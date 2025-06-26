Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола

Наконец это случилось! Конечно, никто не сомневался в том, что Егора Дёмина задрафтуют, — всё к этому шло последний год. Мы сами активно подогревали интерес: готовились, обсуждали, анализировали. Но увидеть россиянина в «грин-руме», услышать его имя из уст Адама Сильвера — это было трогательно. Думаю, для многих, кто переживает за российский баскетбол, этот момент стал по-настоящему волнующим.

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В последний раз россиянин выбирался на драфте в 2013 году — тогда это был Сергей Карасёв, которого выбрал как раз «Бруклин Нетс». А последний представитель России в лиге числился аж семь лет назад: речь о Тимофее Мозгове, к слову, тоже игравшем за «Нетс».

Кажется, все уже соскучились по тому ощущению, когда можно болеть за своего в НБА. И с Дёминым — особый случай. У него, безусловно, большой потенциал, и мы искренне надеемся, что он сможет закрепиться в лиге и сделать себе имя. Об Андрее Кириленко за океаном до сих пор вспоминают, ведь он был уникальным игроком, ставившим статистические рекорды и славящимся универсальностью и выдающейся защитой. Егор тоже берёт универсализмом, но акцент его игры смещён на созидание, а не на оборону, как у АК-47. Будем верить, что он тоже впишет своё имя в историю лиги.

В условиях изоляции российского спорта, да и русской культуры в целом, частью которой, без сомнения, является и баскетбол, такие события переживаются вдвойне трогательно. Мы многое не ценили в прошлом, воспринимали как должное. А теперь особенно ясно понимаешь, насколько это здорово — болеть за своего в НБА.

Егор Дёмин (слева), драфт НБА — 2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сегодня есть немало тревог по поводу будущего поколения российского баскетбола. В Единой лиге ВТБ, как говорят многие, недостаточно яркой молодёжи. А в условиях отсутствия международных матчей сложно объективно оценить уровень нашей сборной. Молодые игроки растут без опыта игр против сильнейших соперников, и это, безусловно, влияет на развитие не в лучшую сторону.

Всё это эмоциональный фон, в котором сейчас развивается наша молодёжь. И именно поэтому так вдохновляет история Егора: он не побоялся, уехал из дома ради мечты и добился своего. Я искренне надеюсь, что после сегодняшнего дня множество мальчишек отправятся в баскетбольные секции, потому что они или их родители увидели, как сегодня Дёмин попал в НБА!

Хочется верить, что сегодня началась новая глава в истории нашего баскетбола. Очень ждём того дня, когда российские клубы снова вернутся в еврокубки, а сборной позволят участвовать в официальных международных турнирах. Сегодня можно быть наивным и выражать свои надежды.