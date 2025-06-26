Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Дёмин может заработать за карьеру в НБА?

В последние годы в НБА не было особого доверия к российским баскетболистам, но теперь ситуация меняется: один из наших соотечественников впервые за долгое время вошёл в топ-10 драфта. Восьмым номером восемь лет назад был выбран Франк Нтиликина, который сейчас остался без контракта в НБА. Теперь же восьмым стал Егор Дёмин — 19-летний защитник, которого «Бруклин Нетс» планирует развивать как будущего игрока стартовой пятёрки. Сумма его первого контракта фиксированная и зависит от места на драфте, а вот потолок его будущих заработков — практически неограничен. Если всё сложится удачно, Дёмин способен стать самым высокооплачиваемым российским спортсменом в истории.

На старте карьеры он подпишет стандартное четырёхлетнее соглашение новичка: за первый сезон, согласно данным Spotrac, он получит $ 6 889 200 — это примерно 4,45% от общего потолка зарплат лиги. На второй год зарплата немного вырастет — до $ 7,2 млн, затем — до $ 7,6 млн и $ 9,6 млн при реализации клубных опций. За четыре года сумма составит чуть более $ 30 млн — внушительная сумма для 22-23-летнего игрока, не учитывая возможные рекламные контракты и бонусы. Но действительно большие деньги в НБА появляются позже.

Через три года у Дёмина появится возможность заключить новое соглашение. Здесь многое будет зависеть от его прогресса. Если Егор выйдет на уровень звезды, то будет претендовать на максимальный контракт — 25% от потолка зарплат, что через три года может обернуться пятилетним соглашением на сумму свыше $ 200 млн, со средней зарплатой более $ 40 млн в год. Если же станет надёжным игроком основы, но не звездой, Егор может повторить путь Николаса Клэкстона, также выступающего за «Нетс»: его новая зарплата составила $ 25 млн в год. Для Дёмина это может означать контракт на четыре-пять лет с ежегодной зарплатой от $ 25 до $ 35 млн — то есть от $ 100 до $175 млн за срок соглашения.

Даже по самому сдержанному прогнозу второй контракт может принести Дёмину порядка $ 150 млн — сумму, сопоставимую с доходами Александра Овечкина за десятилетия и почти в двое превышающую все заработки Тимофея Мозгова в НБА.

Егор Дёмин, драфт НБА — 2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

К моменту завершения второго контракта Егору будет около 29 лет — именно в этом возрасте большинство баскетболистов достигают своего пика. Если он продолжит прогрессировать и останется здоровым, вполне возможен ещё один крупный контракт — например, на четыре года и $ 140-180 млн. Здесь многое зависит от его роли в команде, статуса в лиге и, конечно, состояния здоровья. Подобные соглашения получают те, кто стабильно приносит результат.

К завершению карьеры суммы контрактов, как правило, сокращаются, но и здесь за два–три сезона можно получить дополнительно $ 20-40 млн.

Таким образом, финансовая траектория может выглядеть так:

контракт новичка: ~$ 30 млн;

второй контракт: ~$ 150 млн;

третий и последующие: ~$ 180 млн.

В совокупности это около $ 360 млн только за игровую карьеру, не считая бонусов, рекламных контрактов и возможных доходов после завершения выступлений.

Для сравнения:

Овечкин зарабатывает $ 9,5 млн за сезон.

Хабиб Нурмагомедов получил $ 11,5 млн за всю карьеру в UFC — сумма оценочная.

У Марии Шараповой $ 38,8 млн призовых, а общие доходы с учётом спонсорских контрактов оцениваются в $ 285-325 млн.

Тимофей Мозгов за восемь лет в НБА заработал $ 82 млн.

Даже при осторожном прогнозе Дёмин может не просто догнать этих звёзд, но и значительно их опередить. Сейчас он ещё не суперзвезда, однако главное для него — стабильное развитие и отсутствие серьёзных травм. Контракт новичка лишь первый шаг на длинном пути. Всё остальное — вопрос времени и труда.

Финансовые возможности у игроков такого уровня сегодня выше, чем когда-либо. И если у Дёмина всё сложится, то через 15 лет его имя будет звучать не только в спортивных сводках, но и в рейтингах самых успешных российских спортсменов.