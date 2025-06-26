Никогда такого не было: первый россиянин в топ-10 драфта НБА. Что дальше для Егора Дёмина?

26 июня 2025 года навсегда можно вписать в историю российского баскетбола! 19-летний Егор Дёмин оказался в НБА — «Бруклин Нетс» выбрал нашего таланта на драфте. Парень из Москвы проделал путь от столичной школы «Тринта», академии мадридского «Реала», университета Бригама Янга (BYU) до лучшей лиги мира.

«Бруклин» в своей истории был очень сильно связан с Россией. Во-первых, клубом долгое время владел Михаил Прохоров. Во-вторых, в команде в разное время играли Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов — легенды российского баскетбола. Для полного супернабора не хватило только Алексея Шведа, который выступал за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Теперь настало время Дёмина сиять в лиге.

Большинство экспертов и аналитиков драфта пророчили Дёмину выбор ближе к концу лотереи — ближе к 14-му пику. Правда, на протяжении долгого времени ходили слухи, что «Бруклин» проявляет сильный интерес к россиянину. Если и была команда в топ-10, которая могла выбрать Егора, это однозначно были «сети». Тем более штаб клуба был несказанно рад своему выбору, аплодируя всем составом в комнате. Значит, руководство действительно верит в потенциал нашего таланта.

Фото: Кадр из трансляции

«Бруклин» находится в стадии перестройки, но команда обладает отличным менеджментом. Генеральный менеджер Шон Маркс уже давно зарекомендовал себя на уровне НБА своими точными и выверенными решениями. Именно он восстановил «Нетс» после ужасного обмена Гарнетта и Пирса в стан «сетей». Нельзя забывать и о Жорди Фернандесе. Тренер успешно выступал со сборной Канады по баскетболу, а в прошлом сезоне возглавил «Бруклин». Специалист ушёл с поста главного в «кленовых листьях», поэтому теперь можно полностью посвящать себя клубу, что очень хорошо, ведь Фернандес — очень перспективный и современный тренер, который ценит универсализм. Дёмин как раз подходит под критерии Жорди.

Хоть «Бруклин» пока и не входит в число лучших клубов Восточной конференции, но в команде есть очень сильные игроки. Например, Кэмерон Томас, Николас Клэкстон, Д'Анджело Расселл и Кэмерон Джонсон. Томас — одарённый скорер, который может завершать с любых позиций. Уже можно смело представить, как Дёмин будет находить Кэма в разных точках на паркете своими радиоуправляемыми передачами.

Отдельно стоит сказать и о том, что «Бруклин» взял Нолана Траоре на этом драфте под 19-м пиком. Дёмин встречался с французом дважды в финале молодёжной Евролиги, когда выступал за мадридский «Реал», и оба раза побеждал. Теперь этим двоим придётся делить паркет. Но это к лучшему, так как они выполняют совсем разные функции в игре. Дёмин — про передачи и организацию игры с периодическими врывами в «краску», Нолан — больше про набор очков.

На самом деле «Бруклин» — один из лучших вариантов для Егора во всей лиге. В команде нет явно выраженного классического разыгрывающего. Как ни крути, Расселл — больше комбо-гард, делающий ставку на набор очков, а не на полное погружение в построение игры. Появление Дёмина в команде даст ей возможность играть иначе. К тому же для россиянина открывается отличный простор для прогресса. Своё игровое время он точно должен получить, а что ещё нужно молодому парню? Только играть — больше ничего.

Мы стали свидетелями истории, ранее никогда игрок из России не уходил в топ-10 драфта НБА. Дёмин стал первым и пока единственным. Осталось оправдать возложенные ожидания, но Егор из тех, кто цепляется за каждый шанс и будет делать всё возможное, чтобы не упасть в грязь лицом. Первой проверкой станет Летняя лига НБА, которая стартует 10 июля. Там-то можно будет увидеть всю молодёжь «Бруклина» в действии. Удачи нашему таланту!