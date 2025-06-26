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Будущее Егора Демина в Бруклин Нетс после драфта НБА — 2025: что следует знать о новой команде россиянина и какие перспективы

Никогда такого не было: первый россиянин в топ-10 драфта НБА. Что дальше для Егора Дёмина?
Никита Бирюков
Что дальше для Егора Дёмина?
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Главные цели сейчас — усердные тренировки, обучение и максимальное включение в процесс.

26 июня 2025 года навсегда можно вписать в историю российского баскетбола! 19-летний Егор Дёмин оказался в НБА — «Бруклин Нетс» выбрал нашего таланта на драфте. Парень из Москвы проделал путь от столичной школы «Тринта», академии мадридского «Реала», университета Бригама Янга (BYU) до лучшей лиги мира.

Егор Дёмин Подробнее

«Бруклин» в своей истории был очень сильно связан с Россией. Во-первых, клубом долгое время владел Михаил Прохоров. Во-вторых, в команде в разное время играли Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов — легенды российского баскетбола. Для полного супернабора не хватило только Алексея Шведа, который выступал за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Теперь настало время Дёмина сиять в лиге.

Большинство экспертов и аналитиков драфта пророчили Дёмину выбор ближе к концу лотереи — ближе к 14-му пику. Правда, на протяжении долгого времени ходили слухи, что «Бруклин» проявляет сильный интерес к россиянину. Если и была команда в топ-10, которая могла выбрать Егора, это однозначно были «сети». Тем более штаб клуба был несказанно рад своему выбору, аплодируя всем составом в комнате. Значит, руководство действительно верит в потенциал нашего таланта.

Фото: Кадр из трансляции

«Бруклин» находится в стадии перестройки, но команда обладает отличным менеджментом. Генеральный менеджер Шон Маркс уже давно зарекомендовал себя на уровне НБА своими точными и выверенными решениями. Именно он восстановил «Нетс» после ужасного обмена Гарнетта и Пирса в стан «сетей». Нельзя забывать и о Жорди Фернандесе. Тренер успешно выступал со сборной Канады по баскетболу, а в прошлом сезоне возглавил «Бруклин». Специалист ушёл с поста главного в «кленовых листьях», поэтому теперь можно полностью посвящать себя клубу, что очень хорошо, ведь Фернандес — очень перспективный и современный тренер, который ценит универсализм. Дёмин как раз подходит под критерии Жорди.

Хоть «Бруклин» пока и не входит в число лучших клубов Восточной конференции, но в команде есть очень сильные игроки. Например, Кэмерон Томас, Николас Клэкстон, Д'Анджело Расселл и Кэмерон Джонсон. Томас — одарённый скорер, который может завершать с любых позиций. Уже можно смело представить, как Дёмин будет находить Кэма в разных точках на паркете своими радиоуправляемыми передачами.

Отдельно стоит сказать и о том, что «Бруклин» взял Нолана Траоре на этом драфте под 19-м пиком. Дёмин встречался с французом дважды в финале молодёжной Евролиги, когда выступал за мадридский «Реал», и оба раза побеждал. Теперь этим двоим придётся делить паркет. Но это к лучшему, так как они выполняют совсем разные функции в игре. Дёмин — про передачи и организацию игры с периодическими врывами в «краску», Нолан — больше про набор очков.

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На самом деле «Бруклин» — один из лучших вариантов для Егора во всей лиге. В команде нет явно выраженного классического разыгрывающего. Как ни крути, Расселл — больше комбо-гард, делающий ставку на набор очков, а не на полное погружение в построение игры. Появление Дёмина в команде даст ей возможность играть иначе. К тому же для россиянина открывается отличный простор для прогресса. Своё игровое время он точно должен получить, а что ещё нужно молодому парню? Только играть — больше ничего.

Мы стали свидетелями истории, ранее никогда игрок из России не уходил в топ-10 драфта НБА. Дёмин стал первым и пока единственным. Осталось оправдать возложенные ожидания, но Егор из тех, кто цепляется за каждый шанс и будет делать всё возможное, чтобы не упасть в грязь лицом. Первой проверкой станет Летняя лига НБА, которая стартует 10 июля. Там-то можно будет увидеть всю молодёжь «Бруклина» в действии. Удачи нашему таланту!

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