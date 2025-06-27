Россияне покоряют Америку! Девять наших игроков в следующем сезоне NCAA

После того как Егор Дёмин был задрафтован под рекордным для россиян восьмым номером, а Владислав Голдин подписал контракт с «Майами Хит», ощущаются настоящий подъём, хорошее настроение и позитив вокруг российского баскетбола, не правда ли? Успехи наших молодых игроков обсуждали даже те, кто обычно далёк от нашей любимой игры с мячом.

В НБА в целом становится всё больше иностранцев. Преимущественно это французы, но и представители других стран получают всё более широкое представительство в главной лиге мира. Теперь вот и россияне вернулись — спустя семь лет без единого нашего игрока!

Однако что дальше? Есть ли новые россияне на подходе? Судя по примеру Дёмина и Голдина, искать их стоит в NCAA — и там сейчас происходит много интересного. Сразу девять наших соотечественников будут выступать в первом дивизионе американского студенческого чемпионата. Давайте поговорим о каждом.

Егор Рыжов

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

Егор Рыжов хорошо известен многим любителям отечественного баскетбола: он нередко выходил на паркет в составе «Зенита» в Единой лиге. Центровой является воспитанником сине-бело-голубых и на юношеском уровне год за годом считался одним из главных проспектов страны. Дошло даже до того, что 20-летнего игрока вызвали в основную сборную России!

Но у «Зенита» крайне сильный состав, насыщенный легионерами с опытом игры в Евролиге и НБА. В таком коллективе, нацеленном на победу здесь и сейчас, очень сложно бороться за игровое время. Именно поэтому Рыжов отправился в США за практикой и будет выступать за Florida State — известную на всю страну студенческую программу, регулярно попадающую в «Мартовское безумие». Надеемся, там мы увидим и Егора! Пока что Рыжова нет в мок-драфтах — возможно, из-за недостатка информации у их составителей. Но есть основания надеяться, что он всё же туда попадёт: в конце концов, если тебе удаётся получить игровое время в «Зените», команде уровня Евролиги, это серьёзный показатель.

Виктор Панов

Виктор Панов Фото: Ken Inness/Zuma/ТАСС

Виктор Панов уже провёл три сезона на студенческом уровне в США, а до этого учился в американской школе. Его университетская карьера началась ещё в 2022 году, когда он начал выступать за Cal State Fullerton. Там он провёл один сезон, после чего перешёл в Daytona State College, где зарекомендовал себя и заслужил приглашение в приличную программу Drexel из Пенсильвании.

Drexel не удалось пробиться в «Мартовское безумие», а сам Панов получил травму в играх навылет. Тем не менее Виктор решил остаться в команде ещё на один сезон. И это интересно, ведь формально следующий год должен стать для россиянина последним в NCAA, однако сейчас в чемпионате активно обсуждается введение возможности остаться на пятый сезон — возможно, этим правом он и воспользуется.

Панов точно не исчез с радаров, но в мок-драфтах пока не фигурирует. Вероятно, он попробует проявить себя в Летней лиге либо отправится в Европу или другие континенты, чтобы начать профессиональную карьеру. В любом случае прогресс за последние годы у него был заметный.

Нестор Дячок

Нестор — сын исполнительного директора РФБ Владимира Дячка. В юности он занимался в школах ЦСКА и «Динамо», а также выступал за сборную России на юниорском чемпионате Европы до 16 лет. Позже было принято решение о переезде в США — там можно было совмещать баскетбол с учёбой.

Первые два сезона Нестор провёл вне элитной части студенческого баскетбола, но затем перешёл в Южную Юту, а минувший сезон отыграл за Северную Флориду — представителя первого дивизиона. Впереди у него заключительный год в NCAA, а вот дальнейший путь пока неясен — в мок-драфтах его имени тоже нет.

Даниил Глазков

Даниил Глазков и Хонор Хафф Фото: NCAA Photos via Getty Images

Даниил Глазков — высокий (198 см) разыгрывающий и воспитанник «Локомотива-Кубань». В прошлом году, в 18 лет, он решил отправиться в США и присоединился к программе Loyola Chicago. Даниил практически не пропускал матчей, но в среднем проводил на площадке лишь 6,5 минуты. Да и с реализацией пока есть проблемы — 34,1% с игры и 25% — из-за дуги.

Тем не менее уже само по себе здорово, что он получает пусть и ограниченное, но стабильное время в команде первого дивизиона с самого первого сезона. Ожидается, что он будет доступен для драфта в 2028 году — времени достаточно, чтобы прогрессировать и заявить о себе перед скаутами. Ему ведь всего 19.

Ярослав Нягу

Ярослав Нягу и Колин Портер Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Ярослав, семифутер из системы «Локо», уже несколько лет считается довольно перспективным баскетболистом. Именно поэтому его карьера в NCAA проходила в известных программах — USC, Charlotte и Jacksonville State, где он провёл минувший сезон и выходил на площадку в среднем по 12 минут.

Нягу — не про нападение и набор очков: в прошлом сезоне он набирал в среднем всего два очка за матч, но благодаря росту и массе является отличным вариантом для тех, кому нужен мощный игрок под кольцом. Он хорошо защищается, собирает подборы и не боится бороться в «краске».

Ожидаем, что Ярослав будет проводить на площадке ещё больше времени — не зря же он остался. В списках на драфт 2026 года его пока нет, но у него есть ещё год, чтобы проявить себя.

Александр Молофеев

Александр Молофеев Фото: VTB Youth League

Третий подряд выходец из «Локомотива» в нашем списке только начинает карьеру в NCAA. Александр является защитником с хорошими данными: 195 см и 80 кг. Это позволяет ему уверенно играть на подборе, а также достойно разыгрывать, выступая в роли плеймейкера.

Пока перспективы Александра неясны, но приятно, что он сразу поедет в команду первого дивизиона Louisiana-Monroe Warhawks. Было бы здорово, если бы он уже в первом сезоне получил стабильное игровое время. Для американских аналитиков Молофеев остаётся загадкой, мы вместе с ними будем внимательно следить за его прогрессом и оценивать шансы попасть в НБА.

Даниэль Зацепин

Даниэль Зацепин Фото: cskabasket.ru

Даниэль — выходец из юниорской команды ЦСКА. Вместо того чтобы продолжать карьеру в России, он решил учиться и играть в США, где провёл два сезона в ассоциации малых колледжей. Теперь пришло время для D1 и NCAA — путь Зацепина начнётся в Chicago State Cougars. В прошлом сезоне у команды были слабые результаты, но надеемся, что Даниэль поможет полностью изменить ситуацию.

Зацепин является юрким разыгрывающий ростом 191 см. Уроженец Москвы больше склонен к набору очков, чем к плеймейкингу, поэтому не набирает много передач. Это вполне нормально, это вопросы стиля, а вот главная проблема Зацепина — низкая точность трёхочковых, всего 23,7% в прошлом сезоне. Ждём прогресса в этом и других аспектах игры!

Илья Ермаков

А вот об Илье Ермакове вы наверняка слышали! Если говорить об игроках младше 18 лет, то защитника можно считать самым перспективным баскетболистом страны. Это отметил и легендарный Эдриан Войнаровски, который завершил карьеру инсайдера и стал генеральным менеджером St. Bonaventure Bonnies.

Эдриан даже публиковал несколько постов о россиянине, всячески подогревая интерес к нему. Такие «водж-бомбы» было приятно видеть всем нам! Так что, возможно, Илья — наша следующая большая надежда, однако по срокам пока ничего не ясно. Скорее всего, если Ермакова и увидят на драфте, то ближе к концу десятилетия.

Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: ubarussia.com

Среди всех перечисленных россиян у Тимофея самая интересная биография, хотя ему всего 20 лет. Рудовский уже учился в США, причём не просто в школе, а в Sierra Canyon. Знакомое название? Верно, Тимофей играл вместе с Бронни Джеймсом! Это значит, что его игру лично видел сам Леброн Джеймс.

После такого опыта Рудовского сразу пригласили в NCAA, но он решил попробовать силы в «Нижнем Новгороде». Там закрепиться в ротации не удалось. Дальше карьера пошла интересным путём, Тимофей провёл два сезона в медиабаскетболе, в команде HOOPS. Казалось бы, такой опыт ставит крест на больших амбициях, но нет, россиянин не оставил мечту и принял приглашение Bryant Bulldogs.

А представьте, если Тимофей попадёт в НБА? Насколько уникальным будет этот случай, если учитывать его двухлетний опыт выступлений на медиауровне! О таком будут говорить все, ждём горячих «тейков» от Стивена Эй Смита, Ника Райта и Скипа Бэйлесса. Однако не будем забегать вперёд, просто порадуемся, что Рудовский вернулся в «серьёзный» баскетбол.

Почему так много россиян уезжают в США?

Егор Дёмин Фото: Elsa/Getty Images

Если говорить откровенно, пока непонятно, кто станет следующим россиянином, попавшим в НБА. Скорее всего, это удастся молодым игрокам, особенно хочется надеяться на Илью Ермакова — у него определённо есть потенциал. Но и за остальными будем внимательно следить и болеть.

Возникает другой вопрос: почему всё больше молодых россиян выбирают переезд в США, а не остаются играть в Единой лиге? В России тоже высокий уровень баскетбола, платят хорошие деньги, да и зона комфорта, и дом рядом.

Проблема (или не проблема) в том, что большинство клубов Единой лиги и Суперлиги нацелены на результат прямо здесь и сейчас. Вследствие этого они предпочитают опытных игроков и легионеров. Молодым россиянам очень сложно пробиться в основу. К тому же количество достойных команд в России сокращается, в ЕЛ ежегодно уменьшается число участников.

Виктор Лахин Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Отсутствие еврокубков тоже не помогает по двум причинам. Во-первых, нет возможности показать свой талант на международном уровне. Во-вторых, при наличии Евролиги, Еврокубка и Лиги чемпионов российские клубы чаще проводят ротацию и дают больше шансов молодым в Единой лиге.

Какой вывод? Ужесточать лимит? Можно, но тогда придётся смириться с потерей топ-позиций в европейском баскетболе. Вы спросите, зачем быть топами без еврокубков? Позицию понять можно, но все вокруг говорят, что наши клубы в Европе ждут возвращения, не стоит забывать о высоком статусе ЦСКА в Евролиге. Хочется надеяться, что скоро мы всё-таки вновь будем болеть за наших на турнирах Старого Света.

И стоит ли считать это проблемой? Мы радуемся, когда наши попадают в НБА, а через NCAA сейчас сделать это проще всего. Если молодым не удаётся закрепиться в лучшей лиге мира, они возвращаются в Россию уже сформировавшимися игроками с отличной школой. Например, уже стоит ожидать Виктора Лахина в одном из клубов Единой лиги в следующем сезоне, посмотрим, как он будет играть после США.

Нормально, что игроки выбирают разные пути в поисках игровой практики и условий для развития. Это однозначно лучше, чем сидеть в глубоком запасе российского топ-клуба и оставаться в зоне комфорта.