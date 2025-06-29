Мучившийся с травмами Лонзо Болл уходит из «Чикаго» в «Кливленд». Разбираем обмен

На первый взгляд кажется, что уведомление о трейде попало в новостную ленту случайно. Лонзо Болл в «Кливленде»? Айзек Окоро отправляется в «Чикаго»? Что-то вроде обмена на вторых ролях. Но если учесть приближающийся рынок свободных агентов и внутренние трудности обоих клубов, эта сделка может оказаться куда более значимой, чем кажется с первого взгляда.

У «Кавальерс» желание усилить глубину состава не ограничивается этим. В клубе понимают: травма Дариуса Гарлэнда и неопределённость сроков его возвращения представляют собой значительный риск для команды на протяжении всего сезона. Если прогнозы врачей оправдаются и реабилитация займёт четыре-пять месяцев, Гарлэнд вернётся либо к самому началу тренировочного лагеря, либо уже по ходу предсезонки. Рисковать здоровьем одного из главных игроков никто не хочет. И тут появляется Болл.

Его возвращение на паркет в прошлом сезоне — уже само по себе событие. Два года вне игры, постоянные вопросы о состоянии колена, почти драматичная судьба карьеры. Однако Лонзо смог вернуться. Пусть не в прежней форме, не с прежней скоростью, но с новым пониманием игры и огромной мотивацией остаться в НБА. В «Кливленде» ему предлагаются чёткая роль и минимум давления: вести второй юнит, добавлять креатива в атаке, разгружать Митчелла, быть голосом в раздевалке. Здесь речь идёт не о возможности начать с нуля, а о взвешенном вложении в команду, способном принести отдачу при условии, что здоровье не подведёт.

В этой сделке прослеживается и очевидная финансовая подоплёка. Тай Джером, заметно прибавивший в прошлом году, наверняка вызовет интерес на рынке. В «Кливленде» уже понимают: с учётом крупного контракта Митчелла, предстоящего нового соглашения с Мобли и потолка зарплат команда и так окажется в глубокой зоне налогов. С текущими условиями удержать Джерома и рассчитывать на такой же вклад будет непросто. Лонзо Болл — более доступный по деньгам, опытный и, в отличие от Джерома, способен защищаться на уровне стартовой пятёрки.

Лонзо Болл и Девин Букер, сезон-2024/2025 Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Контракт Болла — дополнительный плюс: $ 20 млн на два сезона, при этом второй год — опция клуба. В такой ситуации расставание с Окоро выглядит разумно: у «Кавальерс» и без него достаточно форвардов. Айзек прогрессировал, подтянул бросок, стабильно защищался, однако за пределы своей роли так и не вышел — и, скорее всего, не должен был.

Для «Буллз» же этот обмен — не о Болле. Это попытка оставить в прошлом несбывшиеся ожидания. Клуб постепенно расстаётся с теми, кто был символами попытки вернуть «Чикаго» в топ: Дерозан, Лавин, теперь Болл. Всё логично: травмы, возраст, отсутствие перспектив для развития. Взамен команда получает молодого надёжного защитника, который может приносить пользу уже сейчас. Окоро, возможно, не станет новым лидером, но среди молодого костяка — Гидди, Уильямса, Бузелиса и других — выглядит вполне органично.

Окоро неспособен решить все проблемы «Буллз», однако в нём есть именно то, что сейчас ценно для «Чикаго»: простота, надёжная защита на периметре, уверенный (хоть и ограниченный) бросок из угла, скромность в атаке. Не много, но и не мало. Этот обмен не станет главным заголовком межсезонья и не изменит баланс сил в лиге. Но в нём есть здравый смысл, своевременность и внутренняя логика — а для лета это уже немалое достижение.