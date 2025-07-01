Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Более полугода прошло со смерти Яниса Тиммы, но об именитом баскетболисте говорят и сегодня. К сожалению, чаще всего Янис упоминается исключительно в контексте денег, которые стороны не могут поделить. Впрочем, раздел активов — вечный вопрос, и потому удивляться, что договориться о наследстве не получается, тоже, наверное, не стоит. Что известно на данный момент и появились ли в деле латвийского игрока какие-то новые факты — об этом сегодня и поговорим.

Стоит напомнить, что родственники Тиммы после его смерти стали оппонировать его бывшей жене Анне Седоковой (хотя официально, как говорят, развестись они так и не успели). Именно с ней сторона Яниса пытается оспорить часть сделок с недвижимостью, которые были заключены при жизни баскетболиста. Действует семья в интересах сына Яниса от первого брака — Кристиана Тиммы, так как считает, что мальчик должен получить часть того, что некогда принадлежало его отцу.

Изначально в качестве юриста родственниками Яниса была приглашена Екатерина Гордон. Это особенно важно, ведь у самой Екатерины есть своя незаконченная история с Седоковой. Несколько лет назад, по словам правозащитницы, певица разрушила её брак с адвокатом Сергеем Жориным — пока юрист беременной лежала на сохранении, Анна соблазнила её мужа. С учётом этих нюансов приглашение Гордон стороной Тиммы — верный и продуманный шаг.

Однако, взявшись за дело, Екатерина поняла, что не сможет продолжить работу. Если судить по её словам, родственники Яниса считают, что Седокова может быть виновна в смерти баскетболиста. Однако Гордон категорична — уголовной составляющей в деле нет: «Я поняла, что от меня ждут того, что я дать не могу. Я полагаю, что по уголовной статье Анну преследовать смысла нет. Доведения до самоубийства там не будет, по моему мнению. Это не уголовное дело».

После ухода Гордон родственники Яниса пригласили нового юриста. Им стала Марина Гаврилова. Адвокат принялась за работу со всем усердием, поделившись с общественностью множеством ранее неизвестных деталей. Так, по словам Гавриловой, Седокова обманом убедила Тимму жениться на себе, заявив, что находится в положении. Мама Яниса сразу почувствовала подвох, указав, что сказанное Анной не коррелирует с тем, как ведёт себя плод на двухмесячном сроке. Но Тимма слушать мать не стал. «А потом Анна сказала, что выкидыш».

Янис Тимма Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рассказала Гаврилова и о брачном договоре между бывшими супругами, назвав его кабальным, ведь всё имущество досталось Седоковой, а стороне Тиммы не осталось ничего. Заключён он, как оказалось, был в США. Да ещё таким образом, каким не заключают договоры в России. «Договор был сделан в Америке, чтобы здесь никто ничего не узнал, а в России он считается незаключённым. Были нарушены основные законы РФ при заключении брачного договора: не проверена дееспособность, не проверена правоспособность, и он был заключён ненадлежащим нотариусом». Но Анна понимала, что Тимма согласится: «Она знала, что он никогда не будет это оспаривать, потому что очень её любит».

Однако получится ли у семьи Янниса победить в судебном споре с Седоковой? Та же Гордон уже после отказа от дела высказала категоричное «нет». Дело в том, что Анна, по словам Екатерины, ничего не оформляла на себя. «Поэтому даже свидетели, у которых они дома сидели, покупая в ипотеку жильё, например, в «Алых парусах» [жилой комплекс в Москве], удивились, каким образом она ничего не оформила на себя. А значит, биться не за что. Она хитрый человек, но несчастный глобально».

При этом уже высказывается мнение, что Седокова при любых раскладах останется в плюсе. Если судебная тяжба с родственниками бывшего мужа завершится в её пользу, расставаться с недвижимостью или финансами не придётся. А если Анна проиграет, то предстанет перед общественностью в качестве жертвы, у которой что-то отняли. Главное, что стороны, судя по всему, договариваться не намерены. Так что дело ещё не закончено, и мы будем продолжать за ним следить. Так или иначе, время, к сожалению, не повернуть вспять. Но сделать так, чтобы какая-то справедливость восторжествовала, ещё возможно.