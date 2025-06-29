Великий драфт 1985 года. Как он навсегда изменил НБА

Папку открывает не баскетбольный аналитик, а настоящий YouTube-конспиролог: уголок загнут, конверт будто бы подморожен, а в центре подозрений — Дэвид Стерн. Именно с этой сцены начинается новая эра драфтов НБА. В 1985 году лига впервые отказалась от простого подбрасывания монеты между аутсайдерами и провела лотерею. Формат был свежим, однако настоящую сенсацию вызвал не сам процесс, а его итог.

Видео можно посмотреть на канале Basketball John в YouTube.

Первый пик достался Нью-Йорку — городу, в успехе которого лига была особенно заинтересована. Возрождение «Никс» в период застоя могло вдохнуть новую жизнь в рынок. Подозрения в манипуляциях возникают всякий раз, когда выигрывает «правильная» команда, но 1985-й остался в истории не благодаря этому. Главное произошло после лотереи — стартовал один из самых ярких и насыщенных драфтов.

Класс-85 сумел набрать более 1700 Win Shares — показателя, отражающего вклад игроков в победы. Это больше, чем у легендарного драфта-84 с Джорданом. В десятке лучших оказались Патрик Юинг, Карл Мэлоун, Крис Маллин и Джо Думарс — будущие члены Зала славы. Всего в том наборе — 10 будущих участников Матча всех звёзд. Статистика не лжёт: это был действительно глубокий драфт, где даже игроки второго раунда приносили заметную пользу своим командам.

Патрик Юинг, сезон-1989/1990 Фото: Getty Images

Уникальность драфта-85 заключалась не только в выдающейся статистике. Именно этот год стал отправной точкой для интернационализации НБА. В первом раунде были выбраны сразу несколько легионеров: немец Детлеф Шремпф, канадец Билл Веннингтон и ещё один немец — Уве Блаб. Шремпф вошёл в историю как первый европеец, попавший в топ-10 драфта, и его успешная карьера подтолкнула клубы внимательнее присматриваться к талантам за пределами США. Даже Патрик Юинг, если смотреть формально, считался иностранцем — он родился на Ямайке.

Драфт 1985 года не ограничился появлением новых игроков в лиге — он также определил свежие направления для её дальнейшего развития. Центровой Джон Конкак, игрок ротации, подписал по тем временам фантастический контракт на $ 13 млн. Сам Конкак впоследствии шутил: «Что мне оставалось делать — отказаться?» Так началась новая эпоха, в которой достойные заработки стали доступны и игрокам, не относящимся к числу суперзвёзд. Ещё один пример — Майкл Адамс, невысокий защитник, выбранный в самом конце драфта. Под руководством Дага Мо он стал символом ранней эры трёхочкового баскетбола, четыре сезона подряд лидируя по количеству попыток из-за дуги. Времена Стефа Карри были ещё далеко впереди.

Уэйман Тисдейл Фото: Getty Images

В этом драфте хватало и необычных, ярких историй. Уэйман Тисдейл, выбранный вторым, после завершения баскетбольной карьеры записал несколько джазовых альбомов, один из которых даже возглавил чарт Billboard. Мануте Бол стал единственным игроком в истории, завершившим карьеру с бо́льшим количеством блок-шотов, чем набранных очков, а позднее посвятил себя гуманитарной и общественной деятельности. Эй Си Грин установил рекорд по числу матчей подряд (1192) и стал героем многочисленных культурных мемов. Его принципиальное целомудрие в эпоху бурного «шоу-тайма» «Лейкерс» вызывало и удивление, и насмешки, и в конечном итоге уважение.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Марио Эли, выбранный лишь в седьмом раунде под 160-м номером, прошёл долгий путь через европейские клубы и низшие американские лиги, прежде чем закрепиться в НБА. В итоге он стал важной частью трёх чемпионских команд, а его знаменитый трёхочковый в седьмом матче с «Финиксом» в 1995-м навсегда вошёл в баскетбольную классику. Под 38-м пиком ушёл испанец Фернандо Мартин — один из пионеров европейского баскетбола в НБА и участник Олимпиады-84. А Лоренцо Чарльз, выбранный 41-м, до сих пор остаётся символом легендарного победного данка в финале NCAA — 1983.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Драфт-85 был настоящей сокровищницей ярких характеров и запоминающихся историй. Джеральд Уилкинс в 1986 году стал первым, кто использовал реквизит на конкурсе данков — пролетев через складной стул. А Спад Уэбб, несмотря на рост всего 170 см и скромный 87-й номер драфта, выиграл тот же конкурс, став олицетворением эпохи маленьких игроков. Сегодня подобный прорыв кажется почти невозможным: даже самый близкий наследник, японец Юки Кавамура с ростом 172 см, до сих пор сражается за место в лиге.

В судьбе драфта-85 есть нечто поразительное: спустя четыре десятилетия он остаётся актуальным как никогда. Тот год оказался не просто удачным — он стал стартовой точкой для целой эпохи. Интернационализация лиги, революция трёхочковых, резкий рост зарплат, сенсационные успехи игроков с самых поздних пиков — всё это началось именно тогда. В тот момент, когда впервые закрутился лототрон, а подозрительно согнутый конверт оказался в руках Нью-Йорка.