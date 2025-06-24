«Россия — большая страна, баскетбол не должен теряться». Пашутин — о «Парме» и не только

Евгений Пашутин возглавил «Парму» летом 2022 года. За этот период он трижды выводил пермяков в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в нынешнее межсезонье продлил контракт с уральским клубом. В сезоне-2024/2025 он также стал самым побеждающим тренером в истории Единой лиги и первым, кто провёл в её рамках 400 матчей. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с наставником «Пармы» после продления контракта, обсудив не только работу в клубе, но и многое другое.

— Вы отработали три сезона в «Парме». Как оцениваете свою работу?

— Я думаю, что оценивать мою работу должны руководство и болельщики. Самому её оценивать некорректно. Пермь — столица баскетбола России, тут лучшие болельщики. Отношение к этой игре в городе уникальное. Да, сейчас и другие города подтягиваются, но Пермь — это законодатель мод на каком-то подсознательном, генетическом уровне. Люди любят баскетбол, приходят на баскетбол, разбираются в нём. Болельщики ходят из поколения в поколение. Сначала родители, потом дети, потом внуки. Вот это отношение к баскетболу — как в Сербии, Литве, Греции, где игра стоит на первом месте. И то же самое происходит в Перми. Я очень благодарен болельщикам.

Спасибо за любовь к команде, за любовь к баскетболу, за феноменальную поддержку. Эта любовь здесь живёт, и команда это чувствует. Ребята хотят иметь обратную связь и отдать всё, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков. Мы как тренеры делаем всё, чтобы завести команду, чтобы не просто выйти и поучаствовать в соревнованиях, а выходить и побеждать, бороться за каждый сантиметр площадки. Когда мы только пришли — в составе было много ветеранов: Забелин, Воронов, местные ребята. Руководство поставило задачу — попадание в шестёрку. Параллельно с этим стоит задача воспитывать местных ребят с Пермского края. В первый сезон мы заняли седьмое место — буквально одно поражение нас отделило от шестого.

Во второй год заняли пятое. Это, наверное, самый удачный сезон «Пармы» за эти три года. Была очень хорошая «химия». В первый год тоже была «химия», но её оказалось недостаточно — мы не достигли цели. А вот во второй год было отличное взаимопонимание между легионерами и россиянами. И мы видим, насколько хорошая была работа: почти всю стартовую пятёрку разобрали топовые клубы, включая двух россиян — Сашу Платунова и Руслана Абдулбасирова. Руслан был в ЦСКА, а Саша – в УНИКСе. Би Джей Джонсон — в «Локомотиве», Ричард Соломон уехал в Китай. И все они получили контракты на гораздо более солидных условиях. Мы за ребят рады, они помогли «Парме» достичь результата, болельщики их любили. При этом, конечно, они сами подняли свой уровень и логично оказались в более статусных клубах.

Хотя мы стремимся к тому, чтобы «Парма» была топовым клубом, боролась за пятое место, а в идеале — за попадание в четвёрку. Это очень сложно, но мы к этому стремимся. Параллельно отсматривали и молодёжную программу. Хотел бы поблагодарить и поздравить всех тренеров молодёжных команд Пермского края. Это Юрий Пашков, Антон Катаев, Максим Тетенов, который воспитал Лёву Свинина. Ещё есть Тимур Алимов — тоже очень хорошо работает. Детская спортивная школа, молодёжные проекты — всё это живёт.

Если брать сейчас по возрасту, то, например, Лёва Свинин — 2006 года рождения, кандидат в сборную, регулярно вызывается. Это свой, пермский парень. Один из самых перспективных, ещё есть Ваня Егоров, тоже из Перми. Все они прошли местные школы — кто-то «Урал-Грейт-Юниор», кто-то «Олимпиец» — там, где Валерий Дайнеко руководит. Думаю, это большая и серьёзная работа. Конечно, хочется пожелать, чтобы во всех регионах России работали на местах, выращивали и подготавливали своих спортсменов.

Понятно, что, если парень перспективный, его стараются забрать, переманить в другой регион. Но это и есть жизнь, это баскетбол, это бизнес. Это нормально. Главное, чтобы каждый регион работал у себя внутри тоже. У нас ведь миллионные города и очень много талантливых ребят. При хорошей, качественной работе, при правильном отношении к делу можно воспитывать высококлассных игроков. Раньше со всех регионов ребята попадали в сборные и добивались больших успехов. Глеб Фирсов — сам из Ростова, но в 15 лет приехал в молодёжную программу «Пармы». Плюс Михаил Стафеев, который тоже является воспитанником пермского баскетбола. Есть и Григорий Тучков — он из Березников. И ещё два-три игрока на подходе: Миронов Иван, тоже пермяк, обладает и антропометрическими, и техническими данными. Всё у него есть, чтобы попасть в основной состав и закрепиться.

И вот мы уже практически пятёрку назвали своих ребят, которые выросли из пермского детско-юношеского баскетбола. Это говорит о том, что система работает. Это то, что поставил как задачу Сергей Станиславович Богуславский — наш президент, совместно с Александром Васильевичем Башминовым. Это не значит, что мы только растим молодёжь и не идём к результату. Нет. Задача — достигать результата, иметь качественную основу. Конечно, нужны и легионеры, и взрослое звено. Такие игроки, как Стас Ильницкий, Саша Захаров, Саша Шашков, и другие молодые ребята. Важно найти баланс между ними, дать всем игровое время, правильно распределить роли — и, естественно, бороться за достижение тех целей, которые поставило руководство.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

— А что было в этот период самым непростым для вас как для тренера, для вашего штаба?

— Самое непростое — это, конечно, увеличение количества игр и перелётов в последнем сезоне. Когда матчи каждые три дня — это очень тяжело. Физически тяжело. Здесь нужен очень глубокий ростер. Перелёт — через два дня уже игра. Снова перелёт — снова игра. Но это и есть современная модель баскетбола. В НБА давно так, в Евролиге — тоже. Сейчас и в Единой лиге ВТБ мы пришли к этому формату. Плюс сама лига высочайшего уровня. Организация — тоже. Сергей Валентинович Кущенко, прародитель пермского баскетбола, Илона Корстин, Сергей Борисович Иванов как почётный президент — они задают планку. Мы видим залы, бюджеты, отношение к делу. Всё на высочайшем уровне. И то, что залы полные, что играют во дворцах — такого раньше не было. Когда мы сами ещё играли, были маленькие залы, не было такого внимания со стороны государства, крупных компаний, руководства. Сейчас всё по-другому.

Сложность — в конкуренции. Первая четвёрка — это мощные клубы с огромными бюджетами, топовыми игроками, топовыми тренерами. Но и сразу за ними идут «Уралмаш», «Парма», «Автодор», «Нижний Новгород», «Енисей». У всех амбиции, у всех поддержка, у многих — полные залы, играют в больших дворцах. И борьба невероятная. Лига ВТБ — это качественный, высококлассный и зрелищный продукт. Выживать в этой конкуренции тяжело. Но именно для этого мы и занимаемся спортом, боремся за победу. И сейчас не бывает проходных матчей. Нет такого, что вот есть топ-4, а остальные — слабее. Во всех командах по шесть легионеров, сильные российские игроки. Берём и «Уралмаш», и «Парму», и «Нижний Новгород» с «Енисеем», да и другие команды… Уровень высокий везде.

Мы, например, понимаем: для «Пармы» каждый матч — это как маленький финал. Каждый. Дома или в гостях — всегда борьба. Надо доводить это до ребят. Чтобы они не ссылались на усталость или недостаток концентрации. Этого просто не должно быть. Нужно выходить, играть на максимум, показывать баскетбол высокого класса. И быть конкурентоспособными. Вот были финал, полуфиналы, и мы видим, насколько это контактная борьба. Эмоции, техника, жёсткость. Технические, удаления — все хотят победить. Самое главное в баскетболе — это желание хлеба и зрелищ. Мы играем для болельщиков, они хотят видеть, что ребята играют сердцем, душой, борются за каждый мяч. Что отдаются на площадке, не боятся контакта, бьются за свою команду, за свой регион, за Пермский край. Чтобы радовать зрителей. И, конечно, руководство региона.

— Совсем недавно клуб объявил о продлении контракта с вами. Заход на четвёртый сезон — это достаточно серьёзный срок для современного баскетбола. Как вообще шли переговоры? И были ли они вообще?

— Контракт закончился, а по завершении чемпионата была пауза, закрытие сезона — и потом уже начался анализ результата, всей проделанной работы. Руководство клуба — Сергей Станиславович, Александр Васильевич, мы, тренеры — все сели, проговаривали. Обсуждали, что не получилось, над чем надо работать, что надо улучшить, что уже удаётся в плане молодёжи, а где нужно добавить. Важно было понять, как сделать ростер более цельным, где усилить коммуникацию внутри команды. Чтобы были ребята с характером. Чтобы не просто приезжали доигрывать или ради своей личной статистики, а именно те, кто хочет побеждать, отдавать всё ради команды, развиваться индивидуально, но через команду. Нам важно собрать такой состав, чтобы был боевой дух, чтобы была победная ментальность.

Понятно, что бывают дни, когда мяч не идёт в кольцо. Однако характер должен быть всегда. Сражаться, не сдаваться, не уступать. Конечно, всё — в рамках правил. Без грубости, без грязной игры. Но именно с точки зрения спортивного неуступчивого характера — это обязательное качество. Мы всё это проговаривали. Руководство обозначило свои пожелания, нюансы, на что обратить внимание, где тренерскому штабу нужно добавить. Мне лично — и штабу в целом. Мы также обозначили свою позицию, дали свои доводы. И в итоге пришли к общему решению. Всё обсудили, договорились, что с точки зрения коммуникации, с точки зрения коррекции в определённых аспектах мы готовы работать дальше. Я очень хотел остаться. Полюбил «Парму», Пермский край. Очень хочется, чтобы мы достигли серьёзных результатов, порадовали болельщиков.

Сейчас, конечно, стоит серьёзнейшая задача — формирование состава. Тренерский штаб остаётся в том же составе: Вячеслав Вадимович Шушаков, Захар Юрьевич Пашутин, Евгений Калинин, Сергей Алжанович Жармухамедов. Все — опытные тренеры, работавшие и главными, и в сборной. Думаю, мы вместе объединимся и усилим тренерскую сторону: коммуникацию, мотивацию. Чтобы мотивировать ребят, чтобы команда боролась за победу. Так и было принято общее решение — продолжить работать дальше. Подтянуть молодёжь, улучшить командный результат. Чтобы «Парма» играла в красивый и зрелищный баскетбол и радовала победами.

— А можете раскрыть какие были пожелания у руководства по вашей работе?

— Что руководство попросило там добавить — я думаю, это наши клубные, скажем так, взаимодействия. Это всё внутренние вещи, которые, я считаю, нужно реализовывать на деле — на площадке, через игру и так далее.

— В разных источниках сообщалось, что с вами было общение со стороны «Уралмаша». Насколько это правда?

— «Уралмаш» — очень уважаемый клуб. Я очень рад, что в своё время имел с ним опыт. Прежде всего хотел бы поблагодарить Виктора Владимировича Ганиенко. В тот момент, когда у меня была пауза после «Локомотива» — когда мы закончили сотрудничество в декабре — это был непростой период. И Виктор Владимирович тогда пригласил меня в «Уралмаш». Мы вместе отыграли концовку сезона — и довольно успешно. Стали в первый раз чемпионами. Ребята тогда поверили, объединились. Состав был опытный. Мы дали мотивацию, поставили агрессивную защиту, наладили коммуникацию, и всё было нацелено на одно — на командную победу. Не на какие-то личные показатели: очки, подборы. Это не самоцель. Неважно, что один человек подбирает по 10 раз, если при этом команда проигрывает. Главное, чтобы вся команда боролась, вся команда подбирала. А если кто-то при этом выдаёт классную статистику — замечательно. Но это не должно быть самоцелью, если страдает результат.

И тогда, в том сезоне с «Уралмашем», у нас сложилось отличное взаимодействие. У меня остались хорошие отношения с Виктором Владимировичем. Благодарен ему. Потом «Уралмаш» ещё один сезон провёл в Суперлиге, снова выиграл. Я очень уважаю тот баскетбол, который исповедует Виктор Владимирович, и его амбиции. Он, по сути, с нуля построил команду, довёл её до такого уровня. И теперь мы видим, как она выступает в Лиге ВТБ — укомплектована очень серьёзно, шесть легионеров. Ещё собраны многие молодые российские таланты — и всё это заслуга Виктора Владимировича и всей структуры клуба. Хочу пожелать ему удачи, здоровья и успехов. Что касается вашего вопроса — да, у меня заканчивался контракт. Конечно, какой-то разговор был, это нормально. Но не могу сказать, что он дошёл до каких-то конкретных деталей.

У «Уралмаша» тренер Вергун Ростислав Николаевич. Он очень здорово провёл этот сезон — выиграли Кубок, заняли пятое место. Думаю, это очень достойный результат. И я желаю, чтобы и «Уралмаш», и в первую очередь «Парма» были как можно выше (улыбается). Урал — это амбициозный, характерный регион, где живут трудолюбивые, справедливые, сильные духом люди. Это опора России — и промышленная, и оборонная. И люди здесь по-настоящему любят спорт. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашей стране становилось всё больше команд, особенно на Урале. У нас большая страна, и баскетбол не должен теряться. К сожалению, мы видим, что «Руна» ушла, «Минск» ушёл, сейчас ушла «Астана». Слава богу, «Самара» осталась. Но, несмотря на это, баскетбол должен жить, развиваться и даже в тяжёлые периоды оставаться на высоком уровне.

Спасибо всем, кто любит баскетбол, кто, несмотря ни на что, поддерживает команды, вкладывает средства. Это поддержка не только конкретной команды, это вклад в развитие баскетбола по всей России. И хочется, чтобы это продолжалось. Чтобы и наша организация — «Парма», и президент, и руководство, и офис, и тренеры, и игроки — чтобы все понимали эту ответственность и отдавались полностью делу, радовали красивой, зрелищной, бескомпромиссной игрой. Чтобы зрители получали удовольствие. Ну и в целом, чтобы лига росла — рос уровень конкуренции, мастерства, соревновательности. Чтобы от матча к матчу рос уровень баскетбола во всех командах.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

— В этом сезоне вы стали самым побеждающим тренером в истории Единой лиги и первым, кто провёл 400 матчей. Что для вас значат эти достижения?

— Столько лет быть тренером в Лиге ВТБ — это дорогого стоит. Это большая честь. И, конечно, я благодарен всем руководителям клубов, в которых работал. Это большая честь и большая ответственность. Мне ближе говорить делом, а не словами. Про себя не очень люблю рассказывать. Хочется отстаивать своё место под солнцем делами — работой, результатами. Потому что конкуренция колоссальная. Мы видим, какой уровень у тренеров: и Хави Паскуаль был в «Зените», и Велимир Перасович — в Казани, и Андреас Пистиолис, который работал с Итудисом, когда тот дважды выигрывал Евролигу.

Это высочайший уровень. Плюс Андрей Владимирович Ведищев – один из немногих российских тренеров, кто в этом году боролся на равных с «Зенитом». Ну и, конечно, другие тренеры, другие команды — все сильные, все достойные.

Конкуренция огромная. Как всегда говорил Сергей Александрович Белов: «Сегодня ты победил — радуйся один день. Завтра это уже история. Завтра все захотят тебя обыграть». Поэтому нельзя останавливаться. Надо помнить, быть благодарным — я благодарен, я помню. Но это уже история. А каждый новый сезон — это новая жизнь, новый уровень. Надо доказывать всё заново, с нуля. И хочу пожелать удачи молодым российским тренерам, которые сейчас работают ассистентами. Желаю им терпения, успехов, веры в себя.

— Вы работали в «Локомотиве» под руководством Андрея Ведищева, а теперь он сам стал тренером. Как это восприняли? Как оцените его работу?

— Я позвонил, поздравил Андрея Владимировича, пожелал ему удачи. Он сам играл на высоком уровне — снайпер, с убойной рукой. И всегда был вовлечён в жизнь команды, много общался с тренерами, переживал. Надо отдать должное: он построил в Краснодаре академию — одну из лучших в стране. Там очень много молодых ребят, детей. Мы сейчас видим, как выросло целое поколение — Мартюк, Емченко… Да всех даже не перечислишь. Это продукты работы тех молодёжных тренеров. Ту систему выстроил именно он. За это ему, конечно, респект и благодарность.

Я вообще считаю, как и говорил раньше, что в каждом регионе нужно строить такую систему. Вот как у нас в Перми, так и в других миллионниках, чтобы и руководство, и тренеры растили своих игроков. Тогда это будет работать, как кровеносная система — как в США колледжи наполняют НБА. Да, сейчас там много европейцев, но всё равно — система работает.

И если каждый регион будет давать хотя бы по одному-два игрока в поколении — например, 2006 года: Лев Свинин, может быть, Миронов; 2005-го — Фирсов, Егоров… Ну это если про нас говорить. Если каждый регион будет давать по одному-двух игроков на каждый возраст, я даже не говорю про пять-шесть, то представляете, какая это помощь для национальной команды? А Андрей Владимирович всегда говорил о развитии игроков, о том, как их использовать, как выстроить систему. Он этим горел. Поэтому, думаю, вполне органично, что он стал тренером.

— А вы могли тогда, ещё во времена «Локомотива», представить, что он однажды сорвётся и сам возглавит команду? Было у вас такое ощущение?

— Предполагал, да. Всё-таки через команду прошло много тренеров, особенно балканской школы — и Малкович, и Саша Обрадович, и Саша Секулич… И вообще, Андрей Владимирович всегда тянулся к той школе. А это одна из сильнейших тренерских школ Европы. Много общался с этими тренерами, многое у них перенимал. Думаю, он накопил достаточный опыт, видел изнутри, как строятся команды, тренировочный процесс, как управлять коллективом. Мы с ним много общались, вместе ходили, обсуждали. И думаю, что он был готов. Особенно сейчас, когда не все иностранные тренеры могут приехать — кто-то не хочет, кто-то не может.

В таких условиях всё и созрело, чтобы он стал главным. И, на мой взгляд, одна из самых ярких серий в этом сезоне — «Зенит» — «Локомотив». Эмоции зашкаливали, это была настоящая битва. Она получилась очень зрелищной — и по качеству игры, и по драматургии, и по интересу в медиа.

Там было всё — и борьба, и контакт, и эмоции. Да, где-то, может, чуть больше, чем нужно, но это зрителю и нравится. Потому что видно: никто не хочет уступать, никто не выходит отбыть номер, быстрее бы закончить сезон. Все бьются до последней секунды, до последнего мяча. Такое зрелище нравится вообще всем. Посмотрите, в хоккее чуть что — напряжённая обстановка, ребята сбрасывают перчатки, начинается драка, и зрителю это интересно. Конечно, надо держать баланс, корректировать, не допускать переборов. Но превращать баскетбол в бесконтактный театр — это путь в никуда, какое-то камерное зрелище.

— При этом «Парма» обыграла «Локомотив» три раза из четырёх в регулярке. Был ли здесь фактор, что вы хорошо знаете Андрея Ведищева? Могли ли что-то предположить заранее? И вообще, было ли приятно — обыграть своего бывшего начальника? Были ли эти матчи для вас особенными?

— Думаю, ничего персонального в этом не было. Мы просто понимали, что «Локомотив» — очень сильная команда. Они выиграли девять матчей подряд в начале сезона. И в последних играх показывали темповый, агрессивный баскетбол с большим количеством быстрых переходов, доминировали на щите. И так весь год. При их габаритах — Мартюка, Елатонцева и других — и при наличии мобильных гардов, плюс приезд Макколла и Дженкинса, учитывая травмы у Джонсона и Андерсона… Молодёжь — Емченко, Темиров, Квитковских Антон — все с характером, все в тонусе. А основа — Миллер, Кливленд… Очень симпатичный, сбалансированный состав.

Мы знали, что «Локо» отлично прессингует, быстро бежит, контролирует ритм. И наша задача была не играть с ними в открытый баскетбол, потому что у нас не такая ротация, не такая скамейка. У нас нет возможности всё время выпускать свежих, заряженных игроков, как делает «Локомотив». Поэтому мы старались в какой-то мере замедлить игру, контролировать темп через нападение, не давать возможности убегать в быстрый отрыв и доводить всё до концовки. В большинстве матчей так и получалось — всё решалось буквально одним броском. Все игры были очень плотные. Это и было главным. Но «Локомотив» играл в очень атлетичный и силовой баскетбол. Мы тоже такой баскетбол любим и мечтаем в него играть, постараемся в «Парме» такого же плана создать систему игры.

Евгений Пашутин (слева) и Гарретт Нэвелс (справа) Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Почти каждый сезон у вас серьёзно меняется состав, особенно по части легионеров. Вам как тренеру насколько тяжело каждый раз подстраиваться под новые ресурсы, по сути, заново строить команду?

— Если вспоминать сезоны, когда ребята у нас раскрывались, играли хорошо, то сразу приходили предложения от более богатых клубов. Мы не можем их удержать. Это не потому, что не хотим, чтобы они оставались. Просто есть рынок, есть предложения, есть карьерный рост. Молодые игроки выбирают лучшие условия, большие вызовы — и это закономерно. Но это, конечно, ставит перед нами титаническую и кропотливую задачу по скаутингу. Нам нужно — в условиях ограниченного бюджета — найти игроков, которые будут качественными и мотивированными, смогут конкурировать с топ-клубами Лиги ВТБ. А это не только про баскетбольные качества. Надо понимать, какой у игрока характер, командный ли он баскетболист, достойный ли он человек внутри коллектива.

Именно поэтому это такая кропотливая, титаническая работа в условиях нашего бюджета. Здесь нельзя торопиться. Надо попасть точно — по каждой позиции, чтобы осуществить наш план и идти к поставленным целям. Отбор игроков — это абсолютно командная работа. Я, тренеры — Захар Юрьевич, Вячеслав Вадимович, Сергей Алжанович — мы все просматриваем скаутинг, анализируем кандидатов. Также участвует Александр Васильевич. Если мы понимаем, что игрок нам интересен, подбираем на эту позицию ещё двух-трёх человек — формируем список из трёх-четырёх игроков по каждому амплуа. Дальше уже коллегиально обсуждаем — кто приоритетный, кого лучше взять. И с этим предложением выходим на руководство. В итоге все вместе принимаем итоговое решение.

— Игрок, о котором хочется поговорить — Самсон Руженцев. В начале сезона у него была травма, но потом он вошёл как влитой и стал основным. Как вам с ним работалось?

— Самсон — большой профессионал. Мне очень понравилось с ним работать. Невероятно талантливый парень: 2,02 м ростом, быстрый, с хорошим баскетбольным пониманием, отличным броском, прыгучий, подвижный, с энергией. В этом году мы постарались «вытащить» его из рамок, в которых он был в ЦСКА — где он, по сути, стоял в углу, выполнял роль доигровщика: бросок после передачи, атака на клоуз-аутах. У нас он получил гораздо больше свободы.

Мы дали ему роль второго номера: чтобы он играл пик-н-роллы, создавал моменты, атаковал один в один при сменах в защите соперника. Конечно, ему нужно было время адаптироваться — всё-таки прошлый сезон заканчивал без игровой практики. Надо было вернуться в ритм, прочувствовать ответственность, игровые моменты, чтобы он стал основным игроком именно с мячом. Да, сначала были и потери, и промахи. Но потом — всё лучше и лучше. Особенно в играх с «Зенитом», с «Уралмашем» — он уже проявлял себя как полноценный лидер. Такой, знаете, как Алексей Швед в лучшие годы в «Химках» — двухметровый защитник, российский игрок, на уровне Евролиги или даже НБА, который может вести за собой, быть истинным лидером.

Конечно, мы подсказывали ему, что, если на тебя выходят двое или трое, надо развивать видение площадки, чтобы отдавать. Даже если на Бэйкона трое выходят, он мяч переводит на слабую сторону. Но это уже нюансы, которые надо шлифовать. В целом у Самсона отличные задатки, он защищается full-court (по всей площадке. — англ.), и у него, я думаю, большое будущее. Хотелось бы пожелать ему удачи, чтобы он продолжал в том же духе. Пока он принадлежит ЦСКА. Его будущее связано с армейцами.

— В начале сезона вы говорили, что Тучков и Морозов через год-два будут в основном составе команды. Но сейчас, после чемпионата, они покинули клуб. Как считаете, им стоило дождаться своего шанса или, наоборот, они правильно сделали, что ушли за игровым временем в Суперлигу?

— Я очень благодарен и рад был работать — и буду рад работать с Григорием Тучковым и Павлом Морозовым. Но ситуация сложилась так, что… Они профессионалы до мозга костей, приходили за час до начала тренировки, на штанге работали с Евгением Калининым, а затем после всего оставались бросать. Однако при этом сейчас большая конкуренция. Мы общались с руководством — с Сергеем Станиславовичем, с тренерским штабом: Вячеславом Владимировичем, Захаром Юрьевичем. И обсуждали: что будет лучше для игрока?

Допустим, как Карпенко был в ЦСКА, до этого — в «Енисее». Вопрос: быть 12-м игроком в ЦСКА или лидером в Красноярске, чтобы потом уже прийти не 12-м, а шестым-седьмым в ЦСКА? Тут всегда дилемма, потому что задачи у команды высокие, а на этих позициях, естественно, будут легионеры. Будет ли Григорий получать то игровое время, которое он сможет получить в Ижевске? Там он будет играть 30 минут, будет основным игроком. А через год, полтора, может быть, два — вернётся в «Парму» уже как основной игрок. Мы исходили из этого. Естественно, «Парма» будет за ним следить, скаутировать, и в дальнейшем мы планируем вернуть его.

Для игрока важно развиваться, а не просто ездить с командой и не получать игрового времени. Это может себе позволить ветеран, которому 37-38 лет. А молодому парню, который хочет расти, нужно, чтобы мяч был у него — как у Тримбла, как у Алекса Хэмилтона — чтобы он сам решал. И я думаю, что как раз в Ижевске он сможет всё это получить. Что касается Павла Морозова — ситуация схожая. На его позиции у нас есть и Саша Захаров, и Стас Ильницкий, и Александр Шашков, плюс легионеры, плюс перспективный Лев Свинин. Поэтому по Павлу приняли решение, чтобы он проявлял себя и был основным игроком в другом клубе. Думаю, это логично: ребята будут расти, мы будем пристально за ними следить. И параллельно развивать других ребят, чтобы не было застоя. Чтобы не получалось так, что один развивается, а трое сидят и смотрят. Нам важно, чтобы вся молодёжь росла одновременно.

Лев Свинин Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Вы говорили, что не все юные игроки могут преодолеть барьер между молодёжным баскетболом и взрослым и что им в этом помогаете. А как конкретно происходит эта работа?

— Очень интересный вопрос. В первую очередь всё начинается с селекции — определить перспективных, талантливых игроков, которые потенциально могут выйти на высокий уровень. Плюс важна психологическая подготовка, нужно объяснить ребятам необходимость физической подготовки. Женя Калинин, например, в этом плане у нас на первом месте, потому что игрокам 19-20 лет. До 20 лет ещё не всегда нужны большие веса — больше лёгкоатлетические, развивающие упражнения. Но после 20 лет они уже начинают более-менее формироваться физически. Допустим, у нас есть Фирсов, Лёва… Лёва ещё растет, Фирсов уже более сформирован. С ними ежедневно идёт индивидуальная работа.

По позиции — для Фирсова, например, индивидуальная работа под кольцом, пик-н-роллы, работа над прыжком, чтобы улучшать данки, игру на щите, работу стопы. И параллельно мы говорим им: да, вы в молодёжных командах 2005 года рождения проявляете себя, доминируете. Но представьте, что завтра вам выходить против Хантера, Пойтресса, Рейнольдса, Джекири. Детство закончилось — теперь взрослая игра. Пример — Елатонцев, Мартюк — они тоже начинали в молодежных командах. Плюс создаётся специальная игровая среда — как было с Мартюком, с Елатонцевым… ну, с Мартюком больше… с Емченко и другими ребятами. А сейчас так делают Лёва Свинин, Ваня Егоров, Фирсов Глеб… Они присутствуют на всех тренировках, играют пусть не в первой пятёрке, но во второй пятёрке точно. Практически на каждой тренировке — в игровых, тактических, защитных упражнениях — они постоянно в процессе.

Естественно, скорости и контакт там совершенно другие. Представьте: Фирсов играет с Хэммом, а потом едет в молодёжный чемпионат — там первые минуты сразу фолы. Постоянная индивидуальная работа: и в тренажерном зале, и на баскетбольной площадке, и обязательно в целенаправленных тренировках с основными игроками. Там они понимают уровень контакта, скорости, принятия решений. В молодёжке они доминируют, а здесь поначалу отстают по всем параметрам. И вот идёт такая «ломка» — они перспективные, но на уровне Единой лиги ВТБ только-только начинают становиться учениками. Возьмем Лёву — он целый год провёл с нами. В конце сезона мы видели, как он в молодёжке уже доминирует: больше 20 очков, подборы, перехваты. То же самое касается Фирсова, а у Егорова Ваньки в молодёжке вообще по 28 очков в среднем было. Потому что он на тренировках играет против Гарретта Нэвелса, Григория Тучкова, Хэмилтона, Стэнли Уиттакера — выводит мяч против таких защитников, учится обыгрывать их. И потом в молодёжке ему становится проще — отсюда и статистика.

Это первое. Второе — чем раньше переводишь кого-то из молодёжи в основную команду, пусть не всех сразу, но самых талантливых — тем лучше. Как это было с Мартюком: его ставили в стартовую пятёрку, на позицию четвёртого, рядом с Аланом Уильямсом. Помню, играли с «Монако» — он тогда очень хорошо проявил себя. Все скауты НБА сразу обратили внимание. Алан Уильямс хорошо пасует, в итоге Андрей там и данки забивал, и в отрывы убегал, и две «трёшки» попал. И сразу все скауты начали спрашивать: «Что за парень такой?» То же самое касается Лёвы, Фирсова, Вани Егорова. При серьёзной работе, с полной самоотдачей и правильным отношением — когда ты понимаешь, что пока ещё только молодая звезда, а не пуп земли – всё получится. А у многих, к сожалению, на этом этапе начинает кружиться голова.

— Как уследить, чтобы игрок не перегорел, не переоценил себя, не замкнулся?

— Я думаю, что через работу и через объяснения. Ставятся конкретные цели и форматы: чтобы чего-то достичь, нужно работать каждый день. Не просто приходить побросать мяч, а заниматься по плану. Ты будешь защищаться против игроков, например, против Тримбла, Уэйра, Миллера. А не так, что попал два трёхочковых на чистом кольце без сопротивления — и уже считаешь себя сильным игроком. Здесь важны и аспект защиты, и подборы, и понимание командных взаимодействий — помощь на слабой, на сильной стороне. Даже в нападении — быстрый переход, знание своей роли: не лезть к мячу, а, наоборот, сделать бэкдор. Постепенно эта роль приходит. Да, в молодёжке ты всегда с мячом, но здесь всё иначе. Эта роль формируется со временем.

Конечно, бывают феномены: как Андрей Кириленко, Арвидас Сабонис — мы все понимаем. Однако у большинства ребят другой путь: нужно принять свою роль, как это сделал Георгий Жбанов. Он начал с защитной роли, а потом и нападение пошло — это яркий пример. То же самое здесь: никто молодым не говорит не бросать, но нужно начинать с фундамента — хорошо защищаться и не ломать структуру нападения. Когда на тебя начинают выходить, помогать — тогда можно начинать реализовывать свой талант. Сначала — как вспомогательный игрок без мяча, а потом, по мере роста, уже с мячом. Однако и здесь важен момент: как мы говорили про Руженцева — если ты всё время с мячом, а соперник концентрируется на тебе, делает скаутинг, но ты не готов вовремя отдавать передачи, начинаются потери. И это уже будет выглядеть не лучшим образом. Здесь работает баскетбольное IQ, интеллект. Ты должен быть как компьютер — быстро обрабатывать ситуацию.

Это симбиоз: идеальная работа в тренажёрке, на площадке, постоянное объяснение защитных принципов, понимание тактики, чтение игры, реакция на ситуацию. Плюс бросковая подготовка, развитие нападения — и всё это через практику, через игры. Если игрок это понимает и принимает, он развивается семимильными шагами. Как Мартюк, как Емченко, Елатонцев — они ещё год назад были игроками молодёжки, а сейчас уже становятся основными баскетболистами. Сейчас мы развиваем наших молодых и верим в них. Но это только начало. С их стороны тоже должна быть работа — в разы больше. Приходить за час до тренировки, работать с тренером по физподготовке, дополнительно бросать. Если что-то не понял — подойти, спросить индивидуально, мы объясним.

Должна быть любовь к баскетболу, одержимость. Игрок сам должен хотеть и мечтать — как ребята в Краснодаре мечтали. Мы рады за них. И хотим построить свою академию пермских молодых талантов. Уже есть первые результаты — они стали лидерами в молодёжном баскетболе. Теперь следующий шаг — сделать их лидерами мужской команды, чтобы не потерять ни одного таланта, а развить их всех, сделать основой «Пармы» на будущее. Болельщики будут вдвойне рады, когда свои, пермские ребята будут играть на своём паркете, защищать цвета «Пармы» и приносить победы. Это сложно, но вполне достижимо.

Евгений Пашутин (слева) со своим штабом Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Как вы видите российскую школу тренеров на данный момент и вообще комьюнити российских специалистов?

— Российский тренерский цех, наше тренерское, как вы говорите, комьюнити, в целом прибавляет. Очень много молодых тренеров. Например, Захар Юрьевич Пашутин — каждый из наших ассистентов может работать главным тренером. Захар Юрьевич работал со мной в «Локомотиве-Кубань», когда мы выиграли Еврокубок. Потом — в «Спартаке» петербургском в Суперлиге, когда они дошли до финала. Поэтому у него уже достаточно опыта, чтобы работать главным. Вячеслав Вадимович Шушаков работал в «Парме» и главным тренером, и ассистентом, и снова главным тренером. Выиграл два Кубка России. Поэтому я считаю, что у нас в клубе тренерский уровень очень высокий. Могу также отметить работу в «Локомотиве», например, Романа Семернинова, Артёма Комогорцева — он с молодёжкой «Зенита» выиграл чемпионат, потом его позвали ассистентом. Андрей Владимирович Ведищев — о нём уже говорили, чуть не прошёл Хави Паскуаля.

Если говорить про Андрея Мальцева — он хорошо поработал в Суперлиге и в «Химках». Сейчас очень хорошо себя проявляет Антон Юдин. Он много лет был ассистентом у Димитриса Итудиса, изнутри знает структуру, как выстраивать команду, отношения. В прошлом сезоне был в «Зените», в этом — уже в ЦСКА. Очень достойные результаты показывает — дошёл до финала с молодыми ребятами, развивает их. Но дальше нужно думать, как сделать из них лидеров уже на мужском уровне, в Единой лиге ВТБ. Это непростая работа и большой вопрос — сколько из этих ребят смогут выйти на уровень лидеров в ЕЛ. Здесь много серьёзной работы впереди. Также Учайкин в «Зените» работал в молодёжном проекте — у него тоже хорошие перспективы. В Суперлиге есть Лобанов. Много ребят, которые прибавляют. Я, конечно, сейчас всю страну не буду перечислять. В ЦСКА ребята тоже есть. В «Уралмаше» работает Дмитрий Федяев — он со мной раньше работал ассистентом. Также и Вергун — можно его назвать. Он из Беларуси, но, скажем так, белорусы — наши братья, это практически российско-белорусский тренер. Желаю ему удачи.

Коновалов Владислав тоже много лет работал в «Автодоре» ассистентом и главным тренером. Знает предмет, работает достойно. Конечно, хочется, чтобы мы стремились к уровню сербской школы тренеров. Это высочайший уровень Евролиги. Может, не НБА, но Евролиги — как Желько Обрадович, который до сих пор работает. Ему уже 75 лет. Это и Пешич, и Саша Обрадович, и Саша Джорджевич — много-много таких специалистов. Хотелось бы, чтобы мы к такому уровню стремились. Но никто не говорит, что нужно искусственно ставить ребят. Наши тренеры должны сами стремиться: знать английский, владеть терминологией, разбираться в психологии, тактике, стратегии — во всём.

— Если к вам какой-то молодой специалист, допустим, не из вашей системы обратится, вы готовы с ним пообщаться, советы дать?

— Я открыт и, естественно, всегда готов помочь, подсказать, дать советы. Но, с другой стороны, надо понимать, что одно дело — собрать информацию, а другое — практическая работа. Если в Лигу ВТБ не так легко попасть, то надо идти работать в Суперлигу или в молодёжные команды. Я убеждён: тренер должен работать, моделировать игровые ситуации на тренировках. Даже если ты в молодёжной команде — это, может быть, даже лучше: ты растишь молодых игроков, вкладываешься в их развитие. В целом должна быть любовь к профессии. Как Андрей Владимирович Ведищев говорил, что это одна из самых сложных профессий, но тренер должен любить своё дело, стремиться, быть одержимым.

— В предыдущих сезонах «Парма» выходила в плей-офф, но трудно было навязать плотную борьбу, как, допустим, это делает «Уралмаш» последние два сезона с командами из топ-4. Что для этого нужно, чтобы «Парма» хотя бы пару матчей могла забирать в первом раунде с топ-4?

— «Уралмаш» — молодцы, но всё-таки у них было шесть легионеров, и по ходу этого сезона они купили четверых россиян. По сути, они больше половины команды поменяли. У нас такой возможности нет. И «Уралмаш», я думаю, в этом плане более мобильный. Они взяли Карданахашвили, Попова, Далтона, Пынько. По сути, купили половину «Самары» и ещё иностранца.

— Глубина состава решает больше всего?

— Конечно. Ну, это совершенно другая команда. Даже тренер Пистиолис говорил, что это совершенно другая команда, чем та, что начинала сезон. У нас таких возможностей нет. И, естественно, нам изначально, как мы уже говорили, надо попадать в каждого игрока. Сколько нам разрешено иностранцев — в каждого нужно попасть, потому что менять их пачками, как в других клубах, у нас нет возможности. Здесь идёт очень кропотливая работа: чтобы создать боевой коллектив, симбиоз хороших, качественных иностранцев с нашими опытными россиянами и молодёжью. Я думаю, что в этом году мы в плей-офф сыграли лучше, чем в прошлом, даже заняв восьмое место. С «Зенитом» — да, первый матч неудачно, но тем не менее второй матч был лучше. Молодёжь вышла, не сдавались: меньше 15 очков проиграли.

Если мы берём «Автодор» с УНИКСом — 30, 30 и 20 очков разницы. «Нижний Новгород» — 50, 50, 40. Даже ребята, которые заняли номинально выше места в таблице, в плей-офф по 50 очков проигрывали. Я не думаю, что это достойный результат. А мы — 12, и дома 17 проиграли. То есть два матча — меньше 20 очков. В первом матче, да, могли бы тоже зарубиться, но было принято решение где-то поберечь основных игроков, и молодёжь не смогла достойно войти, чтобы в первом матче не получилось вот этой разницы — 30 или 40, как это было в других полуфиналах. «Уралмаш» после этой победы, да — можно сказать, перелёт — и всё: «-50» от «Локомотива». Ну, я не думаю, что это тоже достойный результат. Поэтому на ваш вопрос сложно ответить. Хотелось бы собрать такой состав, чтобы дать больше борьбы в плей-офф. Мы ещё постараемся, побьёмся и за первую четвёрку.

Тайриз Халибёртон Фото: Gregory Shamus/Getty Images

— Насколько много вы смотрите баскетбол по ходу сезона и сейчас в отпуске?

— Не только в отпуске. Евролигу смотрим в течение всего сезона. Естественно, смотрели «Финал четырёх» — всем тренерским штабом, на большом экране. Финал Единой лиги все смотрели. НБА — если не получается в прямом эфире, то где-то в записи, потому что иногда матчи идут в пять утра. Евролига — это откровение: ни один греческий клуб не попал в финал. Все ожидали «Олимпиакос» — «Панатинаикос», но тем, наверное, Евролига и сильна — своей непредсказуемостью. И вот была таблица: за последние восемь лет ни одна команда, которая выигрывала регулярный чемпионат, не становилась чемпионом. В этом и есть красота «Финала четырёх».

«Монако» играл финал с «Фенербахче», где Шарунас Ясикявичюс, поздравим его, выиграл Евролигу. Уровень высочайший. Смотрим всё, смотрим НБА — нравится это. Все достойны. «Фенербахче» показал атлетизм и командную игру. Мяч двигали, не было построено всё на одном игроке. Вот сейчас мы видим «Оклахому», видим «Индиану». И про «Индиану» хотел сказать — наши ребята 2000 года рождения участвовали на чемпионате мира: Михайловский, Захар Ведищев, Щербенёв, Саша Ершов, Саша Квитковских — все ребята играли. Там был Халибёртон, который сейчас так классно выступал. И вот ответ на ваш вопрос: тогда мы проиграли меньше 15 очков, хотя все остальные по 30-40 проигрывали Америке. Захар Ведищев тогда набирал по 18 очков в среднем, Никита Михайловский трипл-дабл сделал. Антон Квитковских — все молодцы.

И сейчас мы видим: Халибёртон — играл в финале НБА, а Захар Ведищев — во Владивостоке, Михайловский — на банке в ЦСКА, Щербенёв — на банке в «Зените», Антон Квитковских — молодец, выходит в «Локомотиве». Вот и что происходит с нашими молодыми? На тот момент мы выиграли у всех европейцев — у Сербии, Латвии, Литвы. В 19 лет они были не слабее. Прошло пять лет — даже чуть больше, а многие вообще не играют в баскетбол. Может, я сейчас не самые приятные слова говорю, но здесь нам всем стоит задуматься — чтобы не терять этих пацанов. Они ведь на самом деле с талантом, однако сидят на скамейках. Может быть, это их выбор — я понимаю, есть финансовая составляющая. Но всё-таки надо играть. Халибёртон поехал в «Индиану», а не в «Голден Стэйт», и стал суперигроком.

Может быть, надо ехать не в топ-клуб, а в клуб чуть меньшего ранга, но там стать игроком, а не просто выходить на баскетбол со скамейки. Вот в этом наша беда — переход из молодёжного в мужской баскетбол. Хочется ребятам помочь, однако и они должны понимать: три года на скамейке в ЦСКА сидеть — при всём уважении к ЦСКА, это лучший клуб Европы, но они должны понимать: дотягивают до уровня или не будут играть вообще. Хотелось бы ребятам пожелать — как Руженцев сделал — поехал и играл.

— Есть ли какая-то команда, которая вам ближе по духу, по игре? За кем интереснее наблюдать?

— Мне нравится «Оклахома» очень. Ну и «Индиана» показывала почти такой же баскетбол — они похожи по стилю. Они все играют в командный баскетбол. Да, есть лидер — там Шей Гилджес-Александер, здесь Халибёртон. Но тем не менее мы видим, что и Сиакам там MVP финальной серии Восточной конференции становится, то есть третий-четвёртый номер тоже важен.

Потому что команды понимают: лидера нужно держать вдвоём, идёт двойная опека — то, о чём мы говорили ранее. Но партнёры тоже должны помогать — в одиночку не выиграть. Вот такой подвижный баскетбол — проход, скидка, всё на периметре, все угрожают броском, все атлетичные, подвижные на ногах — и в защите, и в нападении. Это самый современный баскетбол — как раз «Тандер» и «Индиана».

Ну и «Фенербахче» похож: особо больших нет, но высокие защитники — все мобильные, все могут и смену сыграть, и заступ сделать. Все обладают броском, проходом, командным взаимодействием. Командный баскетбол во все времена был основой — не так, что один игрок забивает 50 очков, а завтра вдвоём взяли — и всё. Ну да, Джордан мог — но у Джордана были Пиппен, Кукоч, был Харпер, ещё трое, кто мог забить. Вот такой командный баскетбол.

При этом нужно уметь мобильно двигаться на ногах, все должны обладать хорошим броском, чтобы не было слабого места, кого можно оставлять. Как это, например, бывало с Уэстбруком — мы помним матчи, когда он по три-четыре раза не добрасывал мяч. Но это не в критику ему. Эти тенденции переносятся и в Европу. И всегда побеждает команда. Всё для фронта, всё для победы. В первую очередь — думать о победе, индивидуальные результаты — на втором плане.