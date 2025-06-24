«Дёмин из тех, кто меняет систему». Яркая беседа с агентом будущего игрока НБА

В ночь с 25 на 26 июня в 3:00 мск пройдёт событие, которого баскетбольный отдел «Чемпионата» ждал с нетерпением целый сезон. Россиянин Егор Дёмин наконец-то станет игроком одной из команд НБА. Пока неизвестно, кто выберет нашего талантливого парня на драфте, но одно мы знаем точно — какой бы из клубов это ни был, он не пожалеет.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Сезон в студенческой лиге NCAA у 19-летнего Дёмина получился неровный — с подъёмами и спадами, но это, как и в жизни, — день на день не приходится. Егор показал себя в качестве одного из лучших плеймейкеров своего драфт-класса, тем не менее его бросковая эффективность в университете была не лучшей. Это и вызвало опасения многих экспертов и аналитиков.

Правда, на драфт-комбайне, ежегодном официальном мероприятии НБА, Егор с бросковой точки зрения показал себя очень хорошо. Потенциал у россиянина есть, и немалый, осталось попасть в правильные руки, и это крайне важно. Перед драфтом НБА 2025 года «Чемпионат» поговорил с представителем Егора, агентом и вице-президентом BDA International Николой Филиповичем.

— Как вы оцениваете Егора как игрока?

— Давайте начнём с того, что мы не должны оценивать Егора Дёмина так же, как оцениваем среднестатистического игрока драфта. Необходимо оценивать его через призму потенциала, универсальности и современного баскетбольного IQ. Егор — не просто игрок с хорошей статистикой — он из тех, кто меняет систему. Он обладает ростом в 206 см с инстинктами защитника, а также всегда играет с сочетанием самообладания и непредсказуемости, чем нервирует защиту соперников и радует тренеров.

Он из тех, кого вы выбираете не только из-за того, кем он является сегодня, но и из-за того, кем он станет, когда его окружат игроками уровня НБА. Егор может инициировать нападение, защищаться на нескольких позициях, читать ситуацию на площадке, как опытный ветеран, при этом он ещё не приблизился к достижению своего потолка. В лиге, одержимой «баскетболом без позиции», Егор на самом деле является воплощением этого термина — он не просто вписывается в системы, он расширяет их.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

— Почему Егор — одна из звёзд предстоящего драфта?

— Потому что это именно тот человек, чьё имя в лотерейных обсуждениях заставляет по-новому взглянуть на построение команды. Каждый год на драфте появляются скореры, атлеты и узконаправленные специалисты. Но Егор? Он один из немногих, кто объединяет — игрок, который делает команду лучше, поднимает её уровень и выводит потенциал на заоблачные высоты.

Он приехал в США, быстро адаптировался к совершенно новой среде — как на площадке, так и за её пределами — и зарекомендовал себя как один из самых интересных игроков студенческого баскетбола. Если вы смотрели за его командой в конце сезона и не заметили, как всё начало строиться вокруг него, значит, вы просто смотрели невнимательно.

Он также прошёл проверку на прочность под давлением. Егор привык к жёсткому тренерскому подходу, жил вдали от дома, выдержал пристальное внимание скаутов и справился с завидной зрелостью. Он держится скромно, потому что точно знает, откуда он родом — вырос в России, был сформирован ценностями своих родителей и укоренён в чувстве идентичности, которое помогает ему сохранять сосредоточенность перед любым вызовом.

Почему он звезда? Потому что он не ведёт себя как звезда. Иронично, но именно это отличает его от всех остальных.

— Может ли драфт-класс Егора стать одним из самых запоминающихся в НБА?

— Возможно. Но ключевое слово здесь — «если». Если команды проявят дальновидность и сделают ставку на долгосрочную универсальность, а не на сиюминутный блеск. Драфт-класс Егора отличается уникальными характеристиками и высокой степенью неопределённости: здесь нет очевидного №1, но есть множество игроков, которые могут стать игроками уровня Матча всех звёзд, если окажутся в подходящих условиях.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

— Егора часто сравнивают с Джошем Гидди. Что думаете по этому поводу?

— Сравнение с Джошем Гидди — это, безусловно, комплимент, и не без оснований. Гидди зарекомендовал себя как один из самых умных и креативных плеймейкеров НБА, игрок, который видит игру на шаг вперёд и влияет на победы, не доминируя с мячом. Сам факт, что Егора начинают упоминать в подобных обсуждениях, говорит о том уважении, которое он уже начинает получать в лиге.

При этом, хотя у них действительно есть общие черты — выдающийся для защитника рост, отличное видение площадки и способность управлять атакой, — Егор обладает большей лёгкостью в латеральных движениях. А в защите он с гордостью берёт на себя ответственность за опеку игроков на разных позициях, что стало одной из ключевых точек его прогресса в прошлом году. Его опыт в колледже стал серьёзным испытанием на обеих сторонах площадки, и он справился с ним с необычайной для своего возраста зрелостью.

В конечном счёте сравнение с Гидди задаёт высокую планку, но это вызов, который Егор готов принять. И если его развитие продолжится в том же направлении, он сможет не только оправдать это сравнение, но и выработать свой собственный уникальный стиль и влияние на игру.

— Согласны ли вы с мнением эксперта Кевина О’Коннора по поводу игры Егора?

Эксперт заявил, что Дёмин — техничный игрок, который умеет делать любые пасы. По его мнению, Егор обладает баскетбольным IQ и габаритами, позволяющими ему быть универсальным в защите. При этом О’Коннор отметил, что российскому игроку предстоит поработать над броском и первым шагом.

— Кевин О'Коннор отлично передал суть игры Егора, особенно его продвинутое понимание пик-н-ролла, умение манипулировать защитой соперника и его габариты в качестве плеймейкера, которые позволяют ему раздавать передачи сверху, а не обходить защитников.

Его понимание темпа игры и спейсинга — редкость для игрока его возраста и позиции. Его признают как одного из самых умных и креативных игроков этого драфта, и это вполне заслуженно.

В чём бы я с уважением высказался в противовес, так это в отношении атлетизма и броска Егора. Хоть он и не является взрывным защитником, полагающимся только на свою скорость, Егор отлично владеет своим телом, умеет замедлять и ускорять темп в нужный момент и использует эти преимущества для создания пространства. Его игра построена на мастерстве и предвосхищении — качествах, которые хорошо проявляются в современной НБА, когда игроки окружены пространством и движением.

Что касается его бросков, — это стало немного ленивой критикой. В последних трёх играх за университет, когда оборона была на пределе, а моментов для создания бросков становилось всё меньше, Егор действовал активно и бросал в тех случаях, когда команда больше всего в этом нуждалась. На драфт-комбайне перед скаутами и руководителями со всей лиги он спокойно реализовал 17 трёхочковых бросков подряд в течение 30 секунд. Но, конечно, давайте притворяться, что бросок является помехой.

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Драфт НБА уже совсем скоро, уйдёт ли Егор в топ-10? В СМИ активно обсуждают, что «Бруклин» очень интересуется нашим талантом, у «Нетс» как раз есть восьмой выбор на драфте. Большинство экспертов пророчат, что Дёмин уйдёт под конец лотереи — ближе к 14-му пику. За всеми новостями вокруг важнейшего события, в котором будут принимать участие ещё и Владислав Голдин с Виктором Лахиным, следите в нашем лайве.