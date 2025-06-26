За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте

Уверен, большинство из вас испытали позитивные эмоции после прошедшего драфта. Егор Дёмин был выбран под очень высоким, рекордным для российских игроков номером — и это не может не вызывать гордость за нашего баскетболиста. Но если вы внимательно следили за событиями первого раунда, то наверняка возникли вопросы о будущем. Всё дело в решениях, которые принял «Бруклин» этой ночью.

У «Нетс» было целых пять пиков первого раунда. Довольно иронично, если учитывать, как долго франшиза практически не имела драфт-капитала после безумных обменов времён Михаила Прохорова. Именно Шон Маркс, нынешний генеральный менеджер, разгребал эту тяжелейшую ситуацию и довольно быстро справился с перестройкой, собрав симпатичный коллектив, который вышел в плей-офф в сезоне-2018/2019.

Но затем «Бруклин» вновь решил ускорить процесс и собрать «Большое трио» суперзвёзд: Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена. Полагаю, напоминать, чем всё это закончилось, не нужно.

Шон Маркс Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Минувший сезон «Нетс» намеренно пытались танковать, хотя делали это не слишком убедительно, состав у команды всё ещё был неплох, поскольку не все ценные активы были обменяны. Но именно этим летом «Бруклин» официально начинает шоковую перезагрузку.

И вот мы снова на драфте, на этот раз – 2025 года. У «Бруклина» пять пиков в первом раунде. Все ожидают, что «Нетс» используют эти активы, чтобы обменяться на более высокий выбор, получить молодого перспективного игрока или вложиться в будущие драфты. Но нет, «Нетс» решают использовать все пять пиков, что стало рекордом НБА!

Сначала «Бруклин» выбирает Егора Дёмина значительно раньше, чем предполагалось. Да, россиянин отлично проявил себя на комбайне, однако как будто бы всё равно есть большие сомнения, что кто-то ещё собирался выбирать его так рано. Можно было бы поступить рациональнее — обменять пик на более низкий и всё равно заполучить Дёмина. Но ладно, этот шаг можно оправдать: зачем усложнять и рисковать? Окей, принято.

Нолан Траоре Фото: David Grau/Getty Images

Затем «Нетс» выбирали под 19-м номером и приняли решение задрафтовать Нолана Траоре. Интересный выбор — француз, являющийся… плеймейкером с нестабильным броском. Напомню, Егор, несмотря на свой рост, по сути, тоже играет роль разыгрывающего, но пока с очень посредственным броском (хотя и с надеждой на прогресс).

Хорошо, допустим. Траоре в концовке сезона действительно продемонстрировал улучшения в бросковой технике, и можно представить его в связке с Дёминым. Тем более под 22-м номером «Бруклин» выбирает атлетичного форварда с броском — Дрейка Пауэлла, который хорошо дополняет и Егора, и Траоре.

Но затем у «Бруклина» остался сдвоенный пик. Многие всё ещё ожидали обмена вплоть до момента, когда Шэмс Чарания сообщил: «Нетс» планируют использовать все свои выборы. И вот наступает черёд 26-го пика, и… команда выбирает ещё одного плеймейкера — Бена Сарафа, которого в мок-драфтах чаще всего отправляли во второй раунд. Его телевизионщики в шутку назвали израильским Д’Анджело Расселлом, между прочим.

Бен Сараф Фото: Harry Langer/Getty Images

В чём его плюсы? Высокий (198 см) защитник с хорошим пасом. А минусы? Всё тот же нестабильный бросок. Ничего не напоминает? А под 27-м пиком «Нетс» берут Дэнни Вольфа — интересного центрового, который тоже склонен к плеймейкингу, любит быть с мячом в руках и даже разыгрывает пик-н-роллы в роли болл-хендлера!

В итоге «Бруклин» задрафтовал трёх игроков задней линии, ориентированных на создание игры, но не отличающихся стабильным броском. Именно поэтому ряд экспертов уже оценили драфт команды как провальный. И это тревожно сразу в нескольких аспектах — особенно для Егора.

Если все эти игроки были выбраны для конкуренции между собой, то Дёмину, возможно, придётся ограничиться короткими отрезками на паркете, без «ключей» от нападения команды и без достаточного времени с мячом. А если Шон Маркс рассчитывает, что они смогут играть вместе — возникает хаос. У «Бруклина» окажется сразу несколько игроков, которым жизненно необходим мяч, так ещё и при этом ни один из них пока не может похвастаться стабильным броском.

Егор Дёмин сразу после того, как был задрафтован «Бруклином» Фото: Sarah Stier/Getty Images

Можно смириться с тем, что Егор не будет много побеждать в ближайшие пару лет — это нормально. Однако очень хочется, чтобы, попав в «долгострой», он всё же получил право на управление атакой. Именно в этом россиянин раскрывается наилучшим образом. Не зря его называют лучшим пасующим игроком всего драфта. А если судить по крайне странным и аномальным решениям менеджмента, у Дёмина могут возникнуть сложности даже с количеством владений.

Если попытаться представить оптимистичный сценарий, он выглядит следующим образом: у Егора на самом деле отличная техника броска, а значит, есть шанс, что процент попаданий вырастет. Дёмин — это точно не Бен Симмонс. Кроме того, он может закрывать позиции от первого до четвёртого номера. Именно так он потенциально сумеет вписаться рядом с другими «гардами», если и они подтянут бросок — как тот же Траоре, уже демонстрирующий прогресс.

В целом вопросов хватает — и к текущему состоянию франшизы, и к её управлению, и к составу. Но будем надеяться, что Егор справится со всеми вызовами. Главное сейчас — закрепиться в НБА, а через два-три года — подписать полноценный долгосрочный контракт. А дальше возможно всё: в этой лиге обмены случаются постоянно.