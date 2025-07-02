ЦСКА — снова на вершине, в «Зените» перестройка. Все итоги сезона-2024/2025 в Единой лиге

Совсем немного прошло с момента окончательного завершения чемпионата-2024/2025 в Единой лиге ВТБ. Победители и проигравшие определены, эмоции от плей-офф уже улеглись, и всё больше и больше внимания становится приковано к предстоящему сезону. Клубы с головой погружены в селекцию, а в Москве состоялся ежегодный Совет лиги, на котором были определены новый формат и состав участников на следующий год. Но, прежде чем полностью сосредоточиться на будущем, давайте ещё раз оглянемся на год уходящий – нам есть что вспомнить.

«Астана»

Впервые в истории в Единой лиге будут выступать исключительно российские команды. «Астана», остававшаяся единственным зарубежным участником турнира в минувшем сезоне, приостановила участие и перебралась в Единую молодёжную лигу ВТБ, как в прошлом году это сделал «Минск». Причиной такому решению послужили проблемы с финансированием, а также принятый в Казахстане законопроект, который запрещает тратить предоставленные государством средства на легионеров. В клубе заявили, что совместно с лигой будут вести работу над возобновлением участия. Но даже от той «Астаны», которая одержала всего две победы в 44 матчах, сейчас мало что осталось. Заявка по большей части состоит из юных отечественных игроков, и даже перспективный тренер Глеб Плотников в итоге выбрал Суперлигу и перебрался в «Химки». Подробнее о том, каким получился последний (на данный момент) сезон «Астаны» в Лиге ВТБ, можно почитать в большом материале «Чемпионата»:

«Самара»

«Самаре» повезло больше: несмотря на не менее серьёзные проблемы с финансированием, клуб оставили в Единой лиге. Пока что «условно» и всего на год, как отметила Илона Корстин. В чемпионате-2024/2025 волжская команда пережила отъезд всех легионеров и главного тренера, банкротство, переход под управление муниципалитета, долги – и всё это прямо посреди сезона. Но новое руководство сумело устранить все имевшиеся задолженности, выплатить зарплаты игрокам и тренерам и решить вопросы по старым обязательствам. Клуб выполнил все требования к участию в Единой лиге и потому продолжит выступление в турнире. При этом состав будет состоять исключительно из российских игроков, а тренировать их продолжит Владислав Коновалов. Насколько конкурентоспособной будет новая «Самара» – это большой вопрос. Ну а какой она запомнилась нам под руководством Дражена Анзуловича, рассказали в большой статье.

«Енисей»

Для «Енисея» минувший сезон ознаменовал начало перестройки, за ходом которой мы, судя по всему, продолжим наблюдать и в следующем году. Без ярко выраженного лидера и всего с тремя легионерами красноярский клуб не был реальным претендентом на попадание в шестёрку лучших. В условиях ограниченной ротации шаг вперёд пришлось сделать российским талантам вроде Тимофея Герасимова или Сергея Балашова, но они уже покинули клуб, как и двое зарубежных игроков (Виктор Сандерс и Алекса Степанович). При этом у «Енисея» есть план: ещё в апреле контракт с тренером Йовицей Арсичем был продлён на два года. Это означает, что будущее команды находится в надёжных руках. Однако руководству ещё предстоит поработать на трансферном рынке – пока заявку пополнил только Дмитрий Халдеев, взятый в аренду из «Автодора».

МБА-МАИ

Во второй год подряд МБА-МАИ не удалось повторить успех дебютного сезона и выйти в плей-офф Единой лиги. В этот раз команда остановилась в шаге от попадания в решающую стадию: во втором матче плей-ин москвичи уступили «Парме». Тем не менее у отдельных игроков всё же получилось заявить о себе: с переездом в Москву второе дыхание открылось у 33-летнего Андрея Зубкова, а для 39-летнего Евгения Воронова этот сезон стал 23-м в карьере. Ветеран гарантированно останется в МБА-МАИ ещё на год, а компанию ему составят новоприбывшие Александр Гудумак (из «Локо»), Сергей Балашов («Енисей») и Вячеслав Зайцев («Уралмаш»). Несмотря на кадровые перестановки, приоритетом клуба остаётся развитие российских игроков – вне зависимости от возраста и статуса.

«Парма»

В минувшем сезоне у «Пармы» было всё, чтобы во второй год подряд напрямую попасть в топ-6. Зрительский интерес, самый побеждающий тренер в истории Единой лиги, молодая команда, несколько качественных легионеров (Нэвелс, Ройс, Уиттакер, Хэмилтон) и звёздочка в лице Самсона Руженцева. Но из-за травм и недостаточно глубокой скамейки лучшая оборонительная команда турнира осталась лишь под восьмым номером посева. Это означало, что её соперником в первом раунде плей-офф станет «Зенит» с его громадной победной серией, которая на тот момент составляла 22 встречи. Ожидаемо для «Пармы» это не закончилось ничем хорошим. Неутешительным является и тот факт, что никого из вышеупомянутых игроков в Перми уже не осталось. Легионеры разъехались, Руженцев вернулся в ЦСКА. Зато тренер Пашутин остался у руля – подробнее о том, каким получился его третий сезон в клубе, можно почитать здесь:

«Нижний Новгород»

Для Сергея Козина сезон-2024/2025 был первым в качестве главного тренера. И его дебют получился весьма достойным: после падения на 12-е место годом ранее «Нижний Новгород» на волевых вернулся в четвертьфинал, попав туда через стадию плей-ин. К тому моменту команду уже настигла полоса неудач: легионеры приходили и уходили, травмы копились, а в плей-офф пришлось играть с будущими чемпионами. Нижегородцы дали ЦСКА бой на паркете, но летом уступили на трансферном рынке, когда не сумели удержать воспитанника Александра Чадова. И хотя «Нижний» уже начал потихоньку формировать состав, с которым попытается превзойти результат минувшего розыгрыша, в заявке на официальном сайте сейчас числятся всего пять человек (включая американского новичка Хантера Дина). И пока «Пари НН» остаётся в процессе комплектования, давайте вспомним, как прошёл предыдущий сезон:

«Автодор»

Ни смазанная предсезонная подготовка, ни самый маленький бюджет на турнире, ни потеря двух иностранных новичков ещё до начала чемпионата не помешали «Автодору» вернуться в шестёрку сильнейших. И, несмотря на обидное поражение от УНИКСа в первом раунде плей-офф, минувший розыгрыш можно занести команде в актив. В Саратове настоящим открытием стал Калеб Агада – автор 10-го трипл-дабла в истории Единой лиги и лидер турнира по перехватам. Не менее важную роль сыграл Керем Кантер, который изначально должен был провести в «Автодоре» всего месяц, а в итоге даже съездил на Матч всех звёзд. Однако ни Агада, ни Кантер, ни Брайан Кроуфорд, ни Джамал Джонс всё-таки не задержались в команде. Зато осталась сербская парочка: тренер Миленко Богичевич и форвард Душан Беслач. Это отличные новости для болельщиков «Автодора». Почему? Объяснили в нашем материале:

«Уралмаш»

Для «Уралмаша» сезон-2024/2025 начался с потрясения – с травмой на продолжительный срок выбыл лидер Октавиус Эллис. Но екатеринбуржцы не растерялись и, оправившись после не самого удачного начала сезона, всё-таки поднялись на пятое место под предводительством разыгравшегося Джеремайи Мартина. Кадровые перестановки, которые случились зимой, только укрепили позиции команды – выход в плей-офф был обеспечен ей досрочно. Соперником «Уралмаша» в первом раунде оказался «Локомотив-Кубань». И если бы не логистические проблемы, с которыми коллектив столкнулся после волевой победы в Краснодаре, кто знает, как сложилась бы эта серия. Но в Екатеринбурге оставили всё это в прошлом и уже вовсю готовятся к новому сезону: подписали Александра Петенева («Автодор») и Тимофея Герасимова («Енисей»), вернули Гарретта Нэвелса («Парма»), продлили Тайрелла Нельсона, Джавонте Дагласа, Хэйдена Далтона. Подробнее о перспективах обновлённого «Уралмаша» поговорили здесь:

«Локомотив-Кубань»

Когда Андрей Ведищев решил совместить посты президента и главного тренера в «Локомотиве», мало кто ожидал, что его дебютный сезон пройдёт именно так. Железнодорожники начали с рекордной победой серии, благодаря которой даже поднялись на первое место в турнирной таблице. Закрепиться на вершине не удалось: красно-зелёные не раз обыгрывали оппонентов из «большой четвёрки», но периодически уступали менее грозным соперникам. При этом они, конечно же, гарантировали себе выход в плей-офф, где до последнего бились с «Зенитом» за путёвку в финал. Проиграв седьмой матч, «Локомотив» не сумел побороться с отдохнувшим УНИКСом даже за бронзу. И сейчас в Краснодаре делают всё, чтобы вырваться из статуса четвёртой команды на турнире. Из легионеров оставили только Патрика Миллера (Таджер Макколл пока думает), к которому уже добавили Кассиуса Робертсона из «Ховентуда». По слухам, команда также является главным претендентом на Джеремайю Мартина в случае его ухода из «Уралмаша». При этом в «Локомотиве», несмотря на уход Влада Емченко, могут и будут развивать собственную молодёжь. О прогрессе россиян читайте здесь:

УНИКС

В этом году перед УНИКСом по большому счёту стояла всего одна задача – оправиться после ухода Ненада Димитриевича. Чего бы это ни стоило. И в начале сезона его отсутствие ощущалось: особенно в матчах с соперниками из топ-4, откуда сами казанцы на какое-то время выпали. Но в новом году команда реабилитировалась, продлила победную серию до 16 встреч и заранее обеспечила себе третий номер посева. Единственной проблемой УНИКСа была ротация, которую осложняла череда травм, преследовавшая бело-зелёных на протяжении всего сезона. Больше всех времени в лазарете провёл Луи Лабери, с которым было решено расстаться прямо накануне плей-офф. Подписанные в спешке Дэрран Хиллиард и Маркус Кин помогли легко пройти «Автодор», однако нестабильная игра лидеров привела к поражению 0-4 от ЦСКА в полуфинале. Бронза – не совсем тот результат, на который рассчитывали в Казани. Тем не менее тренеру Велимиру Перасовичу там доверяют: он останется на своём посту. Подробнее о том, что это означает для УНИКСа, читайте в материале «Чемпионата»:

«Зенит»

В прошлое межсезонье «Зенит» пошёл на кардинальные перемены в составе. Приобретя сразу четырёх талантливых американцев, клуб моментально обрёл статус лучшей команды на турнире по качеству исполнителей. Да, с приходом новых легионеров – в частности Дуэйна Бэйкона – игра сине-бело-голубых начала во многом зависеть от их индивидуального перформанса. Но это не помешало «Зениту» выдать две продолжительные победные серии: из 12 и рекордных 25 матчей. Первое за четыре месяца поражение «Зениту» нанёс «Локомотив» – уже на стадии полуфинала. Петербуржцы взяли своё и даже считались фаворитом решающей серии, однако то ли усталость, то ли травмы, то ли нестабильность того же Бэйкона не позволили им одолеть ЦСКА. Очередной перестройки избежать не удалось: Александр Секулич занял место отказавшегося от продления Хавьера Паскуаля. Каким был последний сезон Чави в Санкт-Петербурге, вспоминаем здесь:

ЦСКА

А вот армейцы, в отличие от конкурентов, прошлым летом пошли по пути сохранения чемпионского состава. На выход тогда отправился только Оливье Хэнлан, которого в итоге заменил тиммейт Николы Йокича, лучший защитный игрок и призёр Олимпийских игр Алекса Аврамович. С ним ЦСКА стартовал ожидаемо хорошо: прервав победную серию «Локомотива», красно-синие оставались в статусе лучшей команды чемпионата до тех пор, пока несколько поражений не вынудили пропустить вперёд неудержимый «Зенит». За это москвичи поквитались с соперником на стадии финала: дисциплина, настрой и командная игра позволили им защитить титул в шести встречах. И, как бы клубу ни хотелось оставить «золотой» состав ещё на год, сделать этого уже не получится: его будет ждать очередное сокращение бюджета. ЦСКА начали покидать легионеры, и возрастную команду ожидает неминуемая перестройка. Подробнее об этом – в нашей статье:

Формат

Прошлым летом снятие двух команд с Единой лиги ВТБ привело к вынужденной смене формата соревнования. Регулярный чемпионат проходил в четыре круга, и каждая из 12 команд-участниц сыграла по рекордные 44 матча. Этот опыт показал: на турнире готовы играть чаще и больше. Поэтому, несмотря на сокращение количества клубов до 11, в лиге продолжают расширяться. В новом сезоне с октября по март станет проходить внутрисезонный кубок, в который будут вовлечены шесть отечественных и две зарубежные команды – по слухам, представители Сербии. Участники будут поделены на две группы и проведут по шесть встреч на групповой стадии, победители которой квалифицируются в «Финал четырёх». Всего в рамках внутрисезонного кубка пройдут 28 матчей.

При этом в основном турнире больше не будут проводить серию плей-ин. Формат регулярного сезона изменён не был, то же самое касается плей-офф: как и в последние два года, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, а полуфинальные и финальная – до четырёх.