«Оклахома» закрыла лавочку звёздных проектов. НБА теперь выбирает сплочённость!

В 2012 году «Оклахома-Сити» казалась командой, которой суждено править лигой: юные Дюрант, Уэстбрук и Харден вышли в финал против «Майами», и казалось, что впереди целая эпоха их доминирования. Но всего за четыре года мечты рассыпались: один отправился покорять «Хьюстон», другой выбрал путь к «Голден Стэйт», третий остался на руинах былых амбиций. Тогда и началась долгая перестройка клуба. И вот спустя 13 лет «Тандер» вернулись — но уже совсем другими.

В финале против «Индианы», где «Оклахома» одержала победу в драматическом седьмом матче (103:91), всё было иначе. Здесь не было суперзвёзд-медиаперсон, не светился роскошный рынок, и не гремели сенсационные обмены на дедлайне. Только баскетбол — честный, выверенный, командный. «Тандер» провели выдающийся сезон: 68 побед в регулярке (пятый результат в истории лиги), рекордный средний перевес в счёте (+12,9) и лучшая защита сезона. Но не это стало их главным достижением. Главное — то, как они этого добились: через драфт, терпение и веру в свою молодую команду. Без гонки за мгновенным успехом, без авантюр с приглашением звёзд на закате карьеры.

Шей Гилджес-Александер стал воплощением новой философии команды. Его не выбирали в числе первых на драфте, он не мелькал в рекламных роликах и не записывал треков с Дрейком. Он просто играл. В седьмом матче финала ШГА набрал 29 очков и сделал 12 передач, заслуженно став MVP серии. Но дело не только в статистике — Шей задавал темп, ломал привычный ритм соперника, выбирал идеальные моменты для атаки. Его стиль — это блиц-шахматы на паркете. В его тени зажглись и партнёры: Джейлен Уильямс (20 очков, два перехвата) — универсал с баскетбольным интеллектом профессора, и Чет Холмгрен (18 очков, восемь подборов, пять блоков) — уникальный защитник с техникой форварда и телосложением скелета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Финальная серия с «Индианой» стала испытанием не по именам, а по характеру. Седьмая игра могла обернуться иначе, если бы не травма Тайриза Халибёртона. Лидер «Пэйсерс» провёл на площадке всего несколько минут: при попытке обыграть ШГА один в один он упал без контакта — последствия прежней травмы икроножной мышцы, теперь подозрение на ахилл. Без него «Индиана» сражалась до конца, но на подвиг сил не хватило. На протяжении всего плей-офф «Пэйсерс» были командой-загадкой: рекордные пять камбэков с «-15», три победы на последних минутах. И в финале они были близки к сенсации — выиграли первый матч, сделали рывок в третьей игре, едва не вернулись с «-22» в решающей четверти седьмого матча. Но у «Оклахомы» был свой ответ: не паника, а хладнокровие. Не всплески, а системность.

Главная черта этой команды — баланс. «Тандер» молоды (вторые по возрасту среди чемпионов за последние 70 лет), играют стремительно, агрессивно обороняются и не боятся импровизации в атаке. 29 побед при одном поражении против Востока в регулярном сезоне, плюс 16 побед над ближайшим конкурентом на Западе, лидерство по перехватам, дефлекшенам и очкам после потерь — статистика говорит сама за себя. Они будто бы мчатся по площадке, но каждый их шаг выверен и осмыслен.

Марк Дэйгнолт пришёл в клуб, когда победы были редкостью — всего 22 за сезон. За четыре года он выстроил коллектив, где защита стала не теорией, а образом жизни, а нападение — не чередой изоляций, а слаженным движением и взаимопониманием. Здесь каждый игрок чётко знает свою роль и значение для общей системы. Главное, у этих «Тандер» ещё нет предела роста. Все ключевые баскетболисты остаются под контрактами, новичок Никола Топич только готовится дебютировать, а в распоряжении клуба — 13 пиков первого раунда на ближайшие семь лет. Вот она — гибкая эволюция!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Любопытно, что путь «Индианы» был во многом схожим: вместо резких шагов — аккуратные обмены, постепенное развитие Халибёртона, поиск оптимальных партнёров вроде Сиакама. Они не гнались за мгновенным успехом, а терпеливо строили команду — и, возможно, уже скоро вновь вернутся в борьбу за титул, если здоровье позволит. Но сейчас — время «Оклахомы». Это не случайный взлёт, не вспышка на один сезон. Это итог той стратегии, которую шесть лет назад заложил генеральный менеджер Сэм Прести, когда рискнул обменять Пола Джорджа и сделать ставку на талантливого парня с длинными руками и ледяным спокойствием.

За ним подтянулись и остальные. Джейлен Уильямс — универсал, выбранный далеко не в топе драфта, способный делать на площадке абсолютно всё. Чет Холмгрен — уникальное сочетание роста, координации и баскетбольного интеллекта. Лугенц Дорт — игрок, на которого почти не рассчитывали, но который теперь превращает жизнь лучших атакующих лиги в кошмар на обеих сторонах площадки. Всё это — не результат удачной случайности, а воплощение продуманной стратегии. В эпоху, когда супертимы рушатся под гнётом контрактов и завышенных ожиданий, когда громкие фамилии не гарантируют титулов, «Оклахома» доказывает: к вершине можно прийти другим путём.

Пока другие гонялись за ярлыками — искали «нового Дюранта» или строили «очередной Бруклин», «Тандер» шаг за шагом собирали настоящую команду. И когда после финала ШГА давал интервью, окружённый весёлыми одноклубниками, которые не стеснялись влезать в кадр, подшучивать, шуметь и даже лаять — становилось очевидно: это не просто сильные игроки. Это коллектив, объединённый верой друг в друга. Возможно, именно в этом — формула чемпионов нового времени. Не срочно собранная россыпь звёзд, а система, способная взращивать их самостоятельно.