Не нравится? Привыкай! В НБА не пляшут под дудку капризных новичков и их агентов

Имя Эйса Бэйли прозвучало под пятым номером драфта, его реакция оказалась лучше любых слов — ни намёка на радость или воодушевление, лишь сдержанное разочарование. Было очевидно: он рассчитывал на другой исход и явно не грезил о переезде в Солт-Лейк-Сити. Такие моменты на драфте — редкость, однако этот был особенно показателен: дебютант не скрывает недовольства выбором, команда обо всём прекрасно осведомлена, но идёт на этот шаг осознанно.

За плечами у «Юты» худший сезон в истории клуба: 65 поражений, разваленный состав и пятое место в лотерее, что воспринималось почти как злой рок. В такой ситуации делать «безопасный» выбор — значит навечно застрять в посредственности. Бэйли, возможно, не самый предсказуемый проспект, зато, безусловно, один из самых одарённых: высокий, скоростной, с поставленным броском и великолепной атлетикой. Его потолок — уровень Матча всех звёзд. Однако всё упирается в сложный характер и непростое окружение.

Вся преддрафтовая кампания Бэйли была похожа на скрытую партию в шахматы против нежелательных клубов. Он проигнорировал все командные просмотры, включая назначенную встречу с «Филадельфией». Его агент Омар Купер выстраивал стратегию так, будто речь шла о размещении рекламного контракта, а не о старте карьеры в лиге. Для клубов второго эшелона вроде «Юты» в этом уравнении попросту не нашлось места.

У руководства «Джаз» — своя философия. Дэнни Эйндж, Джастин Зэник и Остин Эйндж не привыкли поддаваться внешнему давлению. Когда пришло время расставаться с Донованом Митчеллом, они отправили его не в Нью-Йорк, как того ждал весь рынок, а в Кливленд — и сейчас действуют столь же хладнокровно. На драфте взяли того, кого посчитали лучшим из доступных, не обращая внимания на капризы игрока и его агента. Всё остальное — лишь фон.

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Система тренера Уилла Харди строится на умении мыслить на площадке, двигаться без мяча и ловко бросать. Именно в его руках Лаури Маркканен раскрылся по-новому и стал лидером. Бэйли по своим данным и навыкам идеально вписывается в этот пазл: габариты современного винга, шутерские способности, потенциал защищаться на нескольких позициях — всё это делает его ценным активом. В «Юте» ему дадут реальный шанс, и теперь всё зависит только от самого Эйса.

Для «Джаз» непростое начало отношений с новичками не в новинку. 11 лет назад Данте Экзам, выбранный также под пятым номером, откровенно говорил о нежелании конкурировать за позицию с Трэем Бёрком. Руководство никак не отреагировало — просто держалось своего курса. Да, спустя годы оказалось, что были варианты и получше, однако стиль работы остался прежним. Да, реакция Бэйли добавила нервозности: вместо обсуждения его перспектив в системе Харди болельщики гадают — а приедет ли он вообще? Но вице-президент по развитию игроков Эйвери Брэдли уже дал понять: всех новичков ждут на выходных. Скорее всего, Бэйли не станет идти на открытый конфликт — у него попросту нет инструментов для давления. Любая попытка бойкота обернётся лишь потерей времени и репутации.

Странно было бы, если бы игрок, мечтающий о ведущей роли с самого старта, отказался от команды, где такая возможность открывается сразу. Если «Юта» не совершит громких сделок летом, у Бэйли есть все шансы выйти в стартовой пятёрке на позиции лёгкого форварда уже с первых матчей. Наверняка ему гарантированы солидные минуты — 25-30 за игру, свобода в атаке и работа с тренерским штабом, который уже доказал свою компетентность.

Эйс Бэйли перед драфтом НБА — 2025 Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Впрочем, вопрос гораздо шире, чем просто амбиции одного новичка. Это лишь очередной эпизод в длинной истории, когда агенты начинают формировать карьеру баскетболиста ещё до его дебюта в лиге. Игроков уводят от «неподходящих» клубов, скрывают медицинскую информацию, отменяют просмотры — всё ради того, чтобы оказаться в «правильной» команде и городе. Иногда эта тактика срабатывает, но чаще — нет. Ведь в НБА всё просто: тебя выбрали — играй.

Да, когда-то Стив Фрэнсис отказался ехать в Ванкувер, а Зак Лавин не скрывал раздражения после выбора «Миннесоты». Но оба вышли на площадку и начали строить свою карьеру. Деньги, престиж, конкуренция — они быстро расставляют всё по своим местам. Обычно — к лучшему. Поэтому ситуация с Бэйли не выглядит критической, хотя и вызывает вопросы.

Парадокс в том, что клуб наконец-то совершил сильный, амбициозный шаг, а болельщикам вместо воодушевления достались только слухи и сомнения. Игрок, получивший идеальный шанс для быстрого развития, показывает недовольство ещё до первого выхода на паркет. Всё это — на фоне драфта, который мог бы стать для «Юты» точкой перелома. Бэйли не первый и не последний, кто начинает неуверенно. Но если он действительно хочет стать звездой, путь один — приехать, работать, доказывать. Иначе шанс достанется другому, а «Юта» просто пойдёт дальше — там давно умеют двигаться вперёд, несмотря ни на что.