодня используют даже студенческие команды. «Они просто не хотели за это платить», — подтверждал журналист Ховард Бек. Долгое время аналитический отдел едва существовал, а штат сотрудников был минимальным. Главным аргументом всегда оставалось: «Нам и так достаточно».

Джини Басс Фото: Getty Images

И правда, «Лейкерс» — уникальный пример команды, которой стабильный успех приносили не дальновидные стратегии, а выгодное расположение. Калифорнийское солнце, крупнейший медиарынок страны, богатая история клуба и близость к Голливуду — всё это неизменно притягивало звёзд. Шакил, Пау, Леброн — порой клуб даже не успевал сделать предложение, как суперзвёзды уже выбирали «Лейкерс» сами. Это создавало иллюзию незыблемости. Однако за громкими трансферами оставалось множество упущенных возможностей.

В 2019 году «Лейкерс» не смогли договориться с Тайроном Лю — финалистом, чемпионом, бывшим наставником Леброна. Он просил стандартный для рынка контракт — $ 35 млн на пять лет. Клуб предложил лишь трёхлетнее соглашение и меньшую сумму. Лю отказался. В 2021 году клуб покинул Алекс Карузо — один из лучших ролевых игроков и любимец болельщиков. Из-за налоговых ограничений разница между предложениями «Лейкерс» и «Чикаго» составила порядка $ 15 млн — Карузо ушёл. Сейчас он ключевой игрок «Оклахомы» и недавно подписал продление на $ 81 млн.

Подобные эпизоды встречались и раньше. В начале 2000-х «Лейкерс» отчислили Брайана Шоу ради экономии на налогах, а затем подписали его обратно на более выгодных условиях. Казалось бы, мелочь — но это был осознанный подход. В 2013 году клуб не отправил ни одного представителя на Sloan Conference — главное событие в мире спортивной аналитики. Просто потому, что некого было отправлять: в штате не числилось ни одного аналитика. Один из ассистентов тренера не мог остановиться в том же отеле, что и игрок, — номер сочли слишком дорогим. Помощник генерального менеджера Ронни Лестер покинул команду в 2011-м: с ним не стали продлевать контракт «из экономии».

За эти годы «Лейкерс» потеряли не только талантливых специалистов, но и важные шансы для развития. Пока конкуренты активно вкладывались в аналитику, собственные проекты в G-лиге, расширяли скаутские сети, совершенствовали медицинскую службу и инфраструктуру, «Лейкерс» продолжали делать ставку лишь на звёздных игроков. Однако современная НБА строится не только вокруг суперзвёзд — здесь всё решают десятки мелких нюансов, влияющих на глубину состава, здоровье баскетболистов и гибкость при обменах. Именно в этих аспектах «Лейкерс» снова и снова уступали оппонентам.

Финал-2025 стал яркой иллюстрацией разницы подходов. «Индиана» пробилась туда не за счёт громких имён, а благодаря грамотной работе на драфте, продвинутой аналитике и сбалансированному ростеру. У «Оклахомы» — невероятная глубина, собранная буквально по деталям: Кейсон Уоллес, Хартенштайн, Карузо — все они результат кропотливого отбора. Это не случайность, а закономерный итог инвестиций в интеллект, а не только в талант. В лиге давно понимали: за роскошной вывеской «Лейкерс» зачастую скрывалась структура, больше похожая на небольшой региональный офис. Но теперь этот клуб — самый дорогой спортивный актив в мире.

С приходом нового владельца ожидаются перемены. Новый главный тренер Джей Джей Редик уже настаивает на расширении аналитического отдела. Говорят, в клубе появятся новые подразделения, новые принципы работы, свежая организационная структура. Однако до настоящей трансформации ещё далеко — 10-летия неиспользованных шансов не восполнятся за один сезон. «Лейкерс» долгое время полагались на привычные методы, добивались результата, пока другие строили фундамент. Но сегодня побеждает система.

Быть «Лейкерс» — значит быть в центре внимания. Однако в нынешней НБА успеха чаще добиваются те, кто действует незаметно, методично, с умом. И теперь, чтобы действительно начать новую главу, новому владельцу предстоит доказать: самый дорогой клуб мира способен не только покупать звёзд, но и конкурировать с теми, кто оказался дальновиднее.