«Бостон» проводит чистку состава. Кто выиграл от трёхсторонней сделки с Порзингисом?

Кристапс Порзингис покидает «Бостон», не дожив до октября. Восточная конференция вновь тасует колоду, и на этот раз — всерьёз. Трёхсторонний обмен между «Хоукс», «Селтикс» и «Нетс» накануне драфта — своего рода заявление о намерениях. Каждая команда сыграла по-своему: кто-то сделал шаг назад ради будущих перспектив, кто-то предпочёл удержаться на плаву, а кто-то, быть может, наконец решился двинуться вперёд. Разбираемся.

Для «Атланты» это попытка выбраться из затянувшего её болота. С тех пор как команда вышла в финал Востока в 2021-м, прошло достаточно времени, чтобы понять: то была скорее вспышка, чем что-то системное. За это время менялись тренеры, сезон за сезоном команда металась в поисках баланса и правильных партнёров для Трея Янга. Порзингис, несмотря на относительно скромную цену, — самая серьёзная ставка клуба за последние годы.

На паркете латвийский бигмен идеально вписывается в концепцию «Хоукс». Один из лучших «больших» с броском в лиге — 39% из-за дуги за последние два сезона, подвижен для своих габаритов, умеет как завершать атаки, так и создавать моменты. А главное — он добавляет в арсенал «Атланты» настоящее оружие в пик-н-попе, включая для Янга ту опцию, которой у Трея никогда не было. Ни Капела, ни Оконгву не могли растягивать защиту соперника, а Порзингис способен на это. Его появление изменит геометрию атак «Хоукс», сделает их игру менее предсказуемой и куда более опасной.

Кристапс Порзингис, плей-офф НБА — 2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Есть и обратная сторона медали: контракт Порзингиса истекает, здоровье же давно вызывает вопросы. С 2017 года он не провёл ни одного полного сезона. В прошлом регулярном чемпионате Кристапс пропустил почти половину игр, а в чемпионском плей-офф травма не позволила ему выйти на паркет вплоть до финала. «Атланта» рискует, делая ставку на игрока с непростой медицинской историей. Если клуб не сумеет его удержать, этот обмен вообще может обернуться обычной краткосрочной арендой без долгосрочного эффекта. Впрочем, «Хоукс» не пожертвовали чем-то по-настоящему ценным. Если всё срастётся — Янг наконец-то получит полноценного партнёра. Нет — команда быстро переориентируется, не потеряв ключевых активов.

В плюсе и «Бостон». После травмы Тейтума и новых ограничений по потолку зарплат у клуба практически не оставалось вариантов. Сохранять прежний состав – значило бы уйти глубоко за налоговую черту. Сначала расстались с Джру Холидэем, теперь — с Порзингисом. Взамен — Жорж Ньянг и пара вторых раундов драфта. Никаких громких имён, однако всё по делу. Ньянг не звезда, но прекрасно знает свою задачу: выйти на площадку, занять позицию в углу и реализовать трёхочковый. Почти 40% попадания из-за дуги — стабильная опция для команды, делающей ставку на движение мяча и броски с дистанции. Остаётся лишь один вопрос: кто теперь будет держать «больших» соперника, если Хорфорд и Корнет не справятся с нагрузкой?

«Селтикс» не ставят крест на сезоне — они берут паузу. Без Тейтума бороться за чемпионство бессмысленно, а переплачивать ради одного сомнительного шанса — слишком рискованно. «Бостон» действует как прагматичный претендент: сокращает состав, обновляет ротацию, ждёт возвращения лидера. Пока что — так.

А «Бруклин» продолжает строить команду по классическим канонам грамотной перестройки. Получив в обмене Теренса Мэнна и пик первого раунда от «Хоукс», «Нетс» вновь укрепляют свои позиции на будущее. Мэнн — не звезда, однако надёжный ролевик: умеет защищаться, не мешает партнёрам, не претендует на лидерство с мячом в руках. В условиях того хаоса, что сопровождал «Нетс» в последние годы, это уже шаг вперёд. А вот пик первого раунда — заметное приобретение. Теперь у «Бруклина» сразу пять (!) выборов на ближайшем драфте. Ясно, что использовать всё не получится — не существует тренера, который впишет в состав пятерых новичков разом. Но обменять пару-тройку пиков на что-то более весомое — задача вполне выполнимая. И, вероятно, это только начало большой перестройки.

Сделка получилась наглядной: три команды — три разные стратегии. «Атланта» идёт ва-банк, делая ставку на немедленный прорыв. «Бостон» выбирает режим ожидания и осторожную перестройку. «Бруклин» методично и терпеливо копит активы, закладывая фундамент на будущее. У каждого своя логика, и, кажется, все остались при своих интересах. Однако наибольший интерес вызывают именно «Хоукс»: команда, которая слишком долго топталась на месте. Для «Атланты» Порзингис — шанс, который нельзя упустить.