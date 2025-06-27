В элите баскетбола — ещё один россиянин. Какие шансы у Владислава Голдина в НБА?

Если бы Владислава Голдина сравнивали с автомобилем, он вряд ли оказался бы стремительным спорткаром. Скорее, это был бы надёжный внедорожник — тот, кто не боится трудностей, готов работать в самых непростых условиях и всегда довезёт команду туда, куда другие не рискнут отправиться. Такие игроки особенно органично смотрятся в системе «Майами Хит»: не самые эффектные, не самые быстрые, но именно те, кто чётко и стабильно выполняет свою задачу.

На драфте — 2025 имя Голдина осталось за кадром, но уже спустя 10 минут после его завершения стало известно: «Майами» подписал с российским центровым двусторонний контракт. Формально это не полноценное соглашение НБА — Голдин будет разрываться между основной командой и фарм-клубом, способен сыграть до 50 матчей за главную команду за сезон, а остальное время проведёт в G-лиге. По сути — это испытательный срок. Но именно по такой схеме «Хит» не раз находили будущих ключевых игроков, становившихся частью команды на долгие годы.

Голдину 24 — по меркам новичков это солидный возраст. В НБА обычно делают ставку на молодёжь, стремясь воспитать будущих звёзд, но у россиянина уже за плечами серьёзный опыт. И в этом его преимущество: лига полна молодых, «сырых» игроков, а вот центровой, который прошёл путь от резервиста Техасского технологического университета до лидера «Флориды Атлантик», «Мичиган Вулверинз» и MVP Big Ten, выделяется зрелостью, самоотдачей и надёжной, выверенной игрой.

Владислав Голдин, драфт-комбайн НБА — 2025 Фото: Getty Images

Голдин не из тех, кто будет удивлять публику эффектными моментами. Его игра — это умение ставить качественные заслоны, бороться за подборы, надёжно страховать партнёров и грамотно контролировать «краску». К тому же он заметно прибавляет: стал уверенно завершать атаки обеими руками, освоил броски с дистанции и постепенно повышает их точность. Всё это не остаётся без внимания — особенно для скаутов клубов, которые ценят не статус на драфте, а трудолюбие и профессионализм.

Конечно, у Голдина есть и недостатки. Он не отличается скоростью, а в НБА медленные «большие» нередко становятся уязвимым звеном, особенно при защите по периметру. В атаке ему не хватает креативности, нестандартных решений, а стабильность дальнего броска только формируется. Не стоит забывать и про возраст: потенциал для развития ограничен, и это обязательно будет учитываться.

Однако если где-то и умеют раскрывать подобных игроков по максимуму, то это во Флориде. Здесь работа с незадрафтованными баскетболистами возведена в ранг искусства. В то время как в других командах таких игроков приглашают на Летнюю лигу скорее формально, в «Хит» каждому разрабатывают индивидуальную программу, развивают, адаптируют, доводят до нужной кондиции. Не случайно каждое лето в «Майами» кто-то из безымянных новичков неожиданно пробивается в ротацию. Потому что здесь ценят не хайп, а пользу для команды.

Владислав Голдин, сезон-2024/2025 NCAA Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images

Не нужно далеко ходить за примерами. В сезоне-2021/2022 четверо из пяти лидеров «Хит» по количеству сыгранных матчей были незадрафтованными, а на их счету оказалось почти 40% всех командных очков. В одной из встреч с «Орландо» именно такие игроки набрали 83 очка — один из лучших результатов сезона. А уже в кампании-2023/2024 «Майами» стал первым клубом в истории, который с как минимум пятью незадрафтованными баскетболистами в ротации завершил регулярку с положительным балансом побед. Подобного не удавалось никому другому.

В чём секрет? Всё дело в системе. В «Хит», как уже упоминалось ранее, каждому новичку подбирают индивидуальную траекторию развития. Достаточно вспомнить, как Гэйб Винсент пришёл в команду атакующим защитником, а спустя два года уже играл в плей-офф в роли универсального разыгрывающего. Или историю Макса Страса, которого едва ли кто-то рассматривал как игрока НБА, а он стал незаменимым элементом в схемах Споэльстры. В «Майами» не ждут чудес, а кропотливо создают их сами.

Особую роль играет и человеческий подход. Атмосфера в клубе — это не просто красивые слова о «семье», а действительно выстроенная поддерживающая среда. Наставничество, помощь в адаптации, уважение к труду — здесь это реальность. Ветераны команды не ограничиваются ролью болельщиков на скамейке, они активно участвуют в жизни новичков, подсказывают, направляют, помогают за пределами площадки. Юдонис Хаслем стал воплощением этих принципов — его ценят не за сухую статистику, а за влияние на коллектив. Культура, в которой шанс получают те, кто готов работать до конца и не сдаётся перед трудностями.

Что дальше? Голдина ждёт тренировочные сборы, а затем — выступление на Летней лиге. Его главная задача там — доказать, что он не очередной «большой», а баскетболист, способный приносить ощутимую пользу в конкретных игровых ситуациях. Если справится — получит свой шанс в основной ротации на регулярный сезон. Если нет — проведёт время в G-лиге, получит необходимые рекомендации и, возможно, приблизится к полноценному контракту. Для него это вполне реальный путь.

Американские эксперты уже называют Голдина «игроком, который точно пригодится» — и это звучит как комплимент. В реалиях лиги, где каждый день происходят сенсации, именно такие надёжные и полезные исполнители чаще всего выходят на первый план. Голдин — один из них. И если где-то и может начаться история русского центрового, который без громких заголовков сумел завоевать своё место в НБА, то это, безусловно, «Майами».