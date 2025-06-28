Как Егор Дёмин оказался в НБА. Вопреки всем прогнозам!

Когда Кон Нуппель ушёл под четвёртым номером, в лагере Егора Дёмина уже ощущали: следующим может быть их парень. И вот спустя пару минут прозвучало сообщение от «Бруклина»: «He's ours». Имя ещё не объявили на арене «Барклайс-центра», но всё было решено заранее.

Выбор Дёмина в первом раунде стал сюрпризом для многих — по прогнозам, его ждали ближе ко второй тридцатке. Однако у «Нетс» было своё мнение. Они пригласили Егора на три тренировки — для преддрафтового процесса это немало. Интерес был явно не формальным: за ним внимательно следили и на площадке, и за её пределами, стараясь понять не только его бросок, но и реакцию на новые задачи, поведение в коллективе.

Дёмин — высокий разыгрывающий с отличным видением площадки и аккуратной, рациональной игрой. Он не берёт своё за счёт физики, однако хорошо читает ситуацию и всегда сохраняет спокойствие. Его стиль не бросается в глаза, но он стабильно делает то, что нужно. Для «Бруклина», находящегося в фазе перестройки, именно такой профиль оказался особенно ценен: не готовая звезда, а игрок с потенциалом для развития.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Причём интерес к нему проявляли не только «Нетс». «Оклахома» рассматривала вариант обмена, чтобы забрать Дёмина раньше, — генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести, по данным New York Post, даже пригласил его к себе домой, что большая редкость. Положительные отзывы поступали и из «Атланты». Но именно «Бруклин» оказался решительнее других: они внимательно следили за ситуацией и, когда представилась возможность, без колебаний сделали свой выбор.

Дёмин уже в Бруклине. Вместо празднования после драфта он сразу отправился в тренировочный центр, чтобы как можно скорее включиться в рабочий процесс. Город оказался ему близок по динамике и атмосфере — Нью-Йорк напоминает Москву, а наличие русскоязычного сообщества только облегчает адаптацию, особенно на первых порах.

Сам Егор говорит, что развитие для него — главный приоритет. Он прекрасно понимает: в НБА нужно доказывать свою состоятельность с чистого листа. «Бруклин» в этом смысле идеальная платформа: здесь молодым дают шанс, однако одновременно требуют постоянного прогресса. Минуты на паркете ещё нужно заслужить, но если расти — они обязательно придут.

Параллельно клуб подписал на двусторонний контракт Гранта Нельсона — форварда из Алабамы. Это обычная практика для команды с большим количеством вакантных позиций: пробуют разные варианты, ищут оптимальные сочетания. Конкуренция здесь воспринимается не как препятствие, а как необходимая часть развития.

История Дёмина — не сенсация и не случайный взлёт. Это пример работы клуба, который делает ставку на будущее. Пример того, как европейский игрок может попасть в систему с чётким планом роста. Теперь всё зависит от того, как Егор сумеет воспользоваться этим шансом.