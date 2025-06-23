Из Гилджес-Александера хотели сделать Шона Ливингстона. Но он стал богом плей-офф

В 2018 году аналитики ESPN сравнивали Шея Гилджес-Александера с Шоном Ливингстоном и Патриком Маккоу. Оба — ролевые игроки и чемпионы, но без звёздного статуса. Ливингстон был утончённым разыгрывающим, чью карьеру прервала жуткая травма; Маккоу — почти случайный попутчик в двух чемпионских составах «Уорриорз». Так, по мнению экспертов, выглядел предел возможностей Шея — по крайней мере, тогда, когда от него ждали меньше всего.

Семь лет спустя Гилджес-Александр завершил сезон-2024/2025 с тремя достижениями: чемпионским титулом, званием MVP и титулом лучшего снайпера лиги. В седьмом матче финала он выдал 29 очков и 12 передач, став ключевой фигурой самого важного вечера в истории «Оклахомы». Сегодня те сравнения с Ливингстоном выглядят не просто промахом — они стали символом того, как часто лига недооценивает нестандартных игроков.

Шей всегда оставался в тени: не самый заметный, не самый шумный, не самый яркий. В колледже его заслуги меркли на фоне более броских одноклубников. На драфте его выбрали лишь под 11-м номером и тут же обменяли. В дебютном сезоне он даже не попал в первую символическую сборную новичков — последнее место там досталось Марвину Багли. Сегодня Багли сидит на скамейке, а Шей вписал своё имя в историю.

Если говорить коротко, Гилджес-Александер уже продемонстрировал больше того, чего добиваются многие суперзвёзды за всю карьеру. Речь не столько о цифрах, сколько о масштабе его влияния. Он стал сердцем и мозгом всей команды. «Оклахома» завершила регулярный чемпионат с лучшей разницей очков за всю историю лиги, а затем прошла плей-офф без привычного соседства с ещё одной суперзвездой. Да, Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен — талантливые молодые баскетболисты, однако без Шея команда была бы просто недосформированным «Орландо». С ним же это чемпионский коллектив.

Шей Гилджес-Александер с сыном, финал НБА — 2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

С точки зрения личных достижений у Гилджес-Александера уже всё в порядке. У него столько же попаданий в первую символическую сборную сезона, сколько у Аллена Айверсона, Стива Нэша и «детройтского» Айзеи Томаса. Три года подряд он набирает в среднем 30+ очков за игру. Свою первую награду MVP канадец получил раньше, чем Коби или Леброн. По проценту голосов за MVP за карьеру он уже входит в топ-35 и, если продолжит в том же духе, поднимется ещё выше.

Впрочем, куда интереснее не его статистика, а стиль игры. Шей — баскетболист вне времени. Его не привлекают дальние броски с девяти метров, он не гонится за эффектными моментами ради хайлайтов, не совершает зрелищные броски через двоих без необходимости. Его игра — это проход, шаг-стоп, точный бросок со средней дистанции. Он напоминает, что эффективность и креативность могут идти рука об руку. Его TS% – 62 три сезона подряд при среднем показателе в 30+ очков за игру — до него подобное удавалось только Эдриану Брэнтли, который при этом почти не покидал линию штрафных.

В изоляциях за последние три года он занимает второе место по эффективности среди 128 игроков. В игре «пик-н-ролл» с мячом — четвёртый из сотни лучших. А в проходах он и вовсе вне конкуренции: далеко впереди всех, включая Дончича и Янниса. Никто в лиге не создаёт такого давления на кольцо с мячом, как он. И что особенно важно — он перенёс свой уровень в плей-офф. Там, где многие звёзды весной теряют результативность, Шей стал ещё эффективнее. Его 32,7 очка за матч — лучший показатель для чемпиона за всю историю НБА. Это выше, чем у Джордана в его лучшем титульном сезоне, выше, чем у Шакила, Карима или Коби. И всё это при рекордном проценте использования (34,8%) среди всех чемпионов — включая самого Джордана.

Сравнения с Майклом звучат смело, однако, если смотреть на атаку, статистика Гилджес-Александера за последние три сезона почти совпадает с показателями Джордана в период с 1991 по 1993 год. Очки, эффективность, доля владений — всё на одном уровне. Да, Шей не столь силён в защите, но кто сегодня строит наследие только на обороне? Это не значит, что Шей уже встал в один ряд с Леброном, Карри или Йокичем. Однако он единственный из нового поколения, кто уже собрал и MVP, и чемпионский перстень, причём в роли безусловного лидера. У Тейтума, Дончича, Эдвардса, Халибёртона — пока только авансы. У Шея — уже история.

«Оклахома» лишь в начале своего пути. Средний возраст состава — всего 25,6 года, в активе ещё множество драфт-пиков и гибкое пространство под потолком зарплат. Рядом с Гилджес-Александером — двое игроков, которые вполне могут стать будущими «олл-старами». Всё это продлевает окно возможностей клуба и открывает для Шея возможности войти в элитный список тех, кто не ограничивался одной победой.

Создать династию в современной лиге, где таланты распределены равномерно, невероятно сложно. Но если кто-то сегодня способен пройти путь «Голден Стэйт» образца середины 2010-х, то это именно «Оклахома». У этой команды чересчур много грамотных решений и слишком сильный лидер, чтобы не верить в их успех. В 2018 году всерьёз считали, что максимум для Шея — роль четвёртого игрока в чемпионском составе. Теперь же он человек, без которого ни одна чемпионская команда не могла бы существовать. И, возможно, это и есть самое точное определение настоящей звезды НБА.