Тот самый седьмой матч — легенда НБА. А вы не забыли, как это было?

Иногда сухие цифры перестают быть просто статистикой и превращаются в культурные коды. «3-1» — символ, который знают даже те, кто далёк от мира НБА. Лето 2016-го, финальная серия между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». Седьмая игра. Матч, который перечеркнул логику, разрушил ожидания и переписал саму историю баскетбола.

Всё выглядело предопределённым: «Уорриорз» провели идеальный сезон, выиграв рекордные 73 встречи. Их атака, взаимопонимание и уверенность казались непоколебимыми — это была команда, которую невозможно остановить. Но на их пути встал человек, не признающий поражений. Леброн Джеймс — воплощение возвращения, силы и ответственности перед родным городом, которому он пообещал титул.

Серия поначалу шла по привычному сценарию: «Голден Стэйт» повёл 3-1, и казалось, что до чемпионства остался всего один шаг. Однако всё изменилось: дисквалификация Дрэймонда Грина, сбои в защите, безумная игра Леброна — и счёт сравнялся. И вот наступил он — решающий седьмой матч. Финал, в котором встретились не только две команды, но и два противоположных мира — изящество баскетбольного ума и неукротимое стремление к победе любой ценой.

Матч проходил на паркете «Оракл Арены» — крепости, где «Уорриорз» ощущали себя неуязвимыми. Начало игры выдалось осторожным: обе команды будто примерялись друг к другу, не спеша раскрывать карты. Ставки были максимальными. Первые три четверти прошли в равной борьбе — ни одна сторона не могла вырваться вперёд. Всё должно было решиться в четвёртой, последней, четверти. Счёт — 89:89. Почти четыре минуты никто не мог поразить кольцо. И вдруг — знаменитый блок Леброна Джеймса: он, словно ураган, настиг Андре Игуодалу и не позволил ему забить сверху. Этот момент стал олицетворением всей серии, немым криком: «Сегодня вы не пройдёте».

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А затем пришёл бросок, который заставил замереть «Оракл». Передача на Кайри Ирвинга, изоляция против Стефа Карри, шаг назад и идеальный трёхочковый. 92:89 за 53 секунды до сирены. В этот миг воздух на арене стал густым, а трибуны притихли. «Уорриорз» попытались ответить, но Карри, взяв инициативу на себя, промахнулся через Кевина Лава. Леброн поставил точку, реализовав штрафной после фола на данке — и всё. 93:89. «Кливленд» — чемпион. Впервые в истории клуба.

Этот матч изменил судьбы. «Уорриорз» осознали – даже идеальный сезон не гарантирует титул – и вскоре усилили состав Кевином Дюрантом. Леброн же сдержал своё слово и стал для Кливленда больше, чем просто спортсменом — он стал тем, кто снял с города полувековое проклятие и подарил ему долгожданную победу.

Однако даже после поражения «Уорриорз» нельзя не отметить их достоинство. Сразу после финальной сирены не было бурных проявлений злости или отчаяния. Карри, Грин и Игуодала вернулись на паркет, дождались окончания празднования «Кавальерс» и обняли соперников. Потому что в такие моменты всем очевиден масштаб происходящего. Это была игра, которая не нуждалась в объяснениях — всё было ясно без слов.

Седьмая игра между «Оклахомой» и «Индианой» состоится на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 3:00 мск в ночь на 23 июня. Она будет доступна в Матч-центре

Седьмые матчи финалов НБА — событие по-настоящему редкое: с 1951 года их было лишь 19. Но даже среди этой элиты по накалу и значимости финал-2016 стоит особняком. Его пересматривают, о нём спорят, его помнят. Настоящая драма с неожиданными героями, сюжетными поворотами и финалом, который перечеркнул привычные правила.

И вот впереди новое событие: в ночь на понедельник нас ждёт 20-я седьмая встреча финала — «Индиана Пэйсерс» против «Оклахома-Сити Тандер». Возможно, мы станем свидетелями рождения новой легенды, ещё одной главы в вечной истории седьмых матчей НБА. Каждый из них — как спрессованное время, за 48 минут вмещающее целую баскетбольную эпоху. Пока болельщики вновь и вновь смотрят блок Леброна и бросок Кайри, история не стоит на месте. Быть может, совсем скоро у нас появится повод задуматься: а какую седьмую встречу теперь можно считать величайшей? Но финал 2016 года навсегда останется особенным. Его не забудут.