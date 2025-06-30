«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила

Обычно Шакил О'Нил шутит — на публике он предстаёт балагуром и озорником. Но стоит заговорить об Арвидасе Сабонисе, как у Шака меняется выражение лица и тембр голоса становится жёстче. Его слова — «Я убью этого ублюдка каждый раз!» — звучат не ради эффекта, а исходят из глубины убеждений. Такая решимость не играется — она либо есть, либо её нет. Сабониса О'Нил воспринимал всерьёз. Даже слишком.

Их история началась задолго до встреч в НБА. В 1988 году, ещё будучи подростком, О'Нил с замиранием сердца смотрел Олимпийские игры в Сеуле и стал свидетелем одного из самых громких поражений в истории американского баскетбола: студенческая сборная США уступила советской команде Сабониса в полуфинале. Это было всего лишь второе олимпийское поражение для США за всю историю. Сабонис тогда сделал дабл-дабл — 13 очков и 13 подборов — и сделал это против самого Дэвида Робинсона, одного из лучших молодых центровых Америки. Этот эпизод глубоко впечатлил Шака. Он понял, что на планете есть и другие великаны, и не все они американцы.

Спустя несколько лет, уже став звездой НБА, О'Нил впервые встретился с Сабонисом лично — не на площадке, а во время промотура Reebok в Аргентине. Сабонис тогда ещё выступал в Европе, но позволил себе несколько фраз, которые крепко засели в памяти О'Нила. По его словам, Сабонис дал понять, что не особенно впечатлён молодым американцем. А главное — заявил: «Сабонис бы уничтожил Шака». С этого момента соперничество для О'Нила стало по-настоящему личным.

Когда Арвидас наконец-то приехал в НБА, О'Нил был к этому полностью готов. За годы их противостояния они провели друг против друга 39 матчей, и статистика говорит сама за себя: Шак доминировал, набирая в среднем 27,7 очка и делая 12,2 подбора за игру, в то время как у Сабониса эти показатели составляли 10,5 и 6,8 соответственно. В плей-офф преимущество О'Нила стало ещё заметнее — 13 побед против пяти в пользу центрового «Лейкерс». Однако сухие цифры не передают сути — в играх с Сабонисом Шак выкладывался по максимуму. Для него это всегда было нечто большее, чем просто матч. Он помнил слова, сказанные где-то в Аргентине, и каждый выход на паркет против Сабониса превращался для О'Нила в личную битву.

Шакил О'Нил и Арвидас Сабонис, сезон-1997/1998 Фото: Bob Riha, Jr./Getty Images

И всё же, несмотря на разницу в статистике, Сабонис никогда не был для Шака простым соперником. Наоборот, именно в матчах против литовца О'Нил понимал: сегодня лёгких очков не будет. Даже несмотря на возраст и многочисленные травмы, Сабонис оставался одним из немногих, кто не боялся встречаться с Шаком лицом к лицу. Причём он сражался не только физически, но и прежде всего с помощью интеллекта. Сабонис пришёл в НБА зрелым игроком — в 31 год, когда многие приближаются к завершению карьеры, а он только вступал в новую главу.

К тому моменту Сабонис уже был легендой европейского баскетбола. В составе сборной СССР он завоевал олимпийское золото, выиграл Евролигу, дважды становился чемпионом Испании с мадридским «Реалом» и был признан лучшим игроком Европы. В свой последний сезон перед переездом за океан он набирал почти 23 очка при 12,5 подбора за матч в сильнейшей лиге Европы — несмотря на травмы и постоянные боли. В «Портленде» Сабонис не выглядел уходящим ветераном: он приносил команде 14,5 очка и 8,1 подбора в среднем за игру в первом сезоне, занял второе место в голосовании за лучшего шестого игрока года и быстро завоевал уважение всей лиги благодаря своему баскетбольному уму и уникальному стилю. Он не был звездой шоу, однако игроки и тренеры ценили его мастерство и понимание игры.

Сабонис был явлением по-настоящему уникальным: при росте 221 см и весе за 125 кг он обладал невероятно мягкими руками, выдающимся игровым интеллектом и феноменальным пасом. Его передачи, зачастую слепые, диагональные, сквозь прессинг, находили партнёров словно по волшебству — почти всегда точно в цель. Даже в НБА, где для центровых две передачи за матч считались редкостью, у Сабониса на ограниченных минутах было 2,1. В Европе он и вовсе порой выступал как разыгрывающий, заключённый в тело гиганта. Его рекорды в лиге — 33 очка, 20 подборов, девять ассистов — абсолютно не вяжутся с историей о человеке, который с 24 лет боролся с тяжёлыми травмами ахилла.

Шакил О'Нил и Арвидас Сабонис, сезон-1996/1997 Фото: Getty Images

Говорить о карьере Сабониса в НБА без одной ключевой оговорки невозможно: он попал туда слишком поздно. Его расцвет пришёлся на Европу и Советский Союз. Если бы он уехал за океан в 1986 году, как планировалось, и избежал травм, возможно, противостояние с О'Нилом стало бы настоящим соперничеством титанов. Но даже в тех условиях, в которых Сабонис оказался, он сумел оставить след — настолько глубокий, что даже Шак, человек, не признающий авторитетов и не знающий страха, вспоминает о нём с искренним уважением. В своём подкасте О'Нил признавался: «Он не был ко мне добр. Я знал, кто он такой. Я помнил, что он сделал с Робинсоном. Поэтому каждый раз, выходя против него, я хотел уничтожать». И действительно уничтожал — не просто потому, что мог, а потому, что ощущал это своим долгом.

Главная особенность Сабониса была в том, что он не ввязывался в силовые войны — он играл в баскетбол. Пока О'Нил навязывал борьбу, сталкивался, давил и крушил соперников, Сабонис выбирал иной путь: думал, выжидал момент, раздавал филигранные передачи, отступал — и забивал. Их противостояние было не битвой мощи, а сражением умов. В плане статистики чаще побеждал Шак — цифры были на его стороне почти всегда. Однако ощущение, что Сабониса невозможно сломить, что он не сдаётся и всегда создаёт проблемы, оставалось неизменно.

Даже спустя годы Сабониса вспоминают не просто как великого европейца, но и как одного из немногих, кто действительно мог вывести Шака из себя. А это дорогого стоит, ведь уважение О'Нила надо было заслужить. Шак редко относился к кому-то всерьёз — однако Сабонис был для него именно таким соперником. И пожалуй, это главный комплимент, который можно получить от самого доминирующего центрового всех времён.