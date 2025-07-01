В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная

Поначалу новость казалась не чем иным, как очередной уткой. Трудно было поверить, что Дэмьена Лилларда — одного из самых узнаваемых игроков НБА — просто отпустили. Без обмена, без компенсации, без каких-либо объяснений. Но информация подтвердилась: «Милуоки» действительно отчислил Лилларда, распределив оставшиеся $ 113 млн по контракту на следующие пять лет и практически мгновенно подписал Майлза Тёрнера. Один из самых громких трансферов 2023 года завершился неудачей. По сообщениям инсайдеров, даже сам Лиллард узнал о своём «увольнении» из новостей — без предупреждения, без личного разговора.

Не меньшим сюрпризом решение стало для Янниса Адетокунбо, который, по данным ESPN, остался крайне недоволен действиями клуба. И это неудивительно: Лиллард был не только важным партнёром на площадке, но и значимой фигурой в раздевалке. В сезоне-2024/2025 он вошёл в десятку лучших по очкам и передачам, был приглашён на Матч звёзд и провёл 58 встреч, несмотря на хронические травмы ног. Всё шло по плану — вплоть до злополучной травмы ахилла в первом раунде плей-офф в серии с «Индианой». В мае Лиллард лёг на операцию, а «Бакс» вынуждены были пересмотреть финансовую стратегию. И в итоге приняли жёсткое, но логичное решение.

Формально «Милуоки» грамотно растянул выплаты по контракту, освободил пространство под потолком зарплат и оперативно вложился в одного из самых востребованных игроков лета. Майлз Тёрнер подписал четырёхлетний контракт на $ 107 млн с опцией игрока и 15-процентным бонусом при обмене. Контракт Лилларда мог обернуться тяжёлым балластом, но «Бакс» сумели превратить его в актив. Хладнокровное, рациональное решение — с прицелом на сохранение Янниса и строительство нового будущего.

Майлз Тёрнер и Дэмьен Лиллард, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Приглашение Тёрнера — явная попытка вернуть «Милуоки» в борьбу за чемпионский титул. Центровой, способный растягивать оборону дальними бросками, надёжно защищать кольцо и не требующий большого объёма владений мячом, идеально дополняет игру рядом с Яннисом. В прошлом сезоне Тёрнер реализовал впечатляющие 39,6% трёхочковых, набирал в среднем 15,6 очка и делал по два блок-шота за матч. В плей-офф на его счету 46 блоков — это рекорд «Индианы». Он — один из всего трёх игроков в истории НБА, кому покорились рубежи в 700 трёхочковых и 1400 блок-шотов (в компании с Бруком Лопесом и Рашидом Уоллесом). К тому же ему всего 29, он в самом расцвете сил и был готов остаться в «Пэйсерс», если бы не травма Халибёртона и ограниченные возможности клуба из-за налогов.

Сделка стала возможной благодаря сложной многоходовке. Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст и агент Остин Браун из всего за пару дней нашли выход: растянули контракт Лилларда, отказались от драфт-пиков и перекроили состав. Всё это — ради того, чтобы обновить команду и вновь сделать её реальным претендентом на титул вокруг Янниса. Подобная решительность уже приносила плоды: так было в 2020-м с приходом Джру Холидэя, в 2023-м — с Лиллардом, теперь — с Тёрнером. Последовательно.

В новом сезоне рядом с Тёрнером останутся проверенные бойцы: «Бакс» сохраняют Бобби Портиса, возвращают снайпера Гэри Трента, а также усиливаются Торином Принсом и Кевином Портером. Брук Лопес отправляется в «Клипперс», однако «Милуоки» быстро находит ему достойную замену. При этом все драфт-пики остаются в распоряжении клуба, а команда сохраняет манёвренность для новых шагов на рынке.

Что касается Лилларда, его история в Висконсине завершилась куда менее громко, чем начиналась. В «Портленде» он провёл 11 лет, был символом клуба, вывел команду в финал конференции и ушёл как настоящая легенда. В составе «Бакс» Лиллард задержался менее чем на два сезона: запомнился ярким стартом и несколькими всплесками, но стать ключевой фигурой в плей-офф так и не удалось. Свой отпечаток наложили травма ахилла, возраст и тяжёлый контракт.

Споры о форме расставания неизбежны. Кто-то упрекнёт клуб за отсутствие звонка, за то, что с Лиллардом не поговорили и не объяснили. Кто-то сочувствует Яннису, который чувствует себя обманутым. Но в современной НБА, где жёсткий потолок зарплат, многомиллионные контракты и вечная борьба за место под солнцем, эмоции отходят на второй план. Здесь ценят только реальный вклад здесь и сейчас. Не прошлое. «Милуоки» сделал выбор, поставив на то, что Лиллард уже не сможет принести команде пользу. Или же просто не успеет.