Что мы узнали о драфте НБА — 2025

Болельщики приходят на драфт, чтобы увидеть, как мечты обретают форму контрактов. Но иногда судьба выбирает другой путь. В этом году мечта вышла не из «зелёной комнаты», а из зала. Ян Ханьсэнь, 19-летний центровой из Китая, пришёл на драфт зрителем, а ушёл — выбранным в первом раунде. Вместо того чтобы сидеть за кулисами рядом с топ-проспектами, он стоял на трибуне в ослепительно белом костюме, когда услышал, что «Портленд» выбрал его под 16-м номером. Это был самый неожиданный момент мероприятия — и, возможно, лучший символ драфт-ночи: не так важно, где ты находишься, главное, чтобы твоя команда знала, где тебя искать.

«Блэйзерс» заранее договорились с «Мемфисом» о нужном пике: выбрали Седрика Кауарда под 11-м номером и сразу обменяли его на 16-й выбор, два пика второго раунда и незащищённый пик-2028. Ханьсэнь не просто крупный игрок с ростом 218 см и отличным видением площадки, но и опытный баскетболист, уже выступавший на взрослом уровне в китайской CBA. Почти никто не ожидал его так рано в первом раунде, включая самого Ханьсэня: ему прочили конец первого или даже второй раунд, а с представителями «Портленда» он встретился впервые всего месяц назад — однако этого оказалось достаточно.

И это лишь одна из многих необычных историй. Драфт начался предсказуемо, но вскоре превратился в настоящий калейдоскоп: быстрые обмены, неожиданные решения, логика которых известна только фронт-офисам. Четвёртым пиком «Шарлотт» выбрал Кона Нуппеля из «Дьюка» — вроде бы всё штатно. Однако уже следующий выбор удивил: «Юта» взяла Эйса Бэйли, хотя тот даже не встречался с клубом до драфта. Это выглядело как импровизация, но «Джаз» уверены в своих скаутах. Сам Бэйли признался, что мало знает о Юте, однако добавил: «Там бывает и холодно, и жарко» — и это уже неплохое начало.

Первые три выбора на драфте прошли без неожиданностей. Купер Флэгг отправился в «Даллас», Дилан Харпер пополнил ряды «Сан-Антонио», где теперь формируется интригующий квартет с Вембаньямой, Стефоном Каслом и новым партнёром. «Филадельфия» остановила свой выбор на Ви Джей Эджкомбе: перед драфтом «Сиксерс» активно пытались обменять третий пик, но не нашли подходящего варианта — в итоге приняли решение сами. Теперь у них взрывное сочетание на периметре: Макси, Маккейн, Эджкомб. Если им удастся найти баланс — будет на что посмотреть.

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Дальше события развивались по привычному сценарию: Тре Джонсон отправился в «Вашингтон», Джеремайя Фирс — в «Нью-Орлеан», а Егор Дёмин стал игроком «Бруклина». Для наших болельщиков это особенно интересно: в Дёмине скауты видят плеймейкера с ростом 2 м и нестандартным баскетбольным интеллектом. «Торонто» выбрал Коллина Маррей-Бойлса, а 10-й пик достался «Финиксу», который получил Хамана Малуача, совершив обмен с «Хьюстоном» в рамках сделки по Дюранту. «Санз» также усилились Марком Уильямсом, выменяв его у «Шарлотт» за 29-й пик, будущие активы и Мицича. Команда явно готовится к перезагрузке с новым тренером.

Главным трендом драфта стала агрессивная обменная политика. «Пеликанс» отдали 23-й выбор и будущий пик-2026 (свой или «Милуоки») ради того, чтобы подняться на 13-е место, где взяли Дерика Куина. Решение неоднозначное: «Бакс» остались без Лилларда, а их возрастной состав может привести к высокому пику. Что же получили «Хоукс»? Асу Ньюэлла. Вполне перспективный обмен с возможностью выиграть в долгосрочной перспективе.

В дальнейшем «Вашингтон» обменял свой 18-й пик (Уолтер Клейтон) на 21-й (Уилл Райли), 43-й выбор и два будущих выбора во втором раунде. «Сакраменто» получил под 24-м номером Ника Клиффорда от «Оклахомы», заплатив за это будущим первым раундом. На первый взгляд, небольшие сделки, но именно такие ходы формируют облик десятков команд на годы вперёд.

Абсолютной противоположностью истории Ян Ханьсэня стала история Дэнни Вольфа. Большинство аналитиков ждали его в районе 17-го пика, однако в итоге он провалился до 27-го, где его выбрал «Бруклин». Центровой с отличным броском, но сомнения по поводу мобильности и перспектив в НБА сыграли свою роль. Подобные падения — неотъемлемая часть драфта и важное напоминание: никакой прогноз не гарантирует тебе место в первом раунде.

Главный итог ночи — клубы становятся всё смелее и изобретательнее в управлении своими активами. Уже второй год подряд драфт проходит в два дня, что даёт фронт-офисам больше времени на анализ и корректировку стратегии между раундами. Это заметно: обмены следуют один за другим, ценность игроков и пиков меняется на ходу, а вчерашний зритель может внезапно стать будущим лицом франшизы.

Драфт — это гораздо больше, чем просто парад молодых талантов. Это момент, когда каждое управленческое решение записывается в историю, чтобы спустя годы стать поводом для обсуждений и оценок. И, возможно, спустя время будут вспоминать не только звёздных Флэгга и Харпера, но и то, как Ян Ханьсэнь в белоснежном костюме вышел с трибун, чтобы начать новую главу в НБА. А Егор Дёмин — стал причиной следить за лигой ещё больше.