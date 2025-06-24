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Бостон обменял Джру Холидэя в Портленд — оценка сделки, по итогам которой Анферни Саймонс стал игроком Селтикс, мнение и анализ

Вынужденные перемены. Зачем «Бостон» обменял игрока, которого совсем недавно приобрёл?
Артемий Берстенев
Зачем «Бостон» обменял Джру Холидэя?
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Джру Холидэй снова в «Портленде».

В начале октября 2023 года Джру Холидэй уже мелькал в раздевалке «Портленда». Правда, задержался там ненадолго: клуб, осознавая, что опытный защитник не вписывается в их курс на перестройку, тут же отправил его в «Бостон». Тогда это решение казалось абсолютно логичным. Прошло почти два года — и вот тот же маршрут, только теперь в обратном направлении: Холидэй вновь оказывается в «Блэйзерс», а в «Селтикс» перебирается Анферни Саймонс. Возникает закономерный вопрос: зачем всё это понадобилось?

Джру Холидэй Подробнее
Анферни Саймонс Подробнее

Оба клуба готовы объяснить свои мотивы, однако их аргументы, на первый взгляд, не звучат убедительно. Особенно это касается «Портленда». Но начнём с «Бостона». Команда год назад завоевала чемпионский титул, однако серьёзная травма Джейсона Тейтума (разрыв ахилла) кардинально меняет расклад на следующий сезон. Даже если Тейтум вернётся к весне 2026 года, ждать его в прежней форме не приходится. Поэтому перед «Селтикс» встаёт задача: сохранить высокий уровень игры, не утратив при этом гибкость, и при всём этом не угодить под второй финансовый «апрон» с его жёсткими ограничениями по составу.

Отказ от Холидэя — шаг именно в этом направлении. Взамен «Селтикс» получают 26-летнего Саймонса и два вторых выбора на драфте. Делается ставка на усиление атаки. Саймонс — один из самых результативных скореров среди игроков не первой величины: в прошлом сезоне он набирал 19,3 очка при 36% реализации трёхочковых. И это не разовая вспышка, а стабильная тенденция, учитывая 22,6 очка и 38% в сезоне-2023/2024. Он атакует много, дерзко и из любых позиций. Хотя Анферни не является классическим плеймейкером, но он и не тот, кому мяч мешает. С учётом стиля «Бостона» — быстрый темп и акцент на трёхочковые броски — Саймонс вписывается отлично.

Проблема кроется в защите. Холидэй был опорой оборонительной системы — даже в 34 года (недавно исполнилось 35) он справлялся с лучшими игроками соперника и надёжно страховал партнёров. Саймонс в этом аспекте — явное ослабление. Это непременно скажется на командной эффективности, особенно если учесть, что без Тейтума придётся заново распределять роли на площадке. Перед Джо Маззуллой стоит непростая задача: не просто встроить Саймонса в состав, а заново выстроить схемы так, чтобы команда сохранила баланс между атакой и защитой. Это будет непросто.

Джру Холидэй, сезон-2024/2025

Джру Холидэй, сезон-2024/2025

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

С финансовой точки зрения шаг оправдан: у Саймонса зарплата $ 27,7 млн в сезоне-2025/2026, а затем он становится свободным агентом. То есть «Бостон» избавляется от контракта Холидэя ($ 32,4 млн с ростом до $ 37,2 млн к 2027 году), получая при этом игрока, способного приносить пользу уже сейчас. Это не столько попытка удержаться в числе фаворитов, сколько грамотная адаптация к новым реалиям — пусть и не без потерь.

А вот мотивы «Портленда» вызывают вопросы. Саймонс был одним из главных активов на рынке: молодой, перспективный, с ярко выраженными атакующими способностями и, что немаловажно, востребованный другими клубами. Взамен — только Холидэй, без дополнительной компенсации в виде молодого таланта или выбора в первом раунде драфта. В результате платёжная ведомость стала ещё тяжелее, а сам Холидэй отнюдь не идеальное приобретение: сказываются возраст, травмы и нестабильность последних сезонов (за четыре года он пропустил 63 матча). Да, он всё ещё способен играть на высоком уровне, однако для команды, находящейся в стадии перестройки, и за такие деньги — это решение выглядит неоднозначным.

Вполне возможно, у «Блэйзерс» изначально не было намерения рассматривать Саймонса как часть долгосрочного проекта. Возможно, клуб решил сделать ставку на развитие Скута Хендерсона и Шэйдона Шарпа — игроков, которым необходимы игровое время и постоянное владение мячом. Не исключено, что и сам Саймонс не был заинтересован в новом контракте, либо его размеры и стиль игры не вписывались в обновлённую оборонительную философию команды. Тем не менее обменять его на Холидэя и два вторых раунда — это в лучшем случае минимальный выхлоп, если не явная потеря в стоимости актива.

Следить за всеми сделками в НБА:
В НБА — очередная сделка: «Бостон» и «Портленд» обменялись игроками. LIVE
Live
В НБА — очередная сделка: «Бостон» и «Портленд» обменялись игроками. LIVE

Конечно, существует и другой вариант: Холидэй рассматривается не как долгосрочное усиление, а как актив для будущего обмена. Возможно, «Портленд» надеется, что опытный защитник хорошо проявит себя в начале сезона, напомнит о своих лучших качествах и вызовет интерес у команд-претендентов на титул. Подобный сценарий уже реализовывался ранее. Однако тогда Холидэй только что был выбран на Матч всех звёзд, а теперь у него контракт до 37 лет — и нет гарантии, что кто-то захочет расстаться даже с пиком первого раунда ради такого варианта.

По сути, «Блэйзерс» сейчас делают ставку на кратковременный эффект: опыт Холидэя должен помочь в развитии молодёжи и, возможно, позволит обменять его повторно. Это не худшая стратегия, но довольно рискованная. Потенциальная отдача от такого решения выглядит скромнее, чем если бы Саймонс остался активом клуба.

В результате «Бостон» делает шаг к финансовой устойчивости, пусть и ценой расставания с одним из ключевых игроков. Новая версия команды уже не претендует на 60 побед, однако место в плей-офф ей обеспечено. А вот «Портленд» по-прежнему строит команду на перспективу, только теперь с активами, всё меньше соответствующими их собственным целям. Очередной спорный обмен, смысл которого остаётся не до конца ясным даже его участникам.

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