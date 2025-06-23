В какой команде НБА Егору Дёмину будет лучше всего?

Вряд ли мы скоро отойдём от всей драмы финальной серии НБА — особенно седьмого матча, — но жизнь в лиге не замирает: уже на днях состоится долгожданный драфт. И он будет для нас особенным, ведь впервые за много лет мы будем переживать за своего российского игрока Егора Дёмина, которого высоко оценивают эксперты, а лига пригласила его в «зелёную комнату».

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Если оглянуться на историю российских баскетболистов в НБА, многим из них откровенно не повезло — они оказывались в командах, которые были далеко не лучшей средой для раскрытия их таланта и построения успешной карьеры. Часто остаётся ощущение недосказанности — думаешь: «А что, если бы всё сложилось иначе?» Очень не хочется, чтобы подобное произошло и с Егором.

Что мы имеем? Дёмин — 206-сантиметровый плеймейкер с одним из лучших баскетбольных IQ на драфте. По типажу он крайне специфический игрок, способный как стать звездой, так и не реализовать потенциал. Определённые риски есть, прежде всего в плане броска и защиты. Но оба эти компонента он может прокачать. Ему всего 19, и он производит впечатление трудолюбивого, дисциплинированного парня.

Егор Дёмин на драфт-комбайне Фото: Michael Reaves/Getty Images

Чего мы ждём от команды, которая выберет Дёмина? Во-первых, стабильного игрового времени, чтобы он успел адаптироваться к лиге. Во-вторых, Егору нужен мяч: важно, чтобы команда действительно нуждалась в игроке его формата. И, наконец, хочется, чтобы это была организация с адекватным руководством и хорошим тренером.

Драфт может пойти по разным сценариям. Аналитики ожидают множество обменов в день церемонии, так что порядок выбора команд может существенно измениться. Но примерный круг претендентов на Дёмина уже понятен. Самая высокая реальная позиция, на которой его могут выбрать, — конец первого десятка. Однако Егор является игроком с нестандартным профилем и подойдёт далеко не всем. Поэтому он вполне может опуститься и до начала третьего десятка.

Именно поэтому мы выбирали из команд, которые имеют пик в представленном диапазоне. Получилось отобрать пять оптимальных вариантов — от наиболее безопасных и понятных до более рискованных и неожиданных. А вы обязательно поделитесь в комментариях: где бы вы хотели видеть Егора в НБА?

«Юта Джаз»

5-й, 21-й и 53-й пики.

Уилл Харди Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Ну, этот вариант лежит на поверхности. Дёмин провёл минувший год в университете BYU , расположенном в штате Юта. Там его действительно полюбили, и сам Егор прикипел к месту: вдохновился атмосферой, стал более сдержанным, дисциплинированным, а также проникся религиозными взглядами.

«Юта Джаз» уже несколько лет находится в стадии перестройки после эпохи Донована Митчелла и Руди Гобера. Этот процесс затянулся, поскольку команда слишком долго пыталась тщетно конкурировать, имея в целом неплохой состав, а тренер Уилл Харди зарекомендовал себя с лучшей стороны. Однако в прошлом сезоне «Джаз» наконец-то включили режим полноценного танкинга и получили достойный пик.

«Юта» — это открытый проект, который будет строиться практически с нуля. Уже этим летом, скорее всего, команда расстанется с одним или даже двумя игроками задней линии — Коллином Секстоном и Джорданом Кларксоном. Это откроет перед Дёминым простор: он получит мяч, игровое время и шанс стать лицом будущей команды. Да, победы придут не сразу, но зато Егор будет стабильно играть, а вокруг него постепенно начнут выстраивать систему. Такой привилегии не получал ни один россиянин в истории НБА.

Проблема в том, что «Джаз» вряд ли выберут Дёмина под пятым номером, а до 21-го пика он может просто не «дожить». Если клуб действительно загорится идеей заполучить Егора, возможен обмен в день драфта, чтобы подняться в лотерейную зону.

«Бруклин Нетс»

8-й, 19-й, 26-й, 27-й и 36-й пики

Жорди Фернандес Фото: Luke Hales/Getty Images

«Бруклин», действующий в духе нынешней «Оклахомы», продолжает собирать драфт-пики в промышленных масштабах. По одной только теории вероятности у «Нетс» есть высокий шанс заполучить Дёмина. Но иметь пять выборов на одном драфте — это, мягко говоря, перебор, так что, скорее всего, стоит ожидать обменов.

У «Бруклина» ещё остались качественные ролевики в прайме, которых не успели обменять на молодых игроков или дополнительные пики. Именно поэтому команда в минувшем сезоне по инерции чуть не заскочила в плей-офф. Однако курс на перестройку уже обозначен, и Дёмин вполне может стать одним из её центральных элементов.

На позиции основного разыгрывающего у «Нетс» числится Д’Анджело Расселл, но с учётом возраста он вряд ли рассматривается как долгосрочный вариант. А значит, у Егора будет реальный шанс стать «генералом» на паркете — именно в такой роли он может раскрыться максимально.

«Вашингтон Уизардс»

6-й, 18-й и 40-й пики

Алекс Сарр и Билаль Кулибали Фото: G Fiume/Getty Images

Да, прекрасно понимаю, что репутация у франшизы «Уизардс» незавидная. Клуб исторически, да и в последние годы, переживает настоящий управленческий коллапс — череда неправильных решений завела «Вашингтон» в тупик. Но за последние год-два команда начала меняться и почти незаметно для широкой публики собрала у себя группу весьма перспективных молодых игроков — таких как Алекс Сарр и Билаль Кулибали.

Этой команде отчаянно нужен плеймейкер, который поведёт вперёд состав, наполненный атлетизмом. Условно говоря, это может быть аналог «Детройта», где Кейд Каннингем дирижирует группой физически мощных и хорошо защищающихся игроков.

Да, опасения понятны — это же «Вашингтон». Тут вспоминается Дени Авдия, который провёл в столичном клубе несколько сезонов, по большей части просто стоя в углу и ожидая передачи на трёхочковый. Хотя все понимали, что он создан для большего. Но «Уизардс» действительно меняются, хочется в это верить, и Егор может стать символом этого позитивного обновления.

«Миннесота Тимбервулвз»

17-й и 31-й пики

Энтони Эдвардс Фото: David Berding/Getty Images

Переходим к менее очевидным вариантам, и стоит упомянуть «Миннесоту». Да, это уже претендент — и, скорее всего, останется таковым в ближайшие годы. Проект сформирован, команда борется за титул, фокус явно не на развитие молодых, да и уровень внутренней конкуренции здесь запредельный.

Тем не менее Майк Конли не молодеет и, скорее всего, уже в следующем сезоне будет выполнять роль запасного. А значит, «Тимбервулвз» понадобится новый «болл-хэндлер» — игрок, который будет управлять нападением. У них есть Энтони Эдвардс, потрясающие форварды и бигмены, способные набирать очки. Однако вот с построением атак и движением мяча всё не так гладко.

В концовках «Миннесота» часто просто отдаёт мяч Эдвардсу и надеется, что он разрулит эпизод. Но эта команда может выйти на принципиально новый уровень, если появится плеймейкер, способный раздавать передачи всем этим талантливым скорерам. Да, это серьёзная и ответственная роль для молодого игрока, однако, возможно, руководство решится дать Егору шанс. И у Конли ещё будет время поучиться.

«Майами Хит»

20-й пик

Эрик Споэльстра Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В очередной раз «Хит» не смогли провернуть обмен на суперзвезду. Что будет делать летом «Майами»? Решительно непонятно. Ясно одно, что клубу всё равно нужен разыгрывающий на будущее. И как вам идея тандема Егор Дёмин — Тайлер Хирроу? Кажется, они могли бы идеально дополнять друг друга.

Главное же то, каким уникальным местом для развития является «Майами». Здесь, словно на фабрике, делают солидных игроков даже из тех, кто вообще не был выбран на драфте. Представьте, каким может стать Дёмин в этой системе? Будучи игроком с солидным потенциалом.

Единственное опасение заключается в том, а сможет ли он потянуть «культуру Хит», особенно если учитывать его текущие проблемы в защите? Возможно, на первых порах Егор будет получать ограниченное игровое время, пока не адаптируется и не усилит свои слабые стороны. Но мы уже видим: он трудолюбив, работает над телом, держит дисциплину и не увлекается соблазнами. Всё это идеально соответствует философии «Майами».