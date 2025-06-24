Вынужденные перемены. Зачем «Бостон» обменял игрока, которого совсем недавно приобрёл?

В начале октября 2023 года Джру Холидэй уже мелькал в раздевалке «Портленда». Правда, задержался там ненадолго: клуб, осознавая, что опытный защитник не вписывается в их курс на перестройку, тут же отправил его в «Бостон». Тогда это решение казалось абсолютно логичным. Прошло почти два года — и вот тот же маршрут, только теперь в обратном направлении: Холидэй вновь оказывается в «Блэйзерс», а в «Селтикс» перебирается Анферни Саймонс. Возникает закономерный вопрос: зачем всё это понадобилось?

Оба клуба готовы объяснить свои мотивы, однако их аргументы, на первый взгляд, не звучат убедительно. Особенно это касается «Портленда». Но начнём с «Бостона». Команда год назад завоевала чемпионский титул, однако серьёзная травма Джейсона Тейтума (разрыв ахилла) кардинально меняет расклад на следующий сезон. Даже если Тейтум вернётся к весне 2026 года, ждать его в прежней форме не приходится. Поэтому перед «Селтикс» встаёт задача: сохранить высокий уровень игры, не утратив при этом гибкость, и при всём этом не угодить под второй финансовый «апрон» с его жёсткими ограничениями по составу.

Отказ от Холидэя — шаг именно в этом направлении. Взамен «Селтикс» получают 26-летнего Саймонса и два вторых выбора на драфте. Делается ставка на усиление атаки. Саймонс — один из самых результативных скореров среди игроков не первой величины: в прошлом сезоне он набирал 19,3 очка при 36% реализации трёхочковых. И это не разовая вспышка, а стабильная тенденция, учитывая 22,6 очка и 38% в сезоне-2023/2024. Он атакует много, дерзко и из любых позиций. Хотя Анферни не является классическим плеймейкером, но он и не тот, кому мяч мешает. С учётом стиля «Бостона» — быстрый темп и акцент на трёхочковые броски — Саймонс вписывается отлично.

Проблема кроется в защите. Холидэй был опорой оборонительной системы — даже в 34 года (недавно исполнилось 35) он справлялся с лучшими игроками соперника и надёжно страховал партнёров. Саймонс в этом аспекте — явное ослабление. Это непременно скажется на командной эффективности, особенно если учесть, что без Тейтума придётся заново распределять роли на площадке. Перед Джо Маззуллой стоит непростая задача: не просто встроить Саймонса в состав, а заново выстроить схемы так, чтобы команда сохранила баланс между атакой и защитой. Это будет непросто.

Джру Холидэй, сезон-2024/2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

С финансовой точки зрения шаг оправдан: у Саймонса зарплата $ 27,7 млн в сезоне-2025/2026, а затем он становится свободным агентом. То есть «Бостон» избавляется от контракта Холидэя ($ 32,4 млн с ростом до $ 37,2 млн к 2027 году), получая при этом игрока, способного приносить пользу уже сейчас. Это не столько попытка удержаться в числе фаворитов, сколько грамотная адаптация к новым реалиям — пусть и не без потерь.

А вот мотивы «Портленда» вызывают вопросы. Саймонс был одним из главных активов на рынке: молодой, перспективный, с ярко выраженными атакующими способностями и, что немаловажно, востребованный другими клубами. Взамен — только Холидэй, без дополнительной компенсации в виде молодого таланта или выбора в первом раунде драфта. В результате платёжная ведомость стала ещё тяжелее, а сам Холидэй отнюдь не идеальное приобретение: сказываются возраст, травмы и нестабильность последних сезонов (за четыре года он пропустил 63 матча). Да, он всё ещё способен играть на высоком уровне, однако для команды, находящейся в стадии перестройки, и за такие деньги — это решение выглядит неоднозначным.

Вполне возможно, у «Блэйзерс» изначально не было намерения рассматривать Саймонса как часть долгосрочного проекта. Возможно, клуб решил сделать ставку на развитие Скута Хендерсона и Шэйдона Шарпа — игроков, которым необходимы игровое время и постоянное владение мячом. Не исключено, что и сам Саймонс не был заинтересован в новом контракте, либо его размеры и стиль игры не вписывались в обновлённую оборонительную философию команды. Тем не менее обменять его на Холидэя и два вторых раунда — это в лучшем случае минимальный выхлоп, если не явная потеря в стоимости актива.

Конечно, существует и другой вариант: Холидэй рассматривается не как долгосрочное усиление, а как актив для будущего обмена. Возможно, «Портленд» надеется, что опытный защитник хорошо проявит себя в начале сезона, напомнит о своих лучших качествах и вызовет интерес у команд-претендентов на титул. Подобный сценарий уже реализовывался ранее. Однако тогда Холидэй только что был выбран на Матч всех звёзд, а теперь у него контракт до 37 лет — и нет гарантии, что кто-то захочет расстаться даже с пиком первого раунда ради такого варианта.

По сути, «Блэйзерс» сейчас делают ставку на кратковременный эффект: опыт Холидэя должен помочь в развитии молодёжи и, возможно, позволит обменять его повторно. Это не худшая стратегия, но довольно рискованная. Потенциальная отдача от такого решения выглядит скромнее, чем если бы Саймонс остался активом клуба.

В результате «Бостон» делает шаг к финансовой устойчивости, пусть и ценой расставания с одним из ключевых игроков. Новая версия команды уже не претендует на 60 побед, однако место в плей-офф ей обеспечено. А вот «Портленд» по-прежнему строит команду на перспективу, только теперь с активами, всё меньше соответствующими их собственным целям. Очередной спорный обмен, смысл которого остаётся не до конца ясным даже его участникам.