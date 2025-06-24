ЦСКА доминирует в Единой лиге, но перестройка неизбежна. Что теперь делать чемпионам?

Чуть меньше двух недель прошло с момента окончания сезона-2024/2025 в Единой лиге ВТБ. И наша серия материалов, посвящённая его итогам, также близится к своему завершению. Мы начали с конца турнирной таблицы и уже рассказали об 11 из 12 команд-участниц. Теперь настало время поподробнее поговорить о действующем чемпионе — московском ЦСКА. Почему не удастся сохранить «золотой» состав во второй год подряд? И что ждёт команду в обозримом будущем? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

По окончании сезона-2023/2024 в ЦСКА решили не чинить то, что не сломано, и почти целиком сохранили чемпионский состав. Но без громких подписаний всё-таки не обошлось: с уходом Оливье Хэнлана в заявке освободилось одно место под легионера, которое в итоге досталось Алексе Аврамовичу — бронзовому призёру и лучшему оборонительному игроку Олимпийских игр в Париже. Помимо этого, в Москву перебрались Руслан Абдулбасиров из «Пармы» и несколько воспитанников красно-синих, до этого пребывавших в аренде. К сезону ЦСКА подходил в оптимальных кондициях — миновав перестройки, клуб был готов к защите титула.

Начало сезона складывалось для армейцев закономерно. Несмотря на обидное поражение от «Нижнего Новгорода» в матче, где Обри Доукинс забросил сумасшедший баззер, ЦСКА оперативно вернулся в статус лучшей команды на турнире. Именно подопечные Андреаса Пистиолиса в октябре прервали убедительную серию «Локомотива-Кубань» и сместили его с первой строчки в турнирной таблице. В этом деле им как раз таки помог Аврамович: серб быстро влился в коллектив и оказывал весомое влияние на обоих концах площадки, пускай и выходил со скамейки и редко получал больше 25 игровых минут.

В целом ЦСКА показывал добротный, командный баскетбол — без ярко выраженных лидеров (за исключением отдельных матчей) и головной боли, которую их наличие может сулить. Благодаря глубине и сбалансированности состава москвичам удавалось подстроиться под любого соперника, будь то накануне или уже в ходе встречи. При этом визитной карточкой красно-синих стала именно игра в обороне: в этом компоненте их превосходил разве что казанский УНИКС. А вот в нападении имелись некоторые проблемы: над принятием решений и реализацией бросков чемпионам было необходимо поработать. И это одна из причин, по которой в декабре случилось поражение от «Зенита», а затем и от «Локомотива».

Уже в новом календарном году ЦСКА ещё раз уступил железнодорожникам в неоднозначной концовке, затем дважды — «Зениту» с его рекордной победной серией, а напоследок и УНИКСу. Несмотря на спады в матчах с соперниками по «большой четвёрке», столичная команда до последнего сохраняла шансы на первое место в регулярном чемпионате, но в конце концов уступила его вышеупомянутому «Зениту». ЦСКА остался вторым и в первом раунде плей-офф получил в соперники побитый жизнью «Нижний Новгород». Как и ожидалось, его армейцы прошли без особых затруднений — 3-0. Всё самое интересное ждало нас на стадии полуфинала. Там москвичи как раз встречались с УНИКСом, которому проиграли в заключительной встрече перед плей-офф. Но в этот раз всё закончилось совсем иначе. ЦСКА умело пользовался ошибками оппонентов и возвращался в игру даже в самых непростых ситуациях — даже когда счёт на табло показывал «+18» в пользу казанцев. Так красно-синие забрали все четыре встречи и уверенно вышли в финал, где их ждал победитель семиматчевого противостояния «Зенит» — «Локомотив».

Решающая дуэль завершилась триумфом командного баскетбола. Зависимый от Дуэйна Бэйкона «Зенит» сумел навязать борьбу, но, лишившись нескольких ключевых исполнителей из-за травм, посыпался уже к четвёртому матчу серии — в том числе с психологической точки зрения. Уступая 1-2 после первых трёх встреч, ЦСКА вновь завладел преимуществом по итогам пятой игры, где наверстал двузначное отставание в четвёртой четверти. Обидное поражение окончательно добило «Зенит»: в заключительном шестом матче москвичи не прощали им ошибок. Образцовая игра позволила подопечным тренера Пистиолиса защитить чемпионский титул в Москве. И пока Алекса Аврамович мечтал о Дубае, звездой нападения армейцев оказался Мело Тримбл — он стал MVP финальной серии во второй год подряд. Это первый подобный случай в истории Единой лиги.

Что удивило

Баскетболисты ЦСКА с чемпионским кубком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда наконец выяснилось, что соперником ЦСКА по финальной серии станет «Зенит», именно команду с берегов Невы многие считали главным претендентом на победу. Чего уж там, даже сам президент Андрей Ватутин говорил, что соперник является «явным фаворитом» в этом противостоянии. В «Зенит» верили, каким бы измотанным он ни был после семи матчей с «Локомотивом». И на бумаге сине-бело-голубые выглядели действительно устрашающе. Лучшая команда сезона, одержавшая аж 25 побед подряд. У руля — один из лучших тренеров Европы. В составе — MVP турнира и лучший бомбардир в его истории. Да, с точки зрения набора исполнителей «Зенит» действительно был впереди. Вот только баскетбол — это не всегда про отдельности. Командный вид спорта как-никак. И ЦСКА это доказал. Дисциплина, слаженность и твёрдый настрой взяли верх над яркими именами и большими эмоциями. Одержав победу, красно-синие удивили многих — но точно не самих себя. До такого запредельного желания завоевать трофей «Зениту» ещё перестраиваться и перестраиваться. Поэтому в этот раз чемпионами стали не номинальные фавориты, а те, кто больше этого хотел. Удивительно и неудивительно в то же время.

Что разочаровало

Андрей Ватутин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом году уверенное выступление ЦСКА в плей-офф омрачили новости о сокращении клубного бюджета. Предпосылки к этому были — например, неутешительные известия о приостановке строительстве нового УСК ЦСКА — но к концу сезона мы получили официальное подтверждение от президента Андрея Ватутина. Он рассказал, что финансирование клуба в очередной раз было сокращено владельцами и потому повторить прошлогоднюю работу по сохранению чемпионского состава уже не получится. Алекса Аврамович официально перешёл в «Дубай», Амат Мбай, по слухам, присоединится к «Парижу». Контракт Ливио Жан-Шарля истёк и пока не был продлён, в такой же ситуации находятся Тони Джекири и Антон Астапкович. Юрий Умрихин и Руслан Абдулбасиров уже покинули ЦСКА. Продления на данный момент получили только опытные Иван Ухов, Семён Антонов и Никита Курбанов, ну а контракты Каспера Уэйра и Мело Тримбла рассчитаны до 2026 года. Из новых подписаний пока имеется лучший защитный игрок минувшего сезона Антониус Кливленд. Это неплохой задел, однако руководству москвичей ещё предстоит проделать внушительный объём работы. И уже сейчас можно сказать — в следующем сезоне ЦСКА будет другим. А ведь именно стабильность и отсутствие невынужденных «встрясок» прошлым летом в итоге стали главным залогом успеха в этом году.

Лучшая история сезона

Никита Курбанов Фото: РИА Новости

Если бы эта статья была написана хоть месяцем ранее, то в этом абзаце речь однозначно бы пошла о подписании Алексы Аврамовича. Лучший защитный игрок и бронзовый призёр Олимпийских игр, деливший площадку с Николой Йокичем, отказывается от НБА и переезжает в Москву — какой красивый сюжет. И хотя серб однозначно сделал свой вклад в чемпионство, концовка сезона вышла настолько смазанной, что назвать его историю лучшей за этот год не повернётся язык. Там и несвоевременные слухи о переходе в «Дубай», и спад на стадии плей-офф… В общем, Аврамовичу остаётся только пожелать удачи на новом месте.

Зато ещё на год в ЦСКА гарантированно останется один очень стоящий баскетболист, который, как может показаться, не получает достаточно признания. Речь, конечно же, о Никите Курбанове. Для него сезон-2024/2025 получился по-настоящему знаменательным: в октябре он провёл свой 400-й матч в Единой лиге, а конце апреля — 800-й в составе красно-синих. Оба этих достижения являются рекордными. В январе Никита также «пробил» отметку в 2500 очков за карьеру, а в феврале поехал на свой седьмой Матч всех звёзд, по итогам которого был признан MVP. При этом в 38 лет Курбанов привносит в ЦСКА далеко не только ветеранское присутствие. В этом году он отыграл 49 встреч, выйдя на каждую из них в стартовой пятёрке, и был важнейшим элементом оборонительной игры армейцев. Тренер Пистиолис говорил: «Скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова». И конечности специалиста будут в безопасности ещё как минимум год: 20 июня Никита подписал с ЦСКА новый однолетний контракт.

Как стать лучше

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Как уже было упомянуто, этим летом ЦСКА ждут серьёзные перестановки в составе. Такая уж сложилась тенденция среди топ-клубов Единой лиги — по различным причинам. Вот только есть вероятность, что в условиях сокращённого бюджета ЦСКА будет непросто соперничать с «Зенитом» и, что самое главное, с Евролигой, где состав участников недавно расширили до 20 команд. Больше команд — значит больше конкурентов на трансферном рынке. И реалии российского баскетбола таковы, что легионеры год за годом отдают предпочтение европейским клубам, пускай даже менее статусным, чем ЦСКА. Понятно, что в Евролиге капиталы больше, а зарплаты выше — это фактор, который всегда приходится принимать во внимание. Но теперь эта проблема будет стоять особенно остро. Радует то, что контракт Андреса Пистиолиса рассчитан до 2026 года — в Европе после успеха с ЦСКА его бы оторвали с руками и ногами.

Неутешительным является и тот факт, что в минувшем сезоне у ЦСКА был самый возрастной коллектив в Единой лиге — 29,9 года в среднем. И среди тех, кто числится в заявке на чемпионат-2025/2026, присутствуют всего три игрока моложе 29 — Владимир Карпенко, Самсон Руженцев и Иван Зайцев, которого перевели из ЦСКА-2. Касперу Уэйру уже 35 лет, Тримблу — 30, и даже новичку Кливленду — 31 год. Над омоложением состава рано или поздно придётся поработать. И уже этим летом ЦСКА предстоит всё взвесить и обдумать вектор развития на ближайшие несколько лет. Избежать перестройки в конце концов не удастся: вопрос только в том, как в Москве решат к ней подготовиться.

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Андрей Ватутин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После победы решающем матче с «Зенитом» переполненный эмоциями Андрей Ватутин сказал:

«Это игра, адреналин. Привыкнуть к адреналину, к кайфу, к тому, что ты переживаешь за своих… Я не могу это воспринимать менее эмоционально. Игра — кайф, такие победы — кайф, это настоящая бойцовская команда. Невероятная по накалу серия, огромное уважение «Зениту» за борьбу. Ребята — молодцы. Мы выиграли ещё Суперкубок, это второй успех. Спасибо всем, кто нас поддерживал».