Кевин Дюрант — в «Хьюстоне». Разбираемся: зачем, почему и каким образом

Если бы кто-то в феврале предсказал, что летом Кевин Дюрант окажется в «Рокетс», большинство лишь снисходительно улыбнулись бы: казалось, это из разряда баскетбольной фантастики. Хьюстон уверенно строил команду на молодых, Дюрант спокойно продолжал выступать за «Финикс», и обе организации выглядели предельно последовательными в своих стратегиях. Но, как выяснилось, один из клубов решил резко изменить курс — и сделал это удивительно осмысленно.

Поначалу новость о переходе Дюранта в «Рокетс» вызвала недоверие, затем — искреннее удивление, а спустя несколько часов уже стало понятно: этот обмен — не спонтанная попытка выстрелить здесь и сейчас, а результат глубокого пересмотра амбиций. «Хьюстон» отдал Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта и пять вторых раундов — и этот шаг выглядит как ответ на ускоряющийся темп современной НБА, где промедление может стоить слишком дорого.

До последнего «Рокетс» настаивали: Дюрант не вписывается в их концепцию — возраст, контракт, ставка на молодёжь. Однако за кулисами интерес был: Име Удока, главный тренер, давно поддерживает хорошие отношения с Кевином со времён их совместной работы в «Бруклине». В тренерском штабе — Ройал Айви, один из самых близких друзей Дюранта. А незадолго до обмена в офис был приглашён ещё один старый знакомый Кевина — Ди Джей Огастин, его одноклубник по университету Техаса. Слишком много совпадений для простой случайности.

Кевин Дюрант в матче с «Хьюстоном», сезон-2024/2025 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Однако главным фактором стали вовсе не личные связи, а трезвый анализ и понимание ситуации. «Рокетс» провели прошлый сезон достойно, одержав 52 победы, но концовка плей-ин показала: у этого состава есть предел и до уровня претендентов на финал он пока не дотягивает. Джейлен Грин в серии с «Уорриорз» не выдержал давления: всего 13 очков в среднем за матч, 37% реализации бросков, множество бесплодных попыток взять игру на себя. После того как осенью 2024-го ему выдали крупный контракт, стало ясно, что ожидания от него были завышенными.

Параллельно «Рокетс» начали изучать варианты усиления. В числе потенциальных целей до Дюранта значились Джейлен Браун, Донован Митчелл, Зайон, Букер — переговоры велись, однако серьёзных подвижек не было. Когда же «Финикс» выразил готовность обсуждать обмен Кевина, «Хьюстон» подошёл к вопросу максимально взвешенно, скрупулёзно отделяя важное от второстепенного. Генеральный менеджер Рафаэль Стоун чётко обозначил границы: Шенгюн, Смит, Томпсон и Шеппард — неприкосновенны. Пики «Санз» 2027 и 2029 годов — тоже вне обсуждения, даже если это поставит сделку под угрозу срыва. В результате получился редкий для лиги сценарий: команда заполучила суперзвезду, не жертвуя своим фундаментом.

Шенгюн остался в «Хьюстоне». Томпсон — тоже. Джабари Смит, Кэм Уитмор — в обойме. Клуб сохранил ценные ресурсы и гибкость, даже несмотря на потерю 10-го выбора драфта. В современной НБА, где обмен на звезду чаще всего оставляет команду без будущего, «Рокетс» удалось сохранить баланс — и это сегодня настоящая редкость.

Не стоит забывать и о финансовой составляющей. Большинство ключевых игроков «Рокетс» по-прежнему находятся на новичковых контрактах, а истекающее соглашение Брукса позволило сбалансировать зарплатную ведомость. Кроме того, клуб грамотно распорядился опцией Фреда Ванвлита, предоставив себе необходимое пространство под потолком зарплат. Даже с учётом $ 54,7 млн, которые Дюрант получит в следующем сезоне, «Рокетс» удалось избежать жёстких ограничений второго налогового порога. Образец продуманного менеджмента.

Для «Финикса» сделка стала вынужденной мерой. Клуб зашёл в тупик: зарплатные обязательства давили всё сильнее, ротация оставалась короткой, а очередной вылет из плей-офф на ранней стадии поставил вопросы о будущем. Обмен Дюранта — попытка вернуть хотя бы часть активов, снизить расходы и взять паузу для переосмысления. В сделку вошли 10-й пик, сокращение платёжной ведомости и попытка сделать шаг назад ради будущего движения вперёд. Однако без собственных высоких драфт-пиков «Санз» не могут позволить себе полноценную перестройку через поражения, поэтому их стратегия — это компромисс, перестройка без радикального обновления.

Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»

Для самого Дюранта переход в «Рокетс» — шанс остаться в клубе-контендере, но уже в роли главной звезды, вокруг которой будет выстраиваться вся система. На интервью он сдержан, однако не скрывает интереса: «Посмотрим». По словам источников из близкого окружения, Кевин рад оказаться в команде, действительно нацеленной на победы, а не на выживание. О продлении контракта речи пока не идёт, но внутри «Рокетс» уверены, что эта история — не на один сезон.

Теперь для Удоки открывается, по сути, новая глава. За прошлый сезон он сумел преобразить команду: из хаотичного коллектива «Рокетс» превратились в слаженный механизм. За год они выросли с 22 до 41 победы, а в 2025-м — уже до 52. Руководство полностью ему доверяет, и теперь у него в распоряжении новое мощное оружие. Ожидания от команды взлетели на новую высоту. Уже сейчас видно, каким будет стартовый состав: Томпсон займёт место Грина, Смит вернётся в основу после травмы, рядом — Ванвлит, Шенгюн и, конечно, Дюрант. Это команда с длиной, защитой, интеллектом и, главное, приобретённым опытом.

Четыре года назад «Рокетс» начали всё с чистого листа после расставания с Харденом. Сначала было непросто, затем наступил период рутины, потом стало интересно. А теперь всё оказалось по-настоящему серьёзно. У «Хьюстона» не просто новая звезда, а система, в которую эта звезда органично вписана, а не приклеена наспех. Может быть, уже в ближайшем сезоне клуб не доберётся до финала, однако то, как тщательно они подошли к перестройке, как грамотно распределили риски и сохранили ресурсы на будущее — это уже достойно уважения. История про «всё, а потом ещё больше».