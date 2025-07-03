Новая команда Леброна Джеймса: все возможные варианты

Обычно такие решения проходят незаметно: игрок просто активирует опцию в контракте — и вопрос закрыт. Но когда речь заходит о Леброне Джеймсе, даже формальная галочка становится поводом для бурных обсуждений. Он, как и ожидалось, воспользовался своим правом и забрал $ 52,6 млн за новый сезон, однако вслед за этим прозвучало неожиданное заявление: «Мы хотим понять, что будет лучше для Леброна на данном этапе карьеры». Агенты такого уровня, как Рич Пол, слов на ветер не бросают.

За семь лет в «Лейкерс» Леброн не раз перекраивал команду под себя, но сейчас впервые заметно, что его взгляды и стратегия клуба расходятся. Джеймс хочет побеждать здесь и сейчас, а франшиза, сделав ставку на молодёжь, явно смотрит в будущее. Леброну уже 40 — у него нет трёх лет на «долгосрочные проекты». И если «Лейкерс» не готовы действовать решительно, вопрос стоит не в том, потребует ли Джеймс обмен, а когда именно он это сделает. Сценарий с трейдом не так прост: у Леброна есть полное право вето, и только он решает, где продолжит карьеру и на каких условиях. Поэтому обсуждение сводится к нескольким клубам, которые не только подходят по баскетбольным и финансовым критериям, но и соответствуют амбициям самого Леброна.

«Кливленд» с точки зрения эмоций – самый очевидный вариант. Там всё началось, там же могло бы и завершиться. Однако на практике этот сценарий практически неосуществим. «Кавальерс» уже превышают второй порог потолка зарплат, и ради такого обмена им пришлось бы расстаться как минимум с двумя ключевыми игроками — к примеру, Джарреттом Алленом и Дариусом Гарлэндом. Даже если удастся каким-то образом разгрузить платёжную ведомость, места под контракт Леброна всё равно не хватит. А отдавать сразу двух звёзд ради одного возрастного лидера — решение, на которое вряд ли пойдёт современное руководство клуба.

У «Далласа» козырей заметно больше. Леброн прекрасно знаком с Кайри Ирвингом, с которым уже завоёвывал титул. Дополнительным плюсом идут связи на уровне менеджмента и общая история с Nike. В распоряжении «Маверикс» есть подходящие для обмена игроки — Пи Джей Вашингтон, Даниэль Гэффорд, а также прибывший в прошлом году Клэй Томпсон. Если добавить драфт-пик, сделка выглядит вполне реалистичной. Однако тут вступает в силу стратегия самих «Лейкерс», которые хотят максимально расчистить платёжку к лету 2027 года. А контракты Гэффорда и Вашингтона могут серьёзно помешать этим планам. Даже качественные ролевики в этом контексте не самые подходящие кандидаты.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

У «Голден Стэйт» есть свой козырь — Джимми Батлер. Его зарплата сопоставима с контрактом Леброна, так что возможен обмен по формуле «один в один». Пусть Батлер не сильно моложе Джеймса, но такая сделка могла бы вдохнуть новую жизнь в обе команды. Леброн получил бы шанс сыграть бок о бок со Стефом Карри — мечта, о которой он давно говорил. «Лейкерс» же приобрели бы игрока уровня All-NBA, пусть и не всегда стабильного из-за травм. Другие варианты с Дрэймондом Грином, Моузесом Муди или Жонатаном Кумингой выглядят менее вероятными — либо уровень не тот, либо возникают сложности с коллективным соглашением и хардкэпом.

Вариант с переходом Леброна в «Клипперс» — из разряда тех, что нельзя сбрасывать со счетов. На первый взгляд, это даже логично: Джеймс остаётся в Лос-Анджелесе, но получает шанс стать частью коллектива, способного собрать боеспособный ростер вокруг него. Обмен, включающий в себя Нормана Пауэлла, Богдановича и Деррика Джонса, выглядит вполне рабочим. Более радикальный сценарий — обмен Леброна на Кавая Леонарда. Это своего рода ставка на здоровье и надёжность: у Кавая с первым всё нестабильно, зато его контракт действует до 2027 года. У Леброна — лишь до следующего межсезонья, что открывает «Клипперс» путь к крупным приобретениям на рынке. Вот только «Лейкерс» вряд ли захотят брать на себя двухлетний контракт игрока, который проводит слишком много времени в лазарете. И только если «Клипперс» добавят к сделке один-два драфт-пика, обмен обретёт смысл.

«Никс» идут своей дорогой. Они не ввязывались в борьбу за Кевина Дюранта, сохранили активы и терпеливо ждут особого случая. Для них Леброн может стать не только усилением, но и финансовым инструментом. Например, обмен на Карла-Энтони Таунса, чья зарплата будет тянуть бюджет клуба на дно ещё два сезона, позволил бы «Нью-Йорку» убить сразу двух зайцев: получить легенду и одновременно разгрузить платёжку. Есть и альтернативный вариант — пакет из О Джи Ануноби, Митчелла Робинсона и ещё одного игрока. Однако отдавать сразу трёх ключевых защитников за 40-летнего форварда — решение спорное. Особенно если учесть, что «Никс», как и многие, могут строить планы на Янниса Адетокунбо в ближайшем будущем.

Пока всё это лишь гипотезы. Леброн не требует обмена, а «Лейкерс» не спешат выставлять его на рынок. Но напряжение нарастает. И если ситуация дойдёт до критической точки, всего один звонок может запустить цепочку событий, способных изменить облик всей лиги. Потому что когда самый узнаваемый баскетболист поколения начинает искать новый путь, за этим внимательно следит вся НБА.