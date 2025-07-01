К Егору Дёмину подтянулся чемпион НБА. Пойдёт ли это на пользу россиянину?

У Майкла Портера-младшего за плечами чемпионский перстень, великолепный бросок и насыщенная биография: здесь были и травмы, и огромные ожидания, и головокружительные взлёты, и периоды забвения. Теперь к этому списку добавилась ещё одна глава — команда, которой нечего терять. Вряд ли сам Майкл предполагал, что окажется в «Бруклине» — клубе, не претендующем на победы здесь и сейчас, но строящем фундамент на будущее. А его потенциальным партнёром теперь может стать 19-летний российский защитник Егор Дёмин, для которого даже выход на паркет пока событие само по себе.

Разбираемся в обмене. «Денвер» избавился от тяжёлого контракта, получил более доступный и надёжный вариант в лице Кэмерона Джонсона, снял с себя головную боль и освободил место в платёжной ведомости. На первый взгляд — всё логично и рационально. Вокруг Йокича по-прежнему строится вся игра — роль Портера оказалась сменяемой. При схожих физических данных Джонсон способен дать тот же стабильный бросок, не выпадая из ритма и сохраняя спокойствие. К тому же он не мешает управлять бюджетом клуба.

Для «Бруклина» этот трейд — типичный шаг команды, не обременённой сиюминутными целями. Портер не превращает клуб в претендента, не спасает от участия в лотерее и не решает глубинные проблемы. Но он способен стать ярким пятном на сером фоне рутины. Главное же — это актив, который либо раскроется, либо станет частью следующего обмена. До окончания контракта осталось два года — время, за которое его можно либо переформатировать в лидера молодой команды, либо выгодно обменять ближе к дедлайну.

Появление Егора Дёмина идеально ложится в текущий сценарий развития «Бруклина». Россиянин пришёл в НБА как долгосрочный проект: высокий разыгрывающий с отличным видением площадки, умением отдавать передачи, высоким баскетбольным IQ и нестандартными решениями. Однако для того чтобы раскрыть весь свой потенциал, ему необходим порядок на площадке — надёжный партнёр, которому можно доверять мяч и быть уверенным, что момент не будет упущен. Майкл Портер — едва ли не лучший кандидат для такой роли: он умеет открываться под передачу, бросать под давлением и эффективно завершать атаки.

Статистика Майкла Портера в сезоне-2024/2025 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Их взаимодействие может сработать с первых же матчей. Дёмин видит игру и способен выдать тонкий пас после заслона, найти Портера на дуге или заметить его в быстром отрыве. А Портер, несмотря на отдельные проблемы с концентрацией, всегда готов реализовать момент. Для Дёмина это отличная возможность учиться принимать решения на самом высоком уровне. Ему не нужно форсировать события или постоянно набирать по 20 очков — рядом есть партнёр, способный взять на себя всю тяжесть атаки.

В то же время не стоит думать, что роль Егора ограничится раздачей передач. Пространство, которое способен создавать Портер, откроет перед молодым защитником новые горизонты для проходов и творческих действий. Атаковать, находить неожиданные передачи, менять темп — его стихия. Если «Бруклин» позволит Дёмину играть с мячом и проявлять терпение, клуб может вырастить игрока, способного определять стиль команды на долгие годы.

Сам по себе этот обмен — лишь один из шагов в долгосрочном процессе. У «Нетс» сейчас нет ни звёзд, ни ощутимых результатов, ни давления со стороны ожиданий. Но зато есть драфт-пики, талантливая молодёжь и чёткое понимание: путь к успеху не будет стремительным. Ставка сделана на поступательное развитие, а не на мгновенный прорыв. Портер получит шанс играть свободно, Дёмин — время и пространство для прогресса. И сейчас не столь важно, кто из них окажется ярче. Гораздо важнее — кто сможет органично вписаться в новую версию «Бруклина», когда команда снова вступит в борьбу за победы.

Сможет ли Портер реализовать этот шанс — вопрос открытый. Его отличает нестабильность, уязвимость в обороне и склонность выпадать из игры. Но его талант — неоспорим. Если хотя бы один сезон он проведёт на максимуме, его показатели могут заметно вырасти. Тогда «Бруклин» либо получит продуктивного игрока на короткую дистанцию, либо ценный актив для будущих обменов — и оба варианта выгодны для клуба.

С Дёминым всё иначе: здесь всё зависит исключительно от него самого. Если он выдержит темп НБА, прибавит в скорости и броске, то рядом с Портером может не просто выглядеть достойно — способен вырасти в настоящего дирижёра игры. Недаром его называли «большим разыгрывающим»: у него есть и рост, и техника, и баскетбольное мышление. Осталось лишь понять, как всё это проявит себя на взрослом уровне.

На старте сезона «Бруклин» будет напоминать команду в поиске: Портер — бросает, Дёмин — создаёт моменты, тренер — экспериментирует. Но сквозь эту разношёрстность уже проглядывает замысел: клуб формирует новое ядро. Молодое, гибкое, нестандартное. И если хотя бы два элемента системы, в частности, связка «Дёмин — Портер», заработают — из сегодняшнего хаоса может родиться по-настоящему интересная команда.