«Торонто» возвращается в болото. Не удивляйтесь, если клуб опять станет унылым

Что будет с «Рэпторс» после ухода Масаи Уджири — того, кто научил всю Канаду гордиться своей командой?

Если бы «Рэпторс» были сериалом, то на прошлой неделе мы стали свидетелями классического сюжетного поворота: из истории уходит главный герой, а сценаристы бодро уверяют зрителей, что всё под контролем и шоу только начинается. Только вот никто этим словам не верит, ведь этот герой — Масаи Уджири. Без него «Торонто» уже начинает напоминать тот унылый клуб начала 2010-х: формально существующий, но без амбиций и характера.

Увольнение Уджири подали как закономерный этап — мол, время требует перемен. Вот только та самая стабильность, которой сегодня так гордятся боссы MLSE, в последние годы держалась исключительно на Масаи. Он построил чемпионскую команду в 2019-м, создал современный фронт-офис и сделал «Рэпторс» серьёзной организацией, с которой считались в лиге.

Сегодня клуб остался без своего архитектора. И пусть это называют «естественным развитием», на деле всё больше похоже на корпоративную зачистку. Главный акционер Эдвард Роджерс давно не скрывал прохладных отношений с Уджири, и, по данным The Athletic, именно он был против его нового контракта в 2021 году. Тогда его позицию проигнорировали. Сейчас — уже нет.

Внешне в клубе царит спокойствие: на месте остались генеральный менеджер Бобби Уэбстер, его заместитель Дэн Толцман, тренерский штаб не тронули. Но на деле — у команды вырвали сердце. Уджири был не просто управленцем. Это был харизматичный лидер, человек-бренд, задававший вектор развития и вдохновлявший всех вокруг. В лиге, где многое решают крупные рынки и громкие имена, «Торонто» держался на его амбициях и вере в успех. Именно он сделал Канаду полноправным участником НБА, заставив всех в лиге относиться к «Рэпторс» всерьёз.

Масаи Уджири, сезон-2024/2025 Фото: Mark Blinch/Getty Images

На фоне его увольнения особенно ярко вспоминается тот самый чемпионский сезон. Тогда Уджири рискнул всем: обменял любимца фанатов Демара Дерозана на Кавая Леонарда, понимая, что тот вряд ли задержится в «Торонто». Сделал ставку на однолетний шанс — и не прогадал. Сейчас этот шаг кажется очевидным, однако тогда он пошёл ва-банк, потому что верил: нужно пытаться, иначе ничего не узнаешь. И оказался прав.

После чемпионства всё стало куда сложнее. Уход Леонарда, несбывшиеся надежды, связанные с Яннисом, неудачи с приглашением звёзд. Последней попыткой спасти ситуацию стал обмен с «Нью-Орлеаном» ради Брэндона Ингрэма — вроде бы сильное усиление, но не та звезда, ради которой меняют курс. Одновременно рассыпался остаток чемпионской команды: Ванвлит, Сиакам, Ануноби ушли, каждый с собственными обидами. Даже Ника Нёрса, приведшего «Рэпторс» к титулу, проводили без особых церемоний.

Все эти успехи и неудачи — на счету Уджири. Он ошибался, иногда переоценивал свою интуицию, иногда недооценивал внутренние процессы, однако всегда действовал ради результата. Его решения были порой резкими, но их логика была очевидна: вернуть «Рэпторс» на вершину. Сегодня у клуба нет ни яркого лидера, ни выстроенной системы, ни чёткой стратегии. Снова звучит слово «ребилд», однако при этом зарплатная ведомость всё ещё соответствует статусу команды, претендующей на плей-офф. Нет ни понимания, за кем идти, ни того, кто смог бы убедить игроков и болельщиков, что всё это происходит не зря.

Руководство MLSE на словах продолжает курс Уджири: говорят о развитии, культуре, амбициях. Но если судить по реальным шагам, картина складывается иная. По данным СМИ, именно Роджерс возражал против создания женской команды НБА в Торонто — проекта, который затем реализовал Ларри Таненбаум. Контракты управленцев не влияют на потолок зарплат, именно здесь можно было бы спокойно инвестировать в будущее. Однако, уволив Уджири, MLSE показала: спортивный результат для них — далеко не главный приоритет.

Скепсис болельщиков вполне объясним. Вместе с уходом Уджири ушли ощущение большого смысла и амбиции. Да, он не всегда был безупречен, и последние сезоны выдались непростыми. Но пока он руководил, было понятно: у «Торонто» есть цель и желание большего. Сейчас же клуб всё больше становится похож на самого себя прежнего — осторожного, нейтрального, удобного. И очень далёкого от тех, кто по-настоящему борется за титулы.