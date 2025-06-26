Есть ли у Егора Дёмина будущее в «Бруклине»? Давайте взглянем на ситуацию без иллюзий

Играть в «Монополию» можно по-разному. Одни скупают всё, что видят, надеясь, что удача рано или поздно им улыбнётся. Другие действуют точечно, строя продуманную стратегию и делая ставку на стабильность. Сегодняшние «Нетс» ближе ко второму варианту: у команды было пять пиков первого раунда драфта — 2025, целая гора активов, но отсутствуют структура, чёткая идея и даже ощущение, что в клубе есть понимание, как этим богатством распорядиться. Именно в этот хаотичный механизм попадает Егор Дёмин — и только с учётом этого контекста стоит оценивать его переход.

При этом сам выбор нельзя назвать неожиданным. Дёмин — один из самых нестандартных международных проспектов последних лет: у него уже есть рост, видение площадки, умение работать с мячом. В BYU он провёл вот такой сезон: 10,6 очка, 5,5 передачи и 3,9 подбора при относительно достойной реализации (41,2%). Да, с броском у него пока проблемы, а защита нестабильна, но, если клуб готов вкладываться в развитие, это тот случай, когда риск может оправдаться.

Сложность в том, что «Бруклин», вероятно, не лучшая платформа для раскрытия таких нестандартных плеймейкеров. В сезоне-2023/2024 команда одержала 32 победы, в сезоне-2024/2025 — уже 26. Перестройка идёт полным ходом, однако её логика остаётся туманной: пики копятся, молодёжи становится больше, а результаты только ухудшаются. В новом сезоне от «Нетс» вновь не ждут побед — клубу в очередной раз предстоит не выигрывать, а учиться.

Свеженький главный тренер Жорди Фернандес пришёл с репутацией специалиста по работе с молодыми игроками — и этот навык очень пригодится: теперь в ротации не только Егор Дёмин, но и Дарик Уайтхед, Ноа Клауни, Кэмерон Томас — все они на разном этапе развития, однако объединены общей проблемой нестабильности. Ветераны вроде Мелтона, Расселла и Клэкстона смогут обеспечить минимальный уровень конкуренции, но в долгосрочной перспективе не станут лицом команды. Всё внимание будет сосредоточено на молодёжи — в том числе и на россиянине.

Егор Дёмин, драфт НБА — 2025 Фото: Getty Images

Ожидания от Дёмина довольно понятны: вести мяч, запускать атаки, работать над броском и учиться справляться с давлением НБА. Вряд ли это получится с ходу — потери и проблемы с броском не исчезнут за одну предсезонку. Однако для него куда важнее не мгновенный результат, а объём проделанной работы. Если к январю он будет стабильно выходить на площадку по 25-30 минут и лучше чувствовать ритм лиги — это уже станет серьёзным шагом вперёд.

Впрочем, пожалуй, главное в этой истории не сам игрок, а та среда, в которую он попадает. Вокруг «Бруклина» складывается парадоксальная ситуация: ресурсов в избытке, а реального толка — почти никакого. Пять пиков первого раунда смотрятся внушительно , однако без чёткой стратегии всё превращается в своеобразную лотерею, где никто не знает, что окажется призом. Если клуб не выстраивает системный подход, драфтовый капитал рискует остаться набором случайностей. А в НБА за случайности редко вознаграждают победами.

На этом фоне появляются всё более конкретные вопросы: кто здесь лидер? На кого из молодых стоит делать ставку, а кого — использовать в обменах? Кэмерон Томас — отличный скорер, но не плеймейкер. Клауни физически уже готов к лиге, однако в тактическом плане ещё сыроват. Уайтхед всё никак не выйдет на свой уровень. Дёмин — с интересным потенциалом, но с целым рядом вопросов. Ни один из них пока не выглядит игроком, вокруг которого можно строить будущее клуба. Перед Жорди Фернандесом стоит сложная дилемма: пытаться вылепить команду из неопределённых молодых талантов или положиться на опыт ветеранов, рискуя при этом затормозить развитие перспективных ребят.

В этом контексте Дёмин не просто ещё один интересный новичок. Он становится своеобразным индикатором всей концепции «Нетс». Если его удастся грамотно встроить в командную игру, возможно, у клуба действительно появится вектор развития. Если нет — это будет ещё один пример того, как яркий, нестандартный игрок оказался не в то время и не в том месте. Сравнения с Джошем Гидди здесь не случайны: тот же высокий баскетболист с умом и нестабильностью, только в «Оклахоме» его талант смогли раскрыть и затем обменяли в «Чикаго», а в «Бруклине» такие попытки, кажется, не делались ни с кем.

Больше всего настораживает отсутствие внятной философии. У команды нет узнаваемого стиля в атаке, нет слаженной обороны, нет личности, вокруг которой строилась бы культура клуба. В будущем освободится платёжная ведомость, но пока нет ни одной причины, почему сюда захочет прийти звезда. Стратегия «Бруклина» сейчас — это скорее ставка на то, что из хаоса вдруг образуется порядок. Однако в современной НБА такие чудеса случаются редко.

«Нетс» сегодня совсем не похожи на «Оклахому», где каждая деталь вписана в единую систему. Это скорее картина-пазл, в которой есть все детали, вот только никто не знает, что должно получиться в итоге. Пока руководство просто продолжает собирать активы, не предлагая ясного плана действий, шансы клуба вернуться в число претендентов на что-то серьёзное будут оставаться чисто теоретическими. И разговоры вокруг «Нетс» будут идти не о больших целях, а о новых шансах на высокий выбор на драфте. Но… наблюдаем!