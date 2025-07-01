Всё, что важно знать о новом историческом контракте в НБА

$ 1 млн за один вечер. Не за съёмки в блокбастере, не за гастрольный тур по крупнейшим аренам, не за запуск инновационного стартапа. Просто — чтобы выйти на паркет. Именно такую сумму будет получать Шей Гилджес-Александер за каждую игру в сезоне-2030/3031. Это не фантазия и не гипотетика — всё закреплено официальным контрактом с «Оклахома-Сити». Добро пожаловать в НБА будущего, где финансовые показатели всё больше напоминают цифры из другой реальности, оставаясь при этом полностью оправданными.

ШГА подписал четырёхлетнее продление с «Тандер» на $ 285 млн. Это далеко не самый крупный контракт в истории: Джейсон Тейтум прошлым летом заключил соглашение на $ 314 млн — но по средней зарплате Шей теперь вне конкуренции: $ 71 млн в год . Новый финансовый ориентир для игроков, новый вызов для управленцев и свежий повод для споров о границах спортивной экономики.

Контракт вступит в силу с сезона-2027/2028. До этого у Гилджес-Александера впереди ещё два года по действующему соглашению, и за титулы MVP регулярного чемпионата и финала-2025 «Оклахома» выплатит ему $ 38,3 млн и $ 40,8 млн. По нынешним меркам — даже ниже рыночной стоимости. С учётом уровня игры Шея и его влияния на успех команды это выглядит как весьма удачная инвестиция.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2024/2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Любопытно, что канадец не стал дожидаться следующего межсезонья, когда мог бы претендовать на пятигодичное соглашение почти на $ 380 млн . Он предпочёл зафиксировать условия уже сейчас — возможно, ради уверенности в завтрашнем дне, возможно, чтобы не затягивать переговоры и предоставить клубу бо́льшую гибкость в планировании. Формально право на супермаксимальный контракт он получил благодаря трём попаданиям в символические сборные за последние сезоны. Молниеносный карьерный взлёт, подкреплённый индивидуальными наградами и командным успехом, моментально превратился в солидные финансовые гарантии.

Важен и общий контекст сделки. К сезону-2027/2028 потолок зарплат прогнозируется на уровне $ 173 млн. Благодаря новым телевизионным соглашениям и стабильно растущим доходам, лига, скорее всего, продолжит ежегодно увеличивать лимит максимальными 10-процентными темпами. С такими темпами контракты на $ 100 млн за сезон — уже не вопрос фантазии, а ближайшей реальности. Рынок к этому готов, спонсоры — и подавно.

Общая сумма гарантированных выплат по контрактам Гилджес-Александера к окончанию нового соглашения составит $ 481,6 млн. До отметки в $ 500 000 000 — всего шаг. Её уже преодолели такие ветераны, как Леброн Джеймс, Стеф Карри, Пол Джордж, Джоэл Эмбиид, Кевин Дюрант и Энтони Дэвис. Дополнительно Шей ежегодно зарабатывает около $ 18 млн вне площадки — в первую очередь благодаря контрактам с Converse и другими брендами. Это шестое место среди всех игроков НБА по коммерческим доходам.

«Оклахома» сейчас находится в поистине уникальном положении. Чемпионский костяк команды под полным контролем, налога на роскошь удаётся избежать, талантливая молодёжь пока на недорогих новичковых контрактах, а арсенал драфт-пиков позволяет строить будущее с запасом. При этом, как оценивают в Forbes, франшиза занимает лишь 24-е место в лиге по стоимости — $ 3,65 млрд. Потенциал для роста очевиден. Продление контракта с Шеем — залог стабильности на ближайшие шесть лет: решение и логичное, и своевременное, и с финансовой точки зрения безупречно выверенное.

Внешне эта сделка может показаться чем-то из ряда вон, но на самом деле — это уже новая реальность. Звёзды уровня Гилджес-Александера становятся не просто символами клуба, а стратегическими активами масштаба самой организации. Теперь каждый выход такого игрока на площадку — это буквально $ 1 млн.