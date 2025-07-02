Дюрант — всего лишь изюминка. Почему сейчас «Хьюстон» входит в число фаворитов НБА?

Ещё год назад идея увидеть Кевина Дюранта, Фреда Ванвлита, Клинта Капелу и Стивена Адамса вместе под руководством Име Удоки казалась бы фантазией, достойной баскетбольного симулятора. Однако в «Хьюстоне» такие сценарии стали реальностью. Летом 2025 года клуб кардинально изменил стратегию: от долгосрочного развития — к команде, ориентированной на немедленный успех.

Этот резкий поворот чётко обозначил новые приоритеты организации. После 52 побед в регулярном чемпионате и досадного вылета из плей-офф руководство не стало предаваться долгим размышлениям. Рафаэль Стоун и Тилман Фертитта не ограничились продлением контракта с Удокой — сразу после открытия рынка они приступили к укреплению основного состава команды. В числе первых были переподписаны Ванвлит и Адамс — опытные ветераны, знающие цену большим матчам. Затем клуб удержал Джабари Смита-младшего и сохранил в ротации таких надёжных исполнителей, как Холидэй, Грин и Тейт.

Кульминацией межсезонья стал обмен Кевина Дюранта. Сделка, стоившая «Рокетс» драфт-пиков и пары игроков основы, официально завершится 6 июля, но её смысл очевиден уже сейчас: «Хьюстон» сделал ставку ва-банк. 36-летний форвард — это не инвестиция в будущее, а решительный шаг ради чемпионства.

Следом — подписание Дориана Финни-Смита (четыре года, $ 53 млн), затем — возвращение Клинта Капелы, который получит $ 21,5 млн за три сезона. Подобные ходы не совершают без веских причин, особенно в условиях жёстких ограничений первого «апрона» ($ 195,9 млн). Чтобы остаться в допустимых рамках, клубу, вероятно, придётся расстаться с Джоком Ландейлом и найти новую команду для Кэма Уитмора — эти игроки уже давно не вписываются в ту концепцию, которую Удока и Стоун выстраивают этим летом.

Кевин Дюрант и Джабари Паркер, сезон-2024/2025 Фото: Chris Coduto/Getty Images

В «Хьюстоне» происходят события, которые мало кто мог предугадать. Клуб, ещё недавно строивший своё будущее вокруг драфтов и терпеливо формировавший молодую основу, внезапно включил режим максимальной активности. Причём этот шаг выглядит не как эмоциональный отклик на неудачи, а как продуманное наступление. Ещё по завершении сезона Име Удока прямо говорил о недостатке зрелости, умении принимать решения под давлением и важности баскетбольного интеллекта. Именно под эти параметры и подбирались новички — дисциплинированные профессионалы.

С точки зрения финансов «Рокетс» действуют осмотрительно. Клуб держит расходы под контролем, большинство контрактов остаются гибкими, и даже с громкими именами в составе команда не теряет пространства для манёвра. Дюрант, Ванвлит, Адамс, Капела, Финни-Смит — всем им за 30. Не пахнет фундаментальной перестройкой. Скорее, временная конструкция с чёткой целью — завоевать титул. Но в тени ветеранов продолжают расти молодые таланты: Томпсон, Смит, Исон, Шеппард. В действии — так называемая стратегия «двойного таймлайна», хотя и с пониманием, что цена ошибки теперь куда выше.

Кардинально преобразился и игровой стиль команды. Раньше «Рокетс» испытывали острый дефицит броска и не входили даже в топ-20 по эффективности позиционного нападения. Теперь у «Хьюстона» сразу два снайпера, реализующих свыше 40% трёхочковых при большом объёме, и один из них — восьмой бомбардир в истории НБА. Это снимает часть нагрузки с Алперена Шенгюна, раскрывает потенциал Томпсона и предоставляет Удоке больше простора для вариаций в ротации.

Оборона, которую уже называли одной из лучших в лиге, стала ещё мощнее. Теперь у «Хьюстона» появилась возможность выпускать пятёрку в составе Томпсона, Исона, Смита, Финни-Смита и Дюранта — что открывает реальные варианты для гибкой, агрессивной защиты. К тому же подбор под контролем: дуэт Адамса и Капелы способен доминировать под щитами против любой оппозиции.

Особый интерес вызывает взгляд «Рокетс» на конкуренцию на Западе. В клубе открыто вдохновляются моделью «Оклахомы», где ставка делается на развитие, однако при этом команда уже готова бороться за высокие места. Разница лишь в том, что «Тандер» в этом плане осторожнее, а в «Хьюстоне» решили — время ждать прошло. Их ставка — чемпионский титул. И, в отличие от многих соперников, здесь готовы не только платить за этот шанс, но и принимать на себя последствия, если план не сработает.

Сегодня «Хьюстон» — один из главных символов перемен в лиге. Всего год назад команда находилась в поисках собственной идентичности, а теперь у неё есть и характер, и прочный костяк, и чётко обозначенные цели. Остаётся главный вопрос — насколько долгим окажется открывшееся окно возможностей. Ответ на него дадут уже ближайшие 12 месяцев.