Драфт НБА пройдёт сегодня ночью: всё о мероприятии, где выберут россиянина Егора Дёмина

Где-то в одном из отелей Нью-Йорка сейчас неспокойно расхаживает по коридору высокий юноша с российским паспортом. Егор Дёмин — экс-разыгрывающий мадридского «Реала», который минувший сезон провёл в NCAA — находится всего в 15-16 часах от события, которое способно перевернуть его жизнь. Вполне возможно, сегодня он услышит свою фамилию среди выбранных в первом раунде драфта НБА — что само по себе большая редкость не только для россиян, но и для европейцев, выступающих на позиции защитника.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Дёмин не железный претендент на место в топ-5. Но именно его фамилия звучит в обсуждениях практически всех клубов, выбирающих в диапазоне с 10-го по 30-й номер. Всё дело в его универсальности. Он не тот, кто бросает по 25 раз за матч, зато делает всё остальное: отлично читает игру, надёжен в защите, не теряет самообладания. Как показывает опыт последних лет, именно такие разносторонние игроки зачастую оказываются ценнее для команд НБА, чем подростки с впечатляющей статистикой из студенческого баскетбола.

Пока внимание приковано к будущему Купера Флэгга, Дилана Харпера, Эйса Бэйли и других молодых талантов с не до конца определённым профилем, Дёмин воспринимается скаутами как понятный актив. За его плечами — опыт игр со взрослыми соперниками, тренировки в серьёзных европейских системах и умение быстро адаптироваться. Во многом именно поэтому в последние годы именно «поздние» пики первого раунда всё чаще превосходят в плане эффективности лотерейные выборы.

Драфт — вещь коварная и многогранная. На первый взгляд, кажется, что первые пять номеров — залог будущего триумфа, однако сухие цифры опровергают этот стереотип: с 2013 года ни один первый пик не удостаивался звания MVP. За это время наибольшее количество индивидуальных наград получили как раз те, кто был выбран за пределами топ-3. Всё чаще во втором раунде появляются игроки, способные по-настоящему влиять на исход матчей. Клубы всё больше склоняются к выбору зрелых, универсальных 22-летних баскетболистов, нежели юных 18-летних дарований, которым потребуется время на привыкание к взрослому баскетболу.

Егор Дёмин в Нью-Йорке перед драфтом НБА — 2025 Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Эта тенденция особенно ярко прослеживается в конце первого раунда. Там всё чаще появляются так называемые «взрослые» новички — те, кто провёл в NCAA три-четыре года. Ещё совсем недавно это считалось недостатком, но теперь опыт и дисциплина воспринимаются как ценное преимущество. Интерес к молодым талантам никуда не исчез — тот же Флэгг с вероятностью в 99,9% станет первым номером, перейдя в «Даллас», и это выглядит логичным решением. Однако остальная часть драфта всё больше напоминает шахматную партию — с массой неожиданных ходов и стратегических тонкостей.

Любопытных сюжетов хватает и за пределами первых пиков. Например, Ратгерс, университет без громких баскетбольных традиций, может впервые в своей истории делегировать в топ-5 сразу двух игроков — Харпера и Бэйли. И это на фоне того, что команда завершила сезон с отрицательным балансом побед и поражений.

В современном баскетболе размеры действительно имеют значение. За последние годы приоритеты клубов заметно изменились: предпочтение всё чаще отдаётся габаритным игрокам. Низкорослые защитники (ниже 190 см) практически исчезли из топ-10 драфта — их теперь можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня на вес золота универсальность и размах: умение защищаться сразу на нескольких позициях стало необходимым условием для выживания в лиге — иначе велик риск остаться вне ротации.

Драфт утратил прежнюю рыхлость, особенно на вершине — обмены внутри топ-5 пиков стали редкостью. С 2018 года ни одна из команд не решалась на подобный шаг, за исключением обмена Дончич – Янг. Сейчас «Филадельфия» владеет третьим выбором и рассматривает разные сценарии, однако едва ли рискнёт — слишком много неизвестных. Зато в середине первого раунда ожидается куда больше движения. У «Бруклина» сразу пять пиков — 8-й, 19-й, 22-й, 26-й и 27-й, что даёт клубу пространство для манёвра: можно как усилить состав, так и собрать ресурсы для дальнейших трейдов.

Интернациональный пласт драфта сейчас не столь громок, как в год Вембаньямы, но всё равно ощутим. Франция продолжает поставлять яркие таланты — Жоан Беренже, Ноа Пенда, Нолан Траоре. Испанию представляет Уго Гонсалес, Израиль — Бен Сараф. Некоторые, как и Егор Дёмин, предпочли путь через NCAA — и этот тренд только набирает силу: всё больше иностранных игроков едут в американские колледжи, чтобы освоиться в местной системе и заработать на NIL-контрактах.

Возможно, именно эта непредсказуемость — когда у каждого свой маршрут и нет никаких гарантий — и делает драфт столь захватывающим событием. Будет ли имя Егора Дёмина объявлено в первом раунде? Очень вероятно. И если это случится, то станет для российского баскетбола важным знаком – страна вновь появится на горизонте НБА не благодаря воспоминаниям о прошлом, а благодаря реальным, конкурентоспособным талантам. И именно в этом — главная интрига нынешней драфт-ночи.