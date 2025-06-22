Громкий обмен в НБА! Кевин Дюрант снова меняет команду и думает о чемпионстве

Это произошло раньше, чем могли предположить даже самые нетерпеливые болельщики. Первый громкий обмен этого межсезонья — и сразу с участием Кевина Дюранта. 15-кратный участник Матча всех звёзд отправляется из «Финикса» в «Хьюстон», а в обратном направлении следуют Джейлен Грин, Диллон Брукс, 10-й выбор драфта и пять пиков второго раунда. Сделка, которая официально вступит в силу 6 июля, способна уже к осени существенно изменить баланс сил в Западной конференции. Теоретически.

«Рокетс» получают не просто суперзвезду, а, возможно, последнее по-настоящему элитное 10-летие в карьере Дюранта. Ему почти 37, но статистика этого не выдаёт: 26,6 очка в среднем за игру, почти 53% попаданий с игры, 43% — из-за дуги, а процент результативности бросков с дриблинга — лучший в лиге. Всё это по-прежнему о нём. С такими цифрами он никак не может считаться «просто ветераном». Для «Хьюстона» это, вероятно, системообразующее усиление.

Особенно важно, что «Рокетс» сохранили костяк команды: Шенгюн, Томпсон и Ванвлит остаются. Основная структура коллектива, одержавшего 52 победы и занявшего второе место на Западе, не изменилась. А теперь к ней добавляется Дюрант. Главный тренер Име Удока — человек, которого Кевин уважает: они сотрудничали в «Бруклине» и сборной США, и, по сообщениям инсайдеров, между ними давно налажен контакт. Это значит, что никаких экспериментов — план интеграции Дюранта в систему «Рокетс» уже подготовлен.

Диллон Брукс и Кевин Дюрант, сезон-2024/2025 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Для «Хьюстона» этот обмен означает ещё и решение проблемы самой уязвимой позиции — создания броска с дриблинга. В прошлом сезоне команда занимала лишь 27-е место по эффективности подобных бросков и 24-е — по джамперам в целом. Теперь же в составе появился игрок, который возглавлял лигу по количеству очков, набранных в изоляциях. Качественный скачок для атакующего потенциала команды. У «Рокетс» появляется возможность не только следовать игровой схеме, но и в ключевые моменты доверять мяч тому, кто способен превратить любой эпизод в результативный.

Если «Рокетс» сделали ставку на успех уже сегодня, то «Финикс», похоже, решил начать новый этап развития. Это уже не та команда, что полтора года назад вложилась в Дюранта, отдав за него четыре драфт-пика. 36 побед, 11-е место на Западе, увольнение главного тренера, смена генерального менеджера — и вот теперь отказ от главной звезды. Клуб выбрал курс на обновление и получил ресурсы для его реализации.

Джейлен Грин. Его 21 очко в среднем и 234 реализованных трёхочковых за сезон — лучший результат для «Хьюстона» со времён Джеймса Хардена. К тому же он два сезона подряд провёл все 82 матча — редкость по нынешним меркам лиги. В тандеме с Букером Грин может стать главным бомбардиром «Санз» на ближайшие годы. Однако насколько быстро между ними возникнет игровое взаимодействие — вопрос открытый.

Диллон Брукс — фигура, вызывающая неоднозначные оценки. Его критикуют за излишнюю эмоциональность, но никто не ставит под сомнение его оборонительные навыки. Он занимает третье место в лиге по количеству матчапов против звёздных игроков и способен привнести в оборону «Финикса» то, чего команде давно не хватало: агрессию, напор и характер. Именно такой стиль, по видению владельца Мэта Ишбии, должна воплощать новая культура клуба: жёсткая, неудобная для соперников, неуступчивая. В этом смысле Брукс идеально вписывается в новую концепцию.

В результате обмен получился редким примером сделки, в которой обе стороны поступили рационально. «Хьюстон» усилил состав звездой, особо не жертвуя основными игроками, и теперь претендует на самые высокие задачи. «Финикс» снизил финансовую нагрузку, вернул себе гибкость и приобрёл баскетболистов, которые могут либо раскрыться сами, либо стать ценными активами для будущих обменов в рамках очередного этапа перестройки.