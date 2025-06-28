Межсезонье НБА — 2025: как выстроить суперкоманду в условиях жёстких лимитов

Представьте: вы — генеральный менеджер клуба НБА. Перед вами — списки свободных агентов, таблицы зарплат, калькулятор и кипа контрактов. В углу экрана мигает уведомление: ваш ключевой игрок только что активировал опцию. Радоваться или огорчаться — пока неясно. Ведь впереди не просто межсезонье, а настоящий интеллектуальный квест. Многоуровневый, запутанный и не прощающий ошибок. Добро пожаловать в межсезонье НБА — 2025.

Новое коллективное соглашение НБА, вступившее в силу два года назад, уже успело перевернуть привычный порядок вещей. Теперь каждый доллар сверх лимита оборачивается тройным, а порой и четверным бременем для клуба. Но самое важное нововведение — так называемые «апроны»: гибрид между мягким и жёстким потолком зарплат, только без согласия игроков на полноценный хард-кэп. Перешагнул очередной рубеж — и твои возможности мгновенно сужаются.

Прогноз на сезон-2025/2026: потолок — $ 154,6 млн, налоговая граница — $ 187,9 млн, первый «апрон» — $ 195,9 млн, второй — $ 207,8 млн. Шаг за первый «апрон» — и ты лишаешься права на сделки «сайн-энд-трейд», не можешь принимать игроков с большей зарплатой, теряешь привычные торговые исключения. Второй «апрон» — почти карантин: запрещено объединять игроков в одном обмене, подписывать дорогостоящих «отчисленных», пользоваться налоговым исключением. Даже драфт-пик на семь лет вперёд оказывается «замороженным» — и будет недоступен, пока команда не опустится под лимит хотя бы трижды за четыре сезона.

Такая система подталкивает клубы к проактивным решениям. «Бостон» уже начал перестройку: обменяв Порзингиса и Холидэя на более скромные контракты, клуб сэкономил порядка $ 180 млн. Но дело здесь не только в финансовой экономии — это стратегическая попытка сохранить манёвренность для будущего усиления состава. Генеральный менеджер «Селтикс» Брэд Стивенс не скрывает: ограничения второго «апрона» — серьёзное испытание. «Я осознал их масштаб только тогда, когда столкнулся с ними лицом к лицу», — признался он.

Брэд Стивенс, сезон-2024/2025 Фото: Brian Fluharty/Getty Images

За чертой или у самого порога сегодня стоят и такие клубы, как «Финикс», «Кливленд», «Миннесота», «Нью-Йорк» и «Денвер». Поэтому активность на рынке накануне его открытия заметно выше обычного. Чем раньше удаётся избавиться от обременительных контрактов, тем больше возможностей для гибкости в будущем. Особенно с учётом того, что нынешний пул свободных агентов не блещет звёздами.

Среди разыгрывающих — Джеймс Харден (пока неясно, воспользуется ли он своей опцией), Крис Пол, Фред Ванвлит (может остаться в «Хьюстоне», не появившись на рынке), Расселл Уэстбрук, Д'Анджело Расселл. Выбор есть, но без громких имён. Куда интереснее выглядят ограниченно свободные агенты вроде Дэвиона Митчелла: при грамотном подходе его можно выманить у «Майами».

На позиции «вингов» — Джош Гидди и Кэмерон Томас (оба с ограничением), а также полезные ролевики: Малик Бизли, Карис Леверт, Квентин Гримс, Брюс Браун. Это не те игроки, вокруг которых строят франшизу, но именно они часто становятся решающим фактором в плей-офф. Среди форвардов потенциально громкие имена: Леброн Джеймс и Джулиус Рэндл ещё могут активировать свои опции, свободен Бен Симмонс, ограничено доступны Куминга и Альдама. Есть и проверенные ветераны, такие как Бобби Портис.

Линия «больших» в этом межсезонье выглядит самой сбалансированной. На рынке свободны Майлз Тёрнер, Брук Лопес, Эл Хорфорд, Клинт Капела. Вариантов для усиления ротации хватает, особенно в глубине состава. Однако суть летней кампании-2025 — не в громких подписаниях. Главная арена борьбы сместилась в плоскость обменов: именно через трейды клубы сейчас ищут свежую кровь и манёвренность. Причина проста — рынок крайне ограничен: у большинства команд нет пространства под потолком зарплат, а те, кто им располагает, редко привлекательны для звёзд.

Есть и ещё одна тонкость: официально переговоры с агентами других клубов стартуют вечером 30 июня. Но все знают, что реальная торговля начинается гораздо раньше — кулуарные разговоры ведутся, соглашения выстраиваются, и уже в первые секунды после формального открытия инсайдеры выдают целый ворох сделок, которые физически невозможно было бы согласовать за пару мгновений. Формально это нарушение, и НБА иногда наказывает, однако никто в лиге всерьёз не верит, что «тамперинг» когда-нибудь исчезнет совсем.

Особого внимания заслуживает Восточная конференция. Травмы Тейтума, Халибёртона и Лилларда уже изменили баланс сил. Для одних команд это шанс ворваться в гонку прямо сейчас, для других — повод строить планы на следующий сезон, когда на рынок выйдут куда более весомые фигуры.

Межсезонье сегодня — это больше не парад звёзд и громких анонсов. Теперь здесь царят расчёт, требования нового регламента и необходимость просчитывать последствия на несколько лет вперёд. Побеждает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто лучше разбирается в сложной архитектуре новых правил — и сумеет опередить конкурентов, прежде чем окно возможностей захлопнется.