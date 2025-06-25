Дончич сушит вес — новая надежда. Что изменилось в «Лейкерс» после рекордной продажи

Алекс Карузо, открывая банку пива после триумфа «Оклахомы» в седьмой игре серии, рассмеялся: «Вот теперь — настоящее чемпионство. А не «пузырь». В Лос-Анджелесе, где его до сих пор считают своим, эти слова прозвучали как пощёчина. Когда-то Алекса отпустили ради Тэйлена Хортон-Такера, и теперь Карузо пусть с иронией, но всё же чемпион.

К этой истории возвращаются не потому, что Карузо превратился в суперзвезду, а потому, что она стала символом сомнительных решений, которые «Лейкерс» принимали в последние годы. Риск, приоритеты, построенные на иллюзиях, вера в неуловимый «потенциал». Но, возможно, скоро многое изменится: клуб переходит под контроль Марка Уолтера и его инвестиционной группы. Семья Басс, управлявшая франшизой несколько десятилетий, отходит на второй план. Для «Лейкерс» это поистине тектонические перемены.

Пока изменения носят скорее структурный, нежели видимый характер. Команда не станет разбрасываться деньгами: новые финансовые правила НБА не позволят разгуляться. Однако внутри клуба уже чувствуется свежий ветер: обновляется аналитический отдел, расширяется медицинский штаб, выстраивается строгая система информационного обмена. Последние громкие сделки — попытка заполучить Дэна Хёрли, обмен Дончича, рекордная продажа — стали возможны потому, что «Лейкерс» теперь работают тише – и гораздо эффективнее.

Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале

Лука Дончич — главный залог надежд. Его первый, пусть и неполный, сезон в Лос-Анджелесе принёс 18 побед в 28 матчах. Особенно впечатляет его взаимодействие с Леброном Джеймсом, Остином Ривзом, Руи Хатимурой и Джексоном Хэйсом – вместе они добились результата 10-3. Но куда важнее другое: этим летом Дончич сделал акцент не на игре, а на работе над собой. Он избавился от лишнего веса, ужесточил режим, стал внимательнее относиться к деталям. На время он даже отложил игровые тренировки, полностью сосредоточившись на кардио и питании. Сейчас Лука вновь с мячом, готовится к Евробаскету-2025 — и выглядит иначе: легче, быстрее, собраннее.

Однако у «Лейкерс» остаётся серьёзная проблема: отсутствует надёжный центр – не только в старте, но и на скамейке. Плей-офф наглядно показал: без мощного «большого» команда уязвима. Усиление необходимо, вот только ресурсы ограничены — остались только налоговое исключение и один драфт-пик. Попытка заполучить Марка Уильямса едва не стоила Кнехта, пика и обмена выборами на драфте. Теперь остальные клубы знают цену вопроса и не собираются уступать.

Похудевший Дончич пришёл на игру в Словении

Рынок свободных агентов выглядит бедно. Дэниел Гэффорд? Маловероятно, что «Даллас» вновь пойдёт на сделку, особенно после бурной реакции на переход Дончича. Да и Гэффорд уже договорился о новом контракте с «Маверикс» (впрочем, «бродягам» это не помешает всё же обменять его в дальнейшем). Ник Клэкстон? Игрок хороший, но стоит ли отдавать за него всё, что осталось? Молодые центровые с перспективой пока либо недоступны, либо ещё не вышли на рынок. Есть надежда, что положение изменит драфт: если, например, Хаман Малуач не получит шанса в своей новой команде, «Лейкерс» могут попробовать вмешаться.

Проблема «озёрников» не ограничивается отсутствием пятого номера. Команда остро нуждается в мобильных защитниках, снайперах, а также в игроках с крепкой профессиональной этикой и без излишних претензий на статус звезды. Система, выстроенная вокруг Дончича, требует ясной структуры: подвижный центровой, креативный второй разыгрывающий, уверенные шутеры, способные работать в определённом ритме, и надёжные, физически сильные защитники. Джеймс и Ривз покрывают часть задач, Хатимура прибавляет, но в остальном — это поле для будущих изменений.

И здесь «Лейкерс» важно не копировать путь финалистов вроде «Оклахомы» или «Индианы», а уловить главное – успех строится на глубине и гибкости состава. Это правило всегда приносило результат. Необязательно превращать всю ротацию в звёзд, при этом каждый из 9-10 игроков должен быть готов внести свой вклад с надёжностью. Так когда-то открыли Карузо — так же стоит искать и сейчас.

Переходный этап для «Лейкерс» — это не про шоу и громкие заявления. Это про возвращение к системному подходу и устранение хаоса. Да, продажа клуба прошла стремительно, но перемены не будут молниеносными. Впервые за долгое время у «Лос-Анджелеса» появился шанс переключить фокус с громких заголовков на сам баскетбол.