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Драфт НБА — 2025, все факты о первом раунде, где Егор Дёмин был выбран Бруклин Нетс под общим восьмым номером: итоги и результаты

Что мы узнали о драфте НБА — 2025
Артемий Берстенев
Что мы узнали о драфте НБА — 2025
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Речь о первом раунде — самом значимом и захватывающем этапе.

Болельщики приходят на драфт, чтобы увидеть, как мечты обретают форму контрактов. Но иногда судьба выбирает другой путь. В этом году мечта вышла не из «зелёной комнаты», а из зала. Ян Ханьсэнь, 19-летний центровой из Китая, пришёл на драфт зрителем, а ушёл — выбранным в первом раунде. Вместо того чтобы сидеть за кулисами рядом с топ-проспектами, он стоял на трибуне в ослепительно белом костюме, когда услышал, что «Портленд» выбрал его под 16-м номером. Это был самый неожиданный момент мероприятия — и, возможно, лучший символ драфт-ночи: не так важно, где ты находишься, главное, чтобы твоя команда знала, где тебя искать.

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«Блэйзерс» заранее договорились с «Мемфисом» о нужном пике: выбрали Седрика Кауарда под 11-м номером и сразу обменяли его на 16-й выбор, два пика второго раунда и незащищённый пик-2028. Ханьсэнь не просто крупный игрок с ростом 218 см и отличным видением площадки, но и опытный баскетболист, уже выступавший на взрослом уровне в китайской CBA. Почти никто не ожидал его так рано в первом раунде, включая самого Ханьсэня: ему прочили конец первого или даже второй раунд, а с представителями «Портленда» он встретился впервые всего месяц назад — однако этого оказалось достаточно.

И это лишь одна из многих необычных историй. Драфт начался предсказуемо, но вскоре превратился в настоящий калейдоскоп: быстрые обмены, неожиданные решения, логика которых известна только фронт-офисам. Четвёртым пиком «Шарлотт» выбрал Кона Нуппеля из «Дьюка» — вроде бы всё штатно. Однако уже следующий выбор удивил: «Юта» взяла Эйса Бэйли, хотя тот даже не встречался с клубом до драфта. Это выглядело как импровизация, но «Джаз» уверены в своих скаутах. Сам Бэйли признался, что мало знает о Юте, однако добавил: «Там бывает и холодно, и жарко» — и это уже неплохое начало.

Первые три выбора на драфте прошли без неожиданностей. Купер Флэгг отправился в «Даллас», Дилан Харпер пополнил ряды «Сан-Антонио», где теперь формируется интригующий квартет с Вембаньямой, Стефоном Каслом и новым партнёром. «Филадельфия» остановила свой выбор на Ви Джей Эджкомбе: перед драфтом «Сиксерс» активно пытались обменять третий пик, но не нашли подходящего варианта — в итоге приняли решение сами. Теперь у них взрывное сочетание на периметре: Макси, Маккейн, Эджкомб. Если им удастся найти баланс — будет на что посмотреть.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дальше события развивались по привычному сценарию: Тре Джонсон отправился в «Вашингтон», Джеремайя Фирс — в «Нью-Орлеан», а Егор Дёмин стал игроком «Бруклина». Для наших болельщиков это особенно интересно: в Дёмине скауты видят плеймейкера с ростом 2 м и нестандартным баскетбольным интеллектом. «Торонто» выбрал Коллина Маррей-Бойлса, а 10-й пик достался «Финиксу», который получил Хамана Малуача, совершив обмен с «Хьюстоном» в рамках сделки по Дюранту. «Санз» также усилились Марком Уильямсом, выменяв его у «Шарлотт» за 29-й пик, будущие активы и Мицича. Команда явно готовится к перезагрузке с новым тренером.

Главным трендом драфта стала агрессивная обменная политика. «Пеликанс» отдали 23-й выбор и будущий пик-2026 (свой или «Милуоки») ради того, чтобы подняться на 13-е место, где взяли Дерика Куина. Решение неоднозначное: «Бакс» остались без Лилларда, а их возрастной состав может привести к высокому пику. Что же получили «Хоукс»? Асу Ньюэлла. Вполне перспективный обмен с возможностью выиграть в долгосрочной перспективе.

В дальнейшем «Вашингтон» обменял свой 18-й пик (Уолтер Клейтон) на 21-й (Уилл Райли), 43-й выбор и два будущих выбора во втором раунде. «Сакраменто» получил под 24-м номером Ника Клиффорда от «Оклахомы», заплатив за это будущим первым раундом. На первый взгляд, небольшие сделки, но именно такие ходы формируют облик десятков команд на годы вперёд.

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Абсолютной противоположностью истории Ян Ханьсэня стала история Дэнни Вольфа. Большинство аналитиков ждали его в районе 17-го пика, однако в итоге он провалился до 27-го, где его выбрал «Бруклин». Центровой с отличным броском, но сомнения по поводу мобильности и перспектив в НБА сыграли свою роль. Подобные падения — неотъемлемая часть драфта и важное напоминание: никакой прогноз не гарантирует тебе место в первом раунде.

Главный итог ночи — клубы становятся всё смелее и изобретательнее в управлении своими активами. Уже второй год подряд драфт проходит в два дня, что даёт фронт-офисам больше времени на анализ и корректировку стратегии между раундами. Это заметно: обмены следуют один за другим, ценность игроков и пиков меняется на ходу, а вчерашний зритель может внезапно стать будущим лицом франшизы.

Драфт — это гораздо больше, чем просто парад молодых талантов. Это момент, когда каждое управленческое решение записывается в историю, чтобы спустя годы стать поводом для обсуждений и оценок. И, возможно, спустя время будут вспоминать не только звёздных Флэгга и Харпера, но и то, как Ян Ханьсэнь в белоснежном костюме вышел с трибун, чтобы начать новую главу в НБА. А Егор Дёмин — стал причиной следить за лигой ещё больше.

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